Ben Whishaw: Schwuler Q war "unbefriedigend"

Heute, 07:44h 2 Min.

2 Min.

Der britische Schauspieler Ben Whishaw, der in drei James-Bond-Filmen den Waffenmeister und Tüftler Q spielte, wünscht sich einen radikalen Neuanfang für die 007-Reihe. "Ich glaube, sie muss komplett neu erfunden werden. Aber das habe nicht ich zu entscheiden", sagte der 46-Jährige der britischen Zeitung "Sunday Times". "Die Welt hat sich seit dem letzten Bond-Film so sehr verändert, dass man herausfinden muss, was daran noch relevant ist."



Whishaw hatte die Rolle des Leiters der MI6-Forschungsabteilung 2012 in "Skyfall" von John Cleese übernommen. Danach spielte er Q in "Spectre" (2015) und "Keine Zeit zu sterben" (2021), dem letzten Film mit Daniel Craig als Geheimagent. Seine Figur empfindet Whishaw rückblickend als "unbefriedigend": Q wird im letzten Teil zwar beiläufig als schwul gezeichnet  er erwartet einen Mann zum Abendessen -, doch der Film greift das danach nicht mehr auf (queer.de berichtete). Whishaw selbst ist seit 2013 offen schwul. "Ich denke selten an Bond. Das wäre seltsam", sagte er.

- Werbung -



Whishaw: Rummel um Craig-Nachfolge "bewusst inszenierter Hype"

Den Rummel um die Nachfolge von Daniel Craig sieht der Schauspieler gelassen. "Die Leute drehen deswegen durch. Das ist alles bewusst inszenierter Hype", sagte er. Die Arbeit an einem Bond-Film sei "unglaublich geheim, fast so, als wäre man selbst ein Spion". Man bekomme nur die Drehbuchseiten, in denen man selbst vorkomme. "Das ist ein Trick, um Spannung und Glamour zu erzeugen, aber es macht irgendwie Spaß."



Schon 2024 hatte Whishaw in einem BBC-Interview gesagt, er rechne nicht mit einer Rückkehr als Q, sondern mit einem komplett neuen Cast" (queer.de berichtete). Ende 2025 hatte er im "Guardian" zudem anhaltende Homophobie in Hollywood kritisiert (queer.de berichtete).

Die Suche nach einem neuen Bond-Darsteller läuft seit Mai und soll inzwischen in der Endphase sein. Laut Branchenberichten gehören Callum Turner, Jack Lowden und Josh O'Connor zum engsten Kandidatenkreis, Probeaufnahmen sollen seit Ende Oktober laufen. Eine Entscheidung wird noch vor Jahresende erwartet. Der bislang titellose Film entsteht unter der Regie von Denis Villeneuve ("Dune"), das Drehbuch schreibt "Peaky Blinders"-Erfinder Steven Knight. Produziert wird er von Amy Pascal und David Heyman. (cw)