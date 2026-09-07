Sicherheitskräfte stürmen Halloween-Partys auf der Suche nach "Homo-Propaganda"

Heute, 16:12h 2 Min.

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In der Nacht zum 1. November sind russische Sicherheitskräfte in Moskau und Krasnodar mit Razzien gegen Halloween-Feiernde vorgegangen. Wie "The Moscow Times" berichtet, waren neben der regulären Polizei auch die von Oppositionellen gefürchtete "Prügel- und Spezialeinheit" OMON sowie die russische Nationalgarde im Einsatz.



Besonders massiv fiel der Einsatz im Moskauer Club "Bizarre" aus: Einsatzkräfte stürmten dort eine laufende Halloween-Party und zwangen rund 200 Gäste, sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu legen. Zahlreiche Besucher*innen wurden durchsucht und verhört. Berichten russischer Telegram-Kanäle zufolge durchsuchten die Behörden den Club gezielt nach sogenannter "LGBT-Propaganda". Nach Angaben der Clubleitung wurden bei der Razzia jedoch keine Gesetzesverstöße festgestellt.



Auch im öffentlichen Raum gingen die Behörden gegen Feiernde vor. Im zentralen Moskauer Stadtteil Kitai-Gorod wurden mehrere Personen festgenommen und teilweise auf den Asphalt gedrückt. Unter den Festgenommenen befanden sich laut dem Portal "SOTAvision" auch Jugendliche in Bananen- und Tyrannosaurus-Kostümen; sie mussten ihre Verkleidungen ausziehen und wurden anschließend wieder freigelassen.



In Krasnodar führte die Polizei geschminkte und kostümierte Teenager*innen in Einsatzbussen ab, was das lokale Innenministerium formal mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Minderjährige begründete. Der Krasnodarer Regionalabgeordnete Denis Chmelewski verurteilte die Feiern als "billige importierte Attraktion für Degenerierte", die dem "schädlichen Einfluss des Westens" entspringe und gegen "traditionelle Werte" verstoße.

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Zensur trifft auch queerfeindliche Personen

Wie systematisch der russische Sicherheitsapparat mittlerweile nach queeren Bezügen sucht, belegt parallel eine aktuelle Auswertung des unabhängigen Portals "Mediazona". Fast drei Jahre, nachdem das Oberste Gericht die fiktive "internationale LGBT-Bewegung" als extremistische Organisation verboten hat, führte der Vorwurf des "LGBT-Extremismus" zu mindestens 14 Strafverfahren und Hunderten Bußgeldbescheiden.



Da Überwachungsalgorithmen und Gerichte den Zusammenhang von Beiträgen in sozialen Netzwerken meist ignorieren, geraten zunehmend auch queerfeindliche Personen ins Visier der Justiz. Mediazona dokumentierte fünf Fälle, in denen Menschen verurteilt wurden, obwohl sie sich in ihren Postings gegen queere Rechte ausgesprochen hatten  allein, weil sie dabei Regenbogenflaggen oder entsprechende Bilder verwendeten. So erhielten Rentner Geldstrafen von bis zu 100.000 Rubel (1.100 Euro) für homophobe Videos und alte Reposts, ein Mann wurde wegen eines anti-ukrainischen Memes mit Regenbogenflagge inhaftiert, und ein polnischer katholischer Priester verlor nach 24 Jahren in Russland seine Aufenthaltserlaubnis, weil er einen kritischen Post über einen vermeintlich zu liberalen Erzbischof mit einem Regenbogen-Symbol versehen hatte. (cw)