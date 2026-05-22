Ein schwuler Dokumentarfilm-Klassiker ist reif fürs Museum

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Heute, 04:56h 14 Min.

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Der Film "Rosa Winkel? Das ist doch schon lange vorbei " (1976) setzt sich mit der Kontinuität der Unterdrückung von Homosexuellen nach dem Ende des Nationalsozialismus bis in die 1970er Jahre auseinander. Wer diesen Film haben möchte, hat es leicht. Er ist über den Verleih einzeln ausleihbar und wird als Bonus-Material zur Dokumentation "Detlef. 60 Jahre schwul" (Amazon-Affiliate-Link ) zum Kauf angeboten. Viel schöner ist es aber natürlich, diesen Film am Freitag gemeinsam mit Zeitzeug*innen anzusehen.



Der Rosa-Winkel-Film von 1976

Am 6. November 2026 findet um 18 Uhr im Bielefelder Arthouse-Kino Lichtwerk eine Sondervorführung dieses Films mit anschließender Podiumsdiskussion statt. Anlass ist das 50-jährige Jubiläum der Uraufführung, die am 6. November 1976 an der Universität Bielefeld stattfand. Am anschließenden Filmgespräch im Lichtwerk nehmen Prof. Christiane Schmerl, Peter Recht und Detlef Stoffel (Filmemacher*innen), Olav Meyer-Sievers (ein Protagonist des Films), Joachim Bartholomae (Buchladen & Verlag Männerschwarm, für den der Film wichtig für sein Coming-out war) sowie Stefan Westerwelle (Regisseur des Detlef-Stoffel-Biopics "Detlef. 60 Jahre schwul") teil. Zur Sonderaufführung siehe auch den Beitrag auf Bielefeld.jetzt. Detlef Stoffel, Joachim Bartholomae und Olav Meyer-Sievers haben mich bei der Erstellung dieses Artikels in unterschiedlicher Form unterstützt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken.



Von der ersten Idee bis zum Film



Ausschlaggebend für die Idee zum Film war auch das Buch "Die Männer mit dem Rosa Winkel" (1972) von Heinz Heger, der erstmals die Geschichte homosexueller KZ-Opfer thematisierte. In seinem Archiv hat Detlef Stoffel noch Unterlagen zur ersten Konzeption des Films aus dem Oktober 1974 gefunden. Sie enthalten unter anderem Fragestellungen, die für die damalige Zeit typisch waren: Was sind Schwule? Was machen Schwule? Wie entsteht Homosexualität? Zu seinem Archiv gehört auch ein Schriftwechsel mit Manfred Salzgeber aus dem August 1976, der sich sehr für diesen Film einsetzte (Manfred Salzgeber gründete 1985 einen nach ihm benannten Filmverleih, der bis heute aktiv ist).



Die erste Konzeption des Films von Oktober 1974

Der Rosa-Winkel-Film von 1976 thematisiert in seiner Einleitung weltweit erstmals in einem Film die systematische Verfolgung und Ermordung homosexueller Männer durch die Nationalsozialisten, auch wenn dies nicht den Schwerpunkt des Films bildet. Konzeptionell überzeugt mich der Film: Er dokumentiert die Verfolgung von Schwulen durch die Nazis, belegt die anhaltende Diskriminierung in den 1970er Jahren und endet mit einem ermutigenden Blick auf die kämpferische Homosexuellenbewegung. Das Interview mit dem Sexualwissenschaftler Rüdiger Lautmann dient erkennbar der wissenschaftlichen Legitimierung des Films. Dieses Prinzip ist nicht neu, man kennt es auch von anderen Sexualwissenschaftlern und aus anderen Filmen: Magnus Hirschfeld unterstützte den Aufklärungsfilm "Anders als die Andern" von 1919, und Hans Giese wirkte u. a. an dem Aufklärungsfilm "Oswalt Kolle: Das Wunder der Liebe" von 1968 mit. Der Rosa-Winkel-Film ist einer der ersten Filme, in denen sich die frühe deutsche Homosexuellenbewegung selbst vorstellt. Seine Machart ist recht typisch für seine Zeit: Er ist aufklärerisch und didaktisch und vermittelt eine deutliche politische Botschaft. Er hat einen ruhigen und sachlichen, zugleich aber auch fordernden Erzählstil.

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Die Vorgeschichte und die porträtierten schwulen Männer

Die junge Bundesrepublik, die sich selbstverständlich als Rechtsstaat verstand und die sich ansonsten von der NS-Zeit abzugrenzen wusste, hatte zunächst nichts Besseres zu tun, als den von den Nationalsozialisten verschärften § 175 RStGB im Wortlaut zu übernehmen. Erst nach einer Reform des § 175 StGB im Jahr 1969 durften erwachsene Männer einvernehmlichen Sex miteinander haben. Dass sich die Einstellung der Gesellschaft mit der Teillegalisierung nicht automatisch änderte, macht der Film sehr deutlich. Für offen Homosexuelle gab es lange de facto ein Berufsverbot  egal, ob sie Politiker, Priester oder Lehrer waren. Selbst die Tolerierung offen schwuler Männer im Unterhaltungsbereich und eine Enttabuisierung von Homosexualität setzten eher in den 1980er Jahren ein.



Der Film lebt vor allem von vier Männern und ihren Geschichten. Wenn diese vier Männer von den Konsequenzen berichtet hätten, die sie wegen einer Straftat nach dem damaligen § 175 StGB zu tragen hatten, wären diese schon schlimm genug gewesen. Doch diese vier Männer hatten noch nicht einmal gegen geltendes Recht verstoßen.



Otto Jänisch



Seit vielen Jahren kenne ich den "Spiegel"-Artikel "Ewiges Gesetz. Weil er in Verdacht geriet, homosexuell zu sein, darf ein saarländischer Jurist nicht Anwalt werden" ("Spiegel", Nr. 30 vom 21. Juli 1974) über Otto Jänisch und das Foto, das in der Originalausgabe abgedruckt ist. In dem Artikel geht es um Bernhard Riegler, Präsident der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes, der nicht wollte, dass Jänisch Rechtsanwalt wird. Belegen konnte er jedoch lediglich Jänischs Kontakte zu Homosexuellen. Als Richtschnur für sein Handeln verwies Riegler auf die "sittlichen Normen", die er auf eine "göttliche Weltordnung" zurückführte. Der "Spiegel" betonte zu Recht, dass dies einem Berufsverbot gleichkam.



Im Interview des "Rosa Winkel"-Films erzählt Jänisch seine Geschichte weiter: Er war von einem 19-jährigen Mann angezeigt worden; das Strafverfahren wurde jedoch eingestellt. (Bis 1973 lag das Schutzalter für homosexuelle Handlungen bei 21 Jahren.) Jänisch trat die Flucht nach vorn an, trat offen homosexuell auf und suchte den Kontakt zu Medien. Artikel wie der im "Spiegel" stärkten ihm den Rücken, sodass die Rechtsanwaltskammer und das Justizministerium ihre Bedenken gegen ihn nicht länger aufrechterhalten konnten.



Otto Jänisch

Werner Janik



Im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung einer Telefonzelle im Juli 1973 wurden ein Stempelaufdruck "Aktionsgruppe Homosexualität" und Werner Janiks Telefonnummer gefunden. Janik war zu diesem Zeitpunkt Mitglied einer Bonner Schwulengruppe. Janik erklärte gegenüber der Polizei, dass er die Sachbeschädigung nicht begangen habe. Die Polizei erkundigte sich bei Janiks Vermieter nach seinem Privatleben. Janik wurde mehrfach als Zeuge vernommen und sollte die Namen der Gruppenmitglieder nennen. Weil er sich weigerte, musste er 210 Mark Ordnungsstrafe zahlen. Eine angedrohte dreimonatige Beugehaft wurde durch das Landgericht bestätigt. Nachdem er mehrere Rechtsanwälte eingeschaltet und die Presse informiert hatte, wurde zu Weihnachten 1974 das Verfahren eingestellt.



Mehrere Jahrzehnte später erlangte Werner Janik mit seinem Partner Ernst Mehlem bundesweite Aufmerksamkeit: Am 1. August 2001 gehörten sie zu den ersten offiziell eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern in Deutschland.



Werner Janik

Olav Meyer-Sievers



Im Interview erzählt der 17-jährige Olav Meyer-Sievers, wie er bei und mit seinem 16-jährigen Freund Claus in dessen Wohnung schlief. Die Mutter von Claus bekam das mit und holte nachts um drei Uhr die Polizei, weil sie eine "Verführung" ihres Sohnes vermutete. Claus' Vater schlug mit einer Axt die Tür ein und betrat das Zimmer, gefolgt von zwei Polizisten, die die Personalien feststellten. Wegen Olavs Alter konnte die Polizei juristisch nichts unternehmen, außer das von der Mutter gewünschte Hausverbot durchzusetzen.



Im Film kommt auch Olavs Mutter, Ingrid Meyer-Sievers, zu Wort. Sie erzählt, wie sie später mit der Mutter von Claus telefonierte, um sie zu beruhigen. Die Mutter von Claus hätte natürlich nichts unternommen, wenn ihr Sohn mit einem 17-jährigen Mädchen geschlafen hätte, weil "das wäre ja normal". Die Filmszenen mit Olav Meyer-Sievers und seiner Mutter sind bemerkenswert. Zum einen wegen des Selbstbewusstseins des erst 17-jährigen Olav und zum anderen wegen seiner Mutter, bei der wohl viele Schwule gedacht haben: Wow, so eine engagierte Mutter hätte ich auch gerne gehabt.



Olav Meyer-Sievers mit seiner Mutter Ingrid Meyer-Sievers

Olav Meyer-Sievers  heute



Vor der Veröffentlichung dieses Artikels habe ich mit Olav Meyer-Sievers Kontakt aufgenommen. Er ist heute Rentner und berichtete mir von seinen Erinnerungen. Meyer-Sievers: "Bei meinem Coming-out als 16-Jähriger hat mich meine engagierte Mutter unterstützt. 1974 gingen wir gemeinsam an die Öffentlichkeit. Sie schrieb eine Titelgeschichte in der 'HIM'. Es folgten eine Fernsehsendung, ein Radiobeitrag und schließlich Detlef Stoffels Film. Eine Mutter spricht öffentlich über und mit ihrem schwulen Sohn? In den Siebzigerjahren sehr ungewöhnlich! Die Filmpremiere in Bielefeld hat meine Mutter nicht mehr erlebt. 1975 hat sie sich das Leben genommen. Es blieb nicht der einzige Suizid, mit dem ich konfrontiert war. Auf meinem späteren Lebensweg habe ich mich deshalb beruflich und ehrenamtlich viel dem Thema Tod gewidmet. Inzwischen, mit 69, docke ich in gewisser Weise wieder da an, wo ich nach meinem Coming-out mit meiner Mutter gestartet bin: nun als Akteur bei den Queeren Zeitzeug*innen Hamburg."



Olav Meyer-Sievers heute (Bild: Trostwerk / Florian Janssen)

Reinhard Koepp



Reinhard Koepp war Lehrer in Berlin. 1974 versuchte die Berliner Schulbehörde, ihm zu kündigen bzw. ihn aus dem Dienst zu entfernen, nachdem seine Homosexualität bekannt geworden war. Die offizielle Argumentation der Behörden spiegelte die damaligen gesellschaftlichen Vorurteile wider. Im Kündigungsschreiben wurde ihm vorgeworfen, er lege ein Verhalten an den Tag, das "nach allgemeiner Anschauung als 'tuntenhaft' negativ bewertet" werde. Damit sprachen die Behörden faktisch ein Berufsverbot aus. Koepp erhielt breite Unterstützung, und im Film kommen auch eine Schülersprecherin und eine Vertreterin der Eltern zu Wort, die ihm den Rücken stärkten.



Zum Rosa-Winkel-Film erschien eine gleichnamige Broschüre. Unter den hier abgedruckten zusätzlichen Dokumenten im Fall Koepp (S. 29-43) findet sich ein Artikel mit der ironischen Überschrift "Gefahr vom grünen Nagellack" ("Stern", Heft 44 von 1974) sowie ein Foto, das die für Koepp demonstrierenden Schüler*innen zeigt. Im November 1976 war der Rechtsstreit noch nicht abgeschlossen.



Mit Unterstützung und dem Rechtsschutz der Gewerkschaft ging Koepp rechtlich und öffentlich gegen diese Maßnahme vor. Die zuständigen Behörden nahmen die Kündigung zurück, und Koepp wurde wieder in den Schuldienst eingestellt. Bis heute ist der Skandal nicht vergessen: In der Festschrift "40 Jahre. Gründung der AG Schwule Lehrer in der GEW Berlin" (2019) wird mehrfach auf ihn eingegangen.



Reinhard Koepp

Theaterszenen von "Brühwarm"



Im Rosa-Winkel-Film sind auch Szenen aus der Theateraufführung "Brühwarm  ein schwuler Jahrmarkt" von der Gruppe "Brühwarm" aus dem Jahr 1976 zu sehen. "Brühwarm" war die erste überregional bekannte schwule Theatergruppe der BRD und gilt als wichtiger Impulsgeber der frühen Schwulenbewegung. Zu den Gründern und Akteuren gehörte u. a. der spätere Theaterintendant Corny Littmann. "Die Aufführungen kombinierten Sketche, Parodien, Lieder und Publikumseinbeziehung und thematisierten u. a. psychiatrische Diskurse über Homosexualität, polizeiliche Überwachung (und) Verfolgung im Nationalsozialismus." Mit der Mischung aus Kunst und "politischer Agitation trug Brühwarm entscheidend zur Sichtbarkeit schwuler Kultur in den 1970er Jahren bei" (Wikipedia).



Seit den 1970er Jahren hat sich das schwule Theater stark verändert. Aus einer schreienden Gegenkultur, die sich gegen staatliche Unterdrückung richtet, ist ein fester, differenzierter und geförderter Bestandteil der modernen Kulturlandschaft geworden. Von bleibendem kulturellem Wert ist, dass der Film auch seltene Theaterszenen von "Brühwarm" dokumentiert.



"Brühwarm"  die schreiende Gegenkultur

Detlef Stoffel



Einer der Macher des Films ist Detlef Stoffel, den ich 2022 kennengelernt habe. Am 30. November 1972 gründete er mit anderen die IHB ("Initiativgruppe Homosexualität Bielefeld"). Anlässlich des 50. Jubiläums der Vereinsgründung interviewte ich ihn 2022 und schrieb anschließend einen Artikel für queer.de. Schon damals vereinbarten wir, dass ich auch zum 50. Jubiläum seines Rosa-Winkel-Films einen Beitrag schreiben würde. Wer mehr über Detlef Stoffel erfahren möchte, findet auf seiner Homepage ein spannendes Interview über den einstigen "Rosa Radikalen". Zu den Materialien, die ich von ihm erhalten habe, gehört eine Kopie aus seinem Kalender. Sie vermittelt einen Eindruck davon, wie er die Woche der Filmpremiere erlebte  von der Pressevorführung am 4. November bis zur Premiere und zur Premierenparty am 6. November.



Der Kalender von Detlef Stoffel aus der Woche der Filmpremiere

Der Zeitzeuge Detlef Stoffel erinnert sich



Stoffel: "Nach dem Abitur 1970 hatte ich mein Coming-out und spielte mit der Überlegung, im Filmbereich eine Ausbildung zu machen, weil ich mit einer Super-8-Kamera sowieso schon länger unterwegs war. 1972 habe ich mein Soziologiestudium an der Uni Bielefeld begonnen. Die Fakultät für Soziologie schaffte ein professionelles Film- und Fernsehstudio an, und in dem Seminar 'Visuelle Soziologie' sollten verschiedene soziale Themen bearbeitet werden. Am 30.4.74 trug ich den Arbeitstitel 'Schwufi' (Schwulenfilm) in meinem Kalender ein und schrieb im Oktober 74 die erste Konzeption. So begannen wir im Januar und Februar 75 zunächst einmal mit den Interviews. Durch Hegers Buch 'Die Männer mit dem Rosa Winkel' veränderte sich der Ansatz für den Film, und es ging nun darum, dass die Strafverschärfung des § 175 durch die Nazis nach 1945 beibehalten wurde. Im Oktober 1975 erfolgte der Rohschnitt. Anfang Januar 76 drehten wir von der Theaterpremiere von 'Brühwarm' zwei Szenen, die wie gemacht für unseren Film waren. Zur wissenschaftlichen Einordnung interviewten wir den zu dieser Zeit noch nicht geouteten Rüdiger Lautmann. Im Juli 1976 erfolgte dann der Schnitt und schließlich, im September in der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin, der Feinschnitt und die Tonmischung.



Detlef Stoffel in den 1970er Jahren

Am 7.10.76 steht in meinem Kalender: 'SCHWUFI FERTIG!'. Am 6.11.76 war schließlich die Premiere im größten Hörsaal der Uni. Im vollen Hörsaal saßen meine Eltern zwischen Studis und Schwuchteln aus nah und fern, ich stand die ganze Zeit unten am Rand, weil ich wegen der Aufregung nicht sitzen konnte. Danach wurde der Film in vielen weiteren Städten gezeigt  bis ca. Ende 1978 immer mit einer anschließenden Diskussion. Einen Verleih für den Film haben wir leider nicht gefunden, und vom WDR kam nur eine hochnäsige Absage. Christiane Schmerl ist es zu verdanken, dass die Universität nach einigen Diskussionen davon abrückte, die Finanzierung zurückzufordern, weil einige Gutachter der Meinung waren, dass es sich nicht um eine ausgewogene (objektive?) wissenschaftliche, sondern eher um eine tendenziöse Arbeit handele. Peter und ich haben deshalb auch keinen Schein von der Uni bekommen.



Als ich 2024 gefragt wurde, ob ich für das Haus der Geschichte in Bonn Material für eine neue Ausstellung anbieten könne, habe ich ihnen den 'Rosa Winkel'-Film, ein Originalplakat und das Buch gegeben. Dass das Material für die Ausstellung übernommen wurde, hat mich sehr gefreut. Der Film ist nicht nur ein Dokument seines Themas, sondern auch ein Dokument der Zeit, in der er entstand. Er ist zum Teil auch aktuell, wenn z. B. Brühwarm singt: 'Vorsicht vor dem Klimawechsel, Faschismus naht im Männerkleid, Vorsicht also, warme Brüder, die kalten Krieger steh'n bereit.'"

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Der Zeitzeuge Joachim Bartholomae erinnert sich

Viele kennen den Soziologen, Autor, Übersetzer, Buchhändler und Verleger Joachim Bartholomae (*1956) vor allem als Geschäftsführer und Mitinhaber des Hamburger Buchladens Männerschwarm (1986-2002) und als Mitbegründer des Männerschwarm Verlags (1992). Durch sein Studium an der Bielefelder Universität und durch die IHB (Initiativgruppe Homosexualität Bielefeld) lernte er Detlef Stoffel kennen. Vor einem Jahr habe ich hier auf queer.de darüber berichtet, wie ein Text von Joachim Bartholomae in Verbindung mit der IHB und einem Comic 1975 zu einem Skandal in Bielefeld führte. Nun habe ich ihn gebeten, als Zeitzeuge seine Erinnerungen an die Premiere des "Rosa Winkel"-Films aufzuschreiben:



Bartholomae: "Im November 1976 befand ich mich in einem Loch zwischen Schule und Zivildienst, genauer gesagt war ich Wagenwäscher für Direktionslimousinen bei Dr. Oetker. Als ich mich um den Job bewarb, habe ich mir viel Mühe gegeben, dass mein Aufkleber 'Runter mit dem Männlichkeitswahn' nicht zu sehen war  dass ich irgendwie anders war, war mir schon bewusst. Und dann saß ich im Audimax der Universität zwischen Hunderten schwuler Männer, die aus ganz Deutschland angereist waren. Ein paar wenige davon, die in der IHB aktiv waren, kannte ich vom Sehen, aber das war auch alles. Neben den üblichen 70er-Jahre-Klons waren auch Lederkerle in irren Monturen vertreten, und ich erlebte die erste Tunte meines Lebens: Am Ende des Films rannte Gerda, die im wirklichen Leben einen langweiligen Bürojob hatte, in einer zauberhaften weißen Bluse die Stufen hinunter, um Detlef eine langstielige Rose zu überreichen. Vor allem aber habe ich mich während des Films Hals über Kopf in den Schüler Olav verliebt. Olav war bei der Premiere anwesend, und ich war fest überzeugt, wenn wir uns begegneten, würde das die große Liebe unseres Lebens, und wir würden für den Rest unserer Tage zusammenbleiben. Ich musste also unbedingt zur Premierenfeier, und dann passierte das Schreckliche: Ich fand diese Party nicht! Verzweifelt fuhr ich nach Hause, und am nächsten Freitag ging ich zum Gruppenabend der IHB, wo alle sich totlachten, denn offenbar war ich der einzige Bielefelder Schüler, der durch den Schwulencomic in meiner Schülerzeitung tatsächlich verführt wurde."



Joachim Bartholomae in den 1970er Jahren

Der Film im Haus der Geschichte



Am 8. Dezember 2025 wurde das Haus der Geschichte in Bonn nach einjähriger Schließung wiedereröffnet. Am folgenden Tag war die neu konzipierte Dauerausstellung "Du bist Teil der Geschichte. Deutschland seit 1945" für die Öffentlichkeit zugänglich. Sie verfolgt einen modernen Ansatz und eröffnet neue Perspektiven auf die Geschichte: Neben einem stärkeren Fokus auf die jüngere Gegenwart gehören dazu biografische und alltagsnahe Zugänge, die gesellschaftliche Veränderungen mit persönlichen Lebensgeschichten verknüpfen.



Detlef Stoffel mit seinem Film im Haus der Geschichte

Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch die Überschrift des Artikels "Du bist Teil der Geschichte" von Uta Jostwerner im Bielefelder "Westfalen-Blatt" vom 17. Dezember 2025. Darin berichtete sie, dass nun auch das Filmplakat von Detlef Stoffel Teil der Ausstellung ist. Ein ähnlicher Artikel über Stoffel und seinen Film erschien am 22. Januar 2026 in der "Neuen Westfälischen". Heike Krüger berichtete darin, dass in der Ausstellung auch ausgewählte Szenen aus dem "Rosa Winkel"-Film in einer Endlosschleife zu sehen sind.



Detlef Stoffel ist nun ein Teil der deutschen Geschichte

Hat der Film seine Relevanz eigentlich mittlerweile verloren? Was die Schwulenverfolgung im Nationalsozialismus betrifft, sehe ich in ihm keine besondere Relevanz; für die 1970er Jahre bleibt sein Wert jedoch bestehen. Darüber hinaus ist der Film auch heute noch bedeutsam, denn die Emanzipation Homosexueller ist nicht vollendet und wird durch neuen Konservatismus und alte Rollenbilder sogar bedroht. Für mich können die vier Protagonisten nicht nur repräsentativ zeigen, welche Formen der Diskriminierung es früher gab, sondern für heutige Schwule auch die Frage aufwerfen, wie mutig sie sich wohl in einer vergleichbaren Situation verhalten hätten.