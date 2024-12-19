Neve Campbell bestätigt: Sie ist bei "Scream 8" wieder dabei

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Sidney Prescott darf sich ein weiteres Mal mit Ghostface rumärgern

Neve Campbell (53) schlüpft ein weiteres Mal in die Rolle der Sidney Prescott. Die Schauspielerin hat bestätigt, dass sie im achten Teil der Horror-Reihe "Scream" mitspielt. Das sagte sie am Montag der Nachrichtenagentur Associated Press, wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet. Eigentlich war Campbell zum Gespräch gekommen, um für ihre Netflix-Serie "Black Doves" zu werben.



Bei der Aufzählung ihrer kommenden Projekte ließ sie den Film dann fast beiläufig fallen: "'Scream 8' ist auch in Planung." Was ihre Rolle Sidney diesmal erwartet, behielt sie für sich. "Sie wissen doch, dass ich Ihnen nichts über 'Scream 8' verraten darf", sagte Campbell lachend. Und schob nach: "Ich spiele mit."



Teil sieben brach alle Rekorde



Dass die Fortsetzung kommt, ist kaum eine Überraschung. In "Scream 7" von Regisseur Kevin Williamson überlebte Sidney erneut eine Begegnung mit den Killern hinter der Ghostface-Maske, und an den Kinokassen lief es so gut wie nie zuvor (queer.de berichtete). Laut "Variety" spielte der Film zum Start weltweit 97,2 Millionen US-Dollar ein, der beste Auftakt in 30 Jahren Franchise-Geschichte.



Am Ende kamen weltweit 208 Millionen Dollar zusammen, bei einem Budget von 45 Millionen. Damit ist "Scream 7" der erfolgreichste Teil der Reihe. Produktionsfirma Spyglass Media und Verleiher Paramount Pictures machten sich danach sofort an die Entwicklung von Teil acht.

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Pause im Streit um die Gage

Selbstverständlich war Campbells Mitwirkung nicht immer. Von den bisher sieben "Scream"-Filmen hat sie in sechs mitgespielt. Für "Scream 6" aus dem Jahr 2023 sagte sie nach einem Vertragsstreit ab. Ihr Wert für das Franchise sei größer gewesen als die angebotene Gage, erklärte sie damals bei "CBS Mornings". Deshalb habe sie das Angebot "nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren" können. "Es fühlte sich einfach nicht richtig an Ich musste diese Entscheidung treffen."



Schon 2022 hatte sie "Variety" gesagt, das Angebot entspreche "nicht dem Wert, den ich für die Filmreihe erbracht habe". Für "Scream 7" wurde man sich dann offenbar einig. Campbell soll für ihre Rückkehr eine Gage von sieben Millionen Dollar erhalten haben. (spot/cw)