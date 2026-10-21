"Wetten, dass..?": Kaulitz-Brüder bekommen prominente Verstärkung

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Die Kaulitz-Brüder erhalten prominente Unterstützung (Bild: ZDF)

Die Kaulitz-Brüder bekommen bei "Wetten, dass..?" Verstärkung von Entertainerin und Stand-up-Comedienne Parshad (29). Das verraten die beiden auf Instagram mit einem humorvollen Video. Darin ist Bill Kaulitz (37) zu sehen, wie er seinem Zwillingsbruder Tom erklärt, dass es ihn "maximal" stresse, dass er nicht überall sein kann, "vor allem backstage".



Hinter den Kulissen "geht natürlich viel ab", stimmt ihm sein Bruder in dem Clip zu. Die beiden sind sich einig darin, dass sie jemanden brauchen, "der den Gossip einsammelt", mit allen "auf Du ist" und "alles rauskitzelt". Auch das Outfit für ihre Unterstützung haben sie schon im Kopf: "Schwarz-weiß, maximal Silber, vielleicht eine Strähne im Haar", erklären die beiden, bevor Parshad ihren Auftritt hat. "Ich bin dabei, ich mach's", erklärt die Entertainerin, woraufhin Bill jubelt: "Mäuse, wir haben sie."



Zu dem Clip heißt es in dem Beitrag: "Parshad hat ab sofort einen absoluten Traumjob! Sie nimmt euch Backstage mit zu 'Wetten, dass..?' Einziger Auftrag von Bill und Tom: so viel Gossip wie möglich. Das wird gut!"



Parshad Esmaeili stammt aus Darmstadt. Bekannt wurde sie unter anderem durch das "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann oder die Stand-up-Mix-Show "Funny Bones" von Carolin Kebekus. Beim ARD/ZDF-Jugendnetzwerk Funk und in anderen Videos behandelte sie auch spielerisch das Thema Queersein (queer.de berichtete).

Seit 2026 hat sie die Sendung "Neo Match up" auf ZDFneo. Mit Marc Augustat betreibt sie außerdem den Podcast "Phänomenal Paranormal".

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Großes Interesse an "Wetten, dass..?"-Neuauflage

Parshads Zusammenarbeit mit Bill und Tom Kaulitz gibt es am 5. Dezember zu sehen, dann moderieren die Tokio-Hotel-Stars erstmals die ZDF-Show. Das Interesse an der Neuauflage ist enorm. Rund 288.000 Ticketwünsche gingen beim ZDF ein, wie der Sender mitteilte. Schon zwei Stunden nach Start der Anmeldung hatten sich 78.000 Menschen registriert, so viele wie nie zuvor. Gezogen wurden die Glücklichen per digitalem Zufallsverfahren.



Live gesendet wird am 5. Dezember ab 20:15 Uhr aus der Halle Messe in Halle (Saale), eingeplant sind rund drei Stunden. Die Gäste auf der Couch hält das ZDF noch geheim. Bereits ab 19:25 Uhr stimmen Janin Ullmann und Marvin Fischer mit "Wetten, dass..?  Der Countdown" auf den Abend ein. (spot/cw)