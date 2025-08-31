"Du scheiß Transe": Trans Frau vor Club im Bremen bewusstlos geschlagen



Symbolbild (Bild: IMAGO / Ralph Peters)

Heute, 03:33h 2 Min.

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Vor einem Club in der Bremer Neustadt ist eine 22-jährige trans Frau queer­feindlich beleidigt und niedergeschlagen worden. Wie die Polizei der Hansestadt am Montag mitteilte, ereignete sich der Angriff am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr am Neustadtswall. Wie bei Hass­kriminalität üblich, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übergenommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen war es zuvor im Club zu einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe junger Männer gekommen, bei der die 22-Jährige an den Haaren gezogen wurde. Als sie sich daraufhin auf den Heimweg machen wollte, wurde sie vor dem Eingang von den Männern als "Du scheiß Transe" beschimpft. Einer von ihnen schlug ihr mit der Faust ins Gesicht.

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Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Die 22-Jährige ging zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete in Richtung Langemarckstraße.

Laut Polizei ist der Angreifer Anfang 20, eher klein und etwas korpulenter. Er hat schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, eine dunkelgraue Hose und schwarze Schuhe.



Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer (0421) 362-3888 zu melden. (cw)