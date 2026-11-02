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"Einen besseren Abschied bereiten"

Wieder Jack Sparrow? Johnny Depp offen für "Fluch der Karibik"-Revival

Produzent Jerry Bruckheimer sprach zuletzt von einer möglichen Rückkehr von Johnny Depp in "Fluch der Karibik". Nun signalisierte auch der Star, dass er sich ein Comeback als Captain Jack Sparrow vorstellen könne. Er wolle dem Franchise einen besseren Abschied verschaffen.


Johnny Depp spielte bislang in fünf "Fluch der Karibik"-Filmen mit (Bild: Disney)

Johnny Depp (63) kann sich eine Rückkehr als Captain Jack Sparrow in der "Fluch der Karibik"-Reihe vorstellen. "Wenn in Bezug darauf, wie das 'Pirates'-Franchise seinen Abschluss finden wird, alles genau so läuft, wie es laufen soll  dann ist das Einzige, woran ich wirklich beteiligt sein möchte, ihm einen besseren Abschied zu bereiten", sagte er in einem Interview mit "Entertainment Tonight".

Mit dem "besseren Abschied" könnte sich Johnny Depp auf "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" beziehen. Der fünfte und bisher letzte Teil der Reihe kam 2017 weder beim Publikum noch bei der Kritik gut an.

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Danach deutete sich durch den Skandal-Prozess mit seiner Exfrau Amber Heard (40) das Ende der Piraten-Saga an, zumindest mit Johnny Depp. Heard hatte ihren Exmann häuslicher Gewalt beschuldigt, der wehrte sich vor Gericht mit einem Prozess wegen Verleumdung. Depp bekam in drei Punkten Recht, doch sein Ruf war beschädigt.

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"Fluch der Karibik"-Reboots mit Margot Robbie und Johnny Depp?

Seit ein paar Jahren ist ein Reboot der "Fluch der Karibik"-Reihe im Gespräch. Daneben war ein Spin-off mit Margot Robbie (36) als Star geplant, aus dem aber aller Voraussicht nach nichts mehr wird.

"Fluch der Karibik"-Produzent Jerry Bruckheimer hatte im Sommer verraten, dass die Türe für Johnny Depp offen stehe. "Wir sprechen gerade mit Johnny, arbeiten an einem Drehbuch und hoffen, dass wir das Projekt umsetzen können", sagte er dem Branchenmagazin "Deadline" (queer.de berichtete).

Schon zuvor hatte Bruckheimer in den höchsten Tönen von Johnny Depp geschwärmt. "Ich liebe ihn. Er ist ein guter Freund. Er ist ein großartiger Künstler und hat ein einzigartiges Aussehen", sagte der Star-Produzent einmal.

Der Schauspieler gibt das Kompliment nun zurück. "Ich würde morgen mit Bruckheimer zusammenarbeiten. Es spielt keine Rolle  wenn es Jerry ist, vertraue ich ihm. Uns verbindet eine tiefe Freundschaft", sagte er zu "Entertainment Tonight".

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Depp: Jack Sparrow ist schwul

Depp hatte 2010 verraten, dass seine "schwule" Darstellung von Captain Jack Sparrow beim Disney-Konzern Irritationen ausgelöst hatte (queer.de berichtete). Auf eine Frage aus dem Produktionsteam habe er schlicht geantwortet: "Alle meine Figuren sind schwul." (spot/cw)

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