Heiner Garg spricht über homophobe Anfeindungen beim Spaziergang



Heiner Garg ist bereits seit 26 Jahren im Kieler Landesparlament vertreten (Bild: IMAGO / penofoto)

Heute, 14:58h 2 Min.

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Schleswig-Holsteins früherer Sozialminister Heiner Garg hat von Anfeindungen bei gemeinsamen Spaziergängen mit seinem männlichen Partner berichtet. Zwar mache das homosexuelle Paar im Alltag fast ausschließlich positive Erfahrungen, sagte der 60-jährige FDP-Politiker dem "Flensburger Tageblatt". Aber es gebe auch negative Erlebnisse. "Da ist zum Beispiel dieser eine Jogger. Wenn mein Mann und ich hier in Kiel mit den Hunden spazieren gehen und er uns begegnet, spuckt er regelmäßig demonstrativ vor uns auf den Boden. Erst guckt er nur verächtlich von der Seite, und genau im Vorbeigehen folgt das Spucken."



In solchen Momenten kämen Erfahrungen aus seiner Jugend im "stockkonservativen" Südwesten Baden-Württembergs hoch, berichtete der in Freiburg im Breisgau geborene Garg. Dort habe er nach seinem frühen Coming-out Anfang der Achtzigerjahre nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Heute mache es ihn "stinkwütend", wenn ihm junge Menschen aus Schleswig-Holstein erzählen, dass sie Angst hätten so zu sein, wie sie seien, vor allem im ländlichen Raum.

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Täter "beinahe ausnahmslos junge Männer mit Migrationshintergrund"

"Wenn heute jemand meinem Mann und mir mit Verachtung begegnet, wenn blöde Sprüche fallen oder sich so verhalten wird wie von diesem Jogger, dann sind das  das ist die Realität  beinahe ausnahmslos junge Männer mit Migrationshintergrund", sagte Garg. Vor ein oder zwei Jahren hätte er das öffentlich vielleicht noch nicht so ausgesprochen. "Aber ich finde es inzwischen grundfalsch, davor die Augen zu verschließen. Wir tun niemandem einen Gefallen, wenn wir aus falsch verstandener Political Correctness solche Missstände verschweigen."



Heiner Garg ist seit 2000 Abgeordneter im Schleswig-Holsteinischen Landtag und war von 2017 bis 2022 zweiter stellvertretender Ministerpräsident. Außerdem war er in verschiedenen Kabinetten Arbeitsminister (2009 bis 2012) und Sozialminister (2017 bis 2022).



2020 heiratete er nach acht Jahren Beziehung seinen Freund, einen aus Puerto Rico stammenden Amerikaner (queer.de berichtete). (dpa/cw)