US-Kongresswahlen: Diese Demokrat*­innen wollen Trump das Leben schwer machen

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Bei den US-Kongresswahlen am Dienstag treten für die Demokratische Partei einige prominente jüngere Köpfe an. Sie symbolisieren den Generationswechsel in der Partei, den Anhänger*innen nach der verlorenen Präsidentschaftswahl 2024 forderten. Drei Männer und eine Frau stehen beispielhaft für die verschiedenen Strömungen der Demokraten.



Die Wahl ist auch eine Hoffnung für queere Menschen. Allerdings: Während alle vier grundsätzlich die Gleichstellung von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten unterstützen, verfolgen sie im US-Halbzeitwahlkampf 2026  in dem Trans-Rechte im Zentrum republikanischer Kampagnen stehen  völlig unterschiedliche Wahlkampfstrategien.



JAMES TALARICO  US-Senatskandidat aus Texas



Der 37-Jährige gilt als einer der Hoffnungsträger der Demokraten. Er könnte seiner Partei in dem konservativen Südstaat erstmals seit gut drei Jahrzehnten einen der heiß begehrten Sitze im US-Senat in Washington sichern. Talarico, bisher Abgeordneter im texanischen Unterhaus, tritt gegen den Trump-Verbündeten Ken Paxton an, Generalstaatsanwalt in dem Bundesstaat. Manche Umfragen sehen Talarico vorne, andere sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus.



Der Demokrat, der ein protestantisches Priesterseminar besucht hat, geht mit christlichen Botschaften und Wirtschaftspopulismus auf Stimmenfang. Er wirbt offensiv um von Trump enttäuschte Republikaner und setzt auf Ausgleich statt Spaltung. "Ich werde Texas immer vor jede politische Partei stellen", sagte Talarico. Trump verunglimpft ihn als "Talafreako" und behauptet wahrheitswidrig, er sei Veganer, verabscheue texanische Steaks und halte Gott für ein Transgender-Wesen.



Der ehemalige Lehrer und angehende presbyterianische Geistliche begründet seinen Einsatz für die gleichgeschlechtliche Ehe und queere Menschen ausdrücklich mit seinem christlichen Glauben. Im Parlament von Texas stimmte er konsequent gegen republikanische Einschränkungen  darunter 2021 und 2023 gegen Sportverbote für trans Jugendliche und Studierende sowie 2023 gegen das Verbot geschlechtsangleichender Behandlungen für Minderjährige.



Bei Trans-Rechten machte er aber im Senatswahlkampf gegen den Republikaner Paxton rhetorische Rückzieher: Auf Fox News betonte er ausdrücklich, es gebe nur zwei Geschlechter. Entgegen seinem früheren Abstimmungsverhalten sprach er sich 2026 in Wahlkampfspots für ein bundesweites Verbot geschlechtsangleichender Maßnahmen bei Minderjährigen aus. Er erklärte außerdem im September 2026, trans Athletinnen im Mädchensport abzulehnen, sofern Sicherheit oder Fairness gefährdet seien, lehnt pauschale landesweite Verbote jedoch weiterhin ab.



| Direktlink | Um gewählt zu werden, schließt sich Talarico teilweise der republikanischen Kampagne an, in denen trans Frauen als Gefahr dargestellt werden

LGBTI-Organisationen in Texas reagierten mit einer Mischung aus offener Enttäuschung, scharfer Kritik an der Wortwahl und realpolitischem Pragmatismus auf die Äußerungen von Talarico. Manche sagen schlicht, dass eine gewisse Prise Transphobie notwendig sei, um den erzkonservativen Staat Texas zu gewinnen.

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JON OSSOFF  Jüngster US-Senator aus Georgia

Mit 39 Jahren ist Ossoff der Jüngste im Senat in Washington, wo das Durchschnittsalter bei rund 65 Jahren liegt. Er ist seit 2021 zudem der erste jüdische Senator in dem Swing State Georgia und wirbt um seine Wiederwahl. In Umfragen liegt der früherer Investigativjournalist deutlich vor seinem Herausforderer, dem von Trump unterstützten republikanischen Kongressabgeordneten Mike Collins. Der Präsident beschimpft Ossoff als "schwachen, arroganten, hasserfüllten radikal linken Senator", obwohl er bei den Demokraten zu den Moderaten zählt. Ossoff warf dem 80-jährigen Trump im Gegenzug "seniles Gebrabbel" vor.



Obwohl Ossoff weiß ist, vergleichen ihn Strategen mit dem früheren Präsidenten Barack Obama  vor allem wegen seiner leidenschaftlichen Ansprachen, für die der telegene Politiker Obamas frühere Redenschreiber-Agentur nutzt. Obwohl ihm einige das nötige Charisma attestieren, bestreitet Ossoff höhere Ambitionen: "Ich habe null Interesse, für die Präsidentschaft zu kandidieren", sagte er mit Blick auf 2028.



Im Senat stellte sich Ossoff stets an die Seite der LGBTI-Community  und setzt sich etwa für ein bundesweites Antidiskriminierungsgesetz sowie das Adoptionsrecht gleichgeschlechtlicher Paare ein. Im Senat stimmte er 2022 für den "Respect for Marriage Act" zum Schutz der gleichgeschlechtlichen Ehe sowie im März 2025 und März 2026 gegen den republikanischen "Protection of Women and Girls in Sports Act", der trans Mädchen bundesweit vom Schulsport ausschließen sollte.



| Direktlink | Im Justizausschuss des Senats beklagt Ossoff, dass die Republikaner mit Transphobie "politische Profilierung auf Kosten anderer" betrieben würden

Seine Unterstützung für die LGBTI-Community bezeichnete er als "unerschütterlich". Anders als Talarico macht Ossoff im Wahlkampf keine Rückzieher beim Thema LGBTI-Rechte, obwohl Georgia ein strukturkonservativer Bundesstaat ist und sein Herausforderer Mike Collins nicht müde wird, die vermeintlich zu transfreundlichen Positionen Ossoffs zu kritisieren. Um Wechselwähler*innen in Georgia zu halten, meidet er Kulturkampf-Debatten und rückt überparteiliche Bürgernähe sowie Wirtschaftsthemen in den Vordergrund.



ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ  US-Abgeordnete aus New York



Sie ist erst 37, aber mit die bekannteste Vertreterin des linken Flügels der Demokraten. Anders als Ossoff liebäugelt die New Yorkerin mit Wurzeln in Puerto Rico schon länger mit einer Präsidentschaftsbewerbung 2028. Vor fast acht Jahren zog sie als damals jüngste Abgeordnete in den Kongress in Washington ein. Sie dürfte ihr Mandat laut Umfragen problemlos gegen ihren republikanischen Gegner Diamant Hysenaj verteidigen.



AOC, wie sie sich kurz nennt, wurde mit einer Graswurzelkampagne bekannt und ist Social-Media-Star, ihr folgen Millionen von Menschen. Trumps Vorwürfe, mit ihr und anderen Demokratischen Sozialist*innen stehe der "Kommunismus" vor der Tür, nennt sie "ziemlich dumm". Sie kämpft für Umweltschutz und eine linke Sozialpolitik und wirft Israel einen "Völkermord" im Gazastreifen vor  was ihr teilweise den Vorwurf des Antisemitismus einbringt. Den von Trump mitausgelösten Iran-Krieg ohne Zustimmung des Kongresses nannte sie "eindeutig einen Grund für ein Amtsenthebungsverfahren" gegen den Präsidenten.



| Direktlink | Im Kongress zeigt sich AOC engagiert für Trans-Rechte

Als prominente Stimme des linken Parteiflügels vertritt AOC eine kompromisslos progressive und intersektionale Linie. In ihrem sicher demokratischen New Yorker Wahlkreis hat AOC ihre Positionen nie abgeschwächt, sondern nutzt ihre Plattform zur offensiven Verteidigung von Trans-Rechten. Im Oktober 2026 nannte sie Demokraten, die aus Angst vor Wählerverlusten bei Trans-Rechten einknicken, "beschämend" und warnte vor dem Opfern von Minderheitenrechten.



ABDUL EL-SAYED  Senatskandidat aus Michigan



Der 42-jährige El-Sayed hat sich neben Ocasio-Cortez und dem New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani zu einem der führenden Köpfe im linken Lager der Demokraten entwickelt. Der Mediziner will im nördlichen Bundesstaat Michigan einen US-Senatsposten für die Demokraten verteidigen, sein Parteigenosse Gary Peters scheidet im Januar mit dann 68 Jahren aus dem Amt. El-Sayed liegt in vielen Umfragen vor seinem Konkurrenten, dem früheren republikanischen Kongressabgeordneten Mike Rogers. Zuletzt schrumpfte sein Vorsprung aber. Für Wirbel sorgte am Sonntag zudem die demokratische Abgeordnete Haley Stevens, die El-Sayed bei der parteiinternen Vorwahl unterlegen war: Sie stellte sich unter anderem im Streit um dessen Haltung zu Israel überraschend hinter den Republikaner Rogers.



El-Sayed, dessen Familie aus Ägypten stammt, wirbt für ein Ende der US-Hilfen für Israel, eine Krankenversicherung für alle Bürgerinnen und Bürger und die Abschaffung der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE. Unterstützt wird er neben Ocasio-Cortez auch von dem bekannten Linken-Veteranen Bernie Sanders. Trump nennt den bekennenden Muslim "Mohammed" und beschimpft ihn als "Sympathisanten von Terroristen". El-Sayed konterte und nannte Trump einen "historisch korrupten" Präsidenten.



El-Sayed gilt seit Jahren als entschiedener Verbündeter der LGBTI-Community und wird im Senatswahlkampf 2026 von der größten queeren US-Organisation Human Rights Campaign unterstützt. Er vertritt den Grundsatz, dass Bürgerrechte unteilbar sind und das Aufgeben der Rechte einer Minderheit letztlich die Rechte aller gefährdet.



Obwohl Michigan ein hart umkämpfter Swing State ist, weigerte sich El-Sayed im Wahlkampf gegen Mike Rogers, seine Unterstützung für trans Personen einzuschränken. Bei Formaten auf "Fox News" oder dem nach einem Eigentümerwechsel extrem konservativen CBS-Magazin "60 Minutes" argumentierte er als Arzt, medizinische Entscheidungen gehörten zwischen Eltern, Kinder und Ärzte statt in die Hände der Regierung. Auf "60 Minutes" erklärte er, die Debatten um Trans-Rechte würden politisch von den Republikanern kreiert, um von den drängenden Alltagssorgen der Menschen  wie Lebenshaltungskosten, Gesundheitsversorgung und Schulen  abzulenken.



| Direktlink | Abdul El-Sayed spricht ab Minute 45 über Trans-Rechte

Das sind die queeren Kandidat*innen



Bei der Wahl treten auch mehrere offen queere Kandidat*innen an  allesamt von den Demokraten: Der 46-jährige Chris Pappas könnte in New Hampshire Geschichte schreiben: Bei einem Wahlsieg gegen den Republikaner John E. Sununu wäre Pappas der erste offen schwule Mann in der Geschichte der USA, der direkt in den US-Senat gewählt wird.



New Hampshire tendiert auf Bundesebene zu den Demokraten, womit er in den Umfragen mit soliden Vorsprüngen ins Rennen geht. Ein Einzug in den US-Senat würde ihn auf nationaler Ebene zu einer der sichtbarsten Stimmen einer jüngeren, pragmatischen Politikergeneration der Demokraten machen. Der Mittelständler, der über Jahrzehnte ein Familienrestaurant geleitet hat, gilt als moderater Demokrat, der eine liberale Gesellschaftspolitik ohne Kulturkampf-Rhetorik bertreibt, sich aber eher auf Themen wie Trinkwassersicherheit oder regionale Infrastruktur konzentriert.

Weitere queere Kongressabgeordnete sind in weitgehend sicheren Wahlkreisen und werden voraussichtlich erneut ins Repräsentantenhaus einziehen. Dabei handelt es sich um die erste trans Abgeordnete Sarah McBride, die im demokratischen Delaware antritt. Außerdem können Robert Garcia und Mark Takano (beide Kalifornien) ebenso mit einem Wiedereinzug rechnen wie Ritchie Torres aus New York  der erste offen schwule Afro-Latino im US-Parlament. Auch Becca Balint (Vermont), Mark Pocan (Wisconsin) und Emily Randall (Staat Washington) werden ihre Wahlen wohl gewinnen. Für andere queere Kandidat*innen wie Eric Sorensen (Illinois), Sharice Davids (Kansas) und Cait Conley (New York) könnte es enger werden.



Neben dem Bundesparlament werden auch Gouverneur*innen, Landesminister*innen oder Richter*innen gewählt und kommunale Positionen besetzt. Zudem finden in den meisten Bundesstaaten Volksentscheide statt, darunter auch über LGBTI-Rechte.

Volksentscheide über LGBTI-Rechte in sieben Bundesstaaten

Im Virginia und Vermont wird über Gleichstellungsinitiativen abgestimmt: Virginia wird über die Abschaffung des Verbots der gleichgeschlechtlichen Ehe entscheiden  ein weitgehend symbolischer Schritt, da die Ehe für homosexuelle Paare 2015 vom Supreme Court geöffnet wurde, und die Bestimmung der Regionalverfassung damit nichtig wurde. Vermont stimmt außerdem über eine Erweiterung der Gleichbehandlungsklausel ab.



In fünf Bundesstaaten versuchen Konservative, mit Volksentscheiden die Rechte von trans Menschen einzuschränken. In Washington, Arizona, Colorado, Nebraska sollen trans Mädchen und Frauen aus dem Schul- und Unisport verbannt werden. In Colorado wird zusätzlich darüber entschieden, ob die medizinische Behandlung minderjähriger trans Menschen künftig verboten wird.



Im Missouri hat die republikanische Regierung in einer Volksentscheidsfrage die Themen Abtreibung und Trans-Rechte verknüpft: Wer bei "Amendment 3" mit Ja stimmt, votiert sowohl für ein weitgehendes Verbot der Abtreibung als auch für ein Verbot der medizinischen Behandlung von jungen trans Menschen in der Landesverfassung (per Gesetz ist die Behandlung von trans Jugendlichen bereits verboten). Eigentlich hatte das Volk 2024 bereits gegen ein Verbot der Abtreibung gestimmt. Die Republikaner wollen mit der Verknüpfung insbesondere erreichen, dass die Abneigung vieler Abtreibungs-Befürworter*innen gegen trans Menschen das Ergebnis umdreht.



| Direktlink | Bericht des Lokalfernsehens über Amendment 3

Laut Umfragen haben die Demokraten ausgezeichnete Chancen, das Repräsentantenhaus von den Republikanern zurückzuerobern. Beim Senat, bei dem die Republikaner derzeit 53 der 100 Sitze halten, ist der Ausgang hingegen offen. Für die Demokraten wäre der Senat wichtig, weil er viel weitgehendere Befugnisse hat  etwa die Ernennung von Richter*innen auf Lebenszeit. Zudem schwebt über der Abstimmung die Gefahr, dass die Republikaner eine Niederlage nicht anerkennen könnten und es dann zu einer Verfassungskrise kommen könnte. (dk/AFP)