Ellen DeGeneres trauert um ihren Produzenten

Heute, 07:26h 3 Min.

3 Min.

Ellen DeGeneres (68) trauert um Matthew Wright. Der schwule Executive Producer der "Ellen DeGeneres Show" ist am vergangenen Freitag überraschend im Alter von 52 Jahren gestorben. Die frühere Talkmasterin machte die Nachricht am Montagabend in einem Instagram-Video öffentlich und kämpfte dabei mit den Tränen.



"Gott, war der ein toller Kerl", sagte DeGeneres in dem Clip. "Er brachte mich zum Lachen, er überraschte mich ständig mit Dingen, die er tat." Und weiter: "Er war intelligent, er war freundlich ich meine, jeder hat ihn geliebt. Ich habe ihn auch geliebt. Und es ist einfach schockierend, einfach schockierend."



Gemeinsames Projekt geplant



Besonders bitter: Die beiden wollten laut DeGeneres noch ein weiteres Projekt zusammen angehen. Wright sei außerdem eng mit Stephen "tWitch" Boss befreundet gewesen, dem früheren DJ der Show, der im Dezember 2022 mit 40 Jahren starb. "Jetzt sind er und Twitch also zusammen, tanzen und lachen", sagte die Moderatorin. Zum Schluss ihres Videos nannte sie Wright den "Kitt, der unsere gesamte Familie bei der Ellen Show zusammenhält".



Wright gehörte 16 Jahre lang zum Team, von 2006 bis zum Finale 2022. Auch vor der Kamera tauchte er immer wieder auf, oft in witzigen Einlagen. In ihrem Video zeigte DeGeneres einige seiner besten Auftritte.

- Werbung -



Spendenaktion für die Familie

Laut einer eGoFundMe-Seite kam Wright bei einer "unfassbaren Tragödie" ums Leben, während er in Los Angeles von zu Hause aus arbeitete. Näheres ist nicht bekannt. Mit der Spendenaktion sollen sein Ehemann Justin und die Familie unterstützt werden, die in New York auf einen würdigen Abschied hofft.



"Wie viele von Ihnen wissen, wurden Matt und Justin diesen Sommer beide entlassen", steht auf der Seite. "Und die unerwarteten Kosten für Matts Heimreise, die Beerdigung und die Gedenkfeier sind für die Familie unmöglich zu tragen." Das Geld soll die Überführung nach New York, die Beerdigung und eine Gedenkfeier in Los Angeles finanzieren.

Jennifer Hudson sah ihn am Tag vor seinem Tod

Wenige Stunden nach DeGeneres nahm auch Jennifer Hudson (45) öffentlich Abschied. Wright hatte maßgeblich am Start ihrer Nachmittagsshow mitgewirkt und war am Donnerstag noch zu Besuch im Studio. "Ich bin zutiefst traurig über den Verlust von Matt Wright", schrieb die Sängerin auf Instagram. "Er war erst am Donnerstag zu Besuch für unsere Halloween-Show!" Dazu teilte sie Fotos der beiden am Set und hinter den Kulissen.



Bei derselben Aufzeichnung traf auch Andy Lassner, Wrights früherer Kollege bei "Ellen", den Produzenten. Wenige Stunden später sei er tot gewesen, schrieb Lassner. "Wir sind alle schockiert. Er war ein brillanter Produzent und ein noch besserer Mensch." (cw/spot)