Auch Tokio Hotel darunter: Nominierte für 1LIVE Krone 2026 stehen fest



Zum ersten Mal seit 20 Jahren können Tokio Hotel wieder eine 1LIVE Krone gewinnen (Bild: Ariel Oscar Greith)

Heute, 13:49h 3 Min.

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Tokio Hotel sind erstmals seit 20 Jahren wieder als Band für die 1LIVE Krone nominiert. In der Kategorie "Bester Pop Act" treffen sie auf Esther Graf, Kamrad, Leony, Montez und Nico Santos, wie der Radiosender 1LIVE am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gab. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum. Verliehen wird der Preis am 3. Dezember im Bielefelder Lokschuppen. Zwei Tage später steht für Tom und Bill Kaulitz (37) dann mit der "Wetten, dass..?"-Moderation ein weiterer wichtiger Termin an.



Die Krone ist für Tokio Hotel vertrautes Terrain. 2005 wurde die Band als bester Newcomer ausgezeichnet, ein Jahr später als bester Live-Act. Die Kaulitz-Brüder holten 2023 zudem eine Krone für ihren Podcast "Kaulitz Hills" (queer.de berichtete).



| Direktlink | Der erste Tokio-Hotel-Sieg 2005

Auch den Lokschuppen kennt die Band bereits: Bei der Verleihung im vergangenen Jahr stand sie dort als Live-Act auf der Bühne und spielte ihren Song "Changes". Nominiert war Tokio Hotel als Band seit 2006 aber nicht mehr.

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Zweite Blütezeit nach "Durch den Monsun"

Die Nominierung fällt in eine starke Phase. Zwei Jahrzehnte nach "Durch den Monsun" erlebt die Band einen zweiten Höhenflug. Musikalisch setzt sie heute auf elektronisch geprägten Pop, öffentlich sind sie vor allem dank der Zwillinge vom Podcast bis zur Netflix-Serie präsent.



2024 spielten Tokio Hotel ausverkaufte Shows in Nord- und Südamerika, 2025 folgte eine komplett ausverkaufte Europatour. Im Oktober 2026 erschien mit "ENCORE" (Amazon-Affiliate-Link ) das erste Album seit vier Jahren. Singles wie "Memory Lane" blicken bewusst zurück auf die Anfänge in Magdeburg. Direkt danach startete eine nahezu ausverkaufte Arena-Tour durch 16 europäische Städte. Für 2027 sind bereits Open-Air-Konzerte angekündigt.

Fans stimmen bis zum 2. Dezember ab

Ob sich der Erfolg nun auch in einer erneuten Krone niederschlägt, liegt bei den Fans. Abgestimmt wird ab sofort auf 1live.deund in der 1LIVE App, und zwar bis zum 2. Dezember um 9 Uhr. Wer mitmacht, kann laut Sender Tickets für die Show gewinnen, die es im freien Verkauf nicht gibt.



Insgesamt stehen 44 Nominierungen in sieben Publikumskategorien zur Wahl. 1LIVE selbst spricht von Deutschlands größtem Musikpreis. "Bei der 1LIVE Krone entscheidet das Publikum, was von diesem Musikjahr bleibt", sagt Musikchef Andreas Löffler. Zwei weitere Preise, "Beste Unterhaltung" und den "Sonderpreis", vergibt die Redaktion selbst. Details dazu sollen in den kommenden Wochen folgen.



Diese Stars sind außerdem nominiert



Einige Namen tauchen gleich mehrfach auf. Ikkimel ist als "Beste Künstlerin" und als "Bester Live Act" nominiert, Finch als "Bester Künstler" und ebenfalls bei den Live Acts. Ayliva hat neben ihrer Nominierung als Künstlerin auch mit ihrem Song "Renn!" Chancen. Um den besten Live Act kämpfen unter anderem Kraftklub, Marteria und Nina Chuba, bei den Künstlern sind etwa Mark Forster und Ski Aggu dabei, bei den Künstlerinnen Paula Hartmann und Juju.



In der Song-Kategorie stehen acht Titel zur Wahl, darunter Sidos "Issa Summer" und "Inundauswendig" von Makko und The Chainsmokers. Shirin David ist gemeinsam mit Kitschkrieg und Blumengarten mit "Gut genug" nominiert.



Aminata Belli moderiert erneut



Die Moderation übernimmt wie im Vorjahr Aminata Belli. "Ich freue mich so sehr, auch in diesem Jahr durch diesen besonderen Abend führen zu dürfen", sagt die Moderatorin. Die Nominierten seien stark aufgestellt.



Wer nicht im Lokschuppen dabei ist, kann die Verleihung am 3. Dezember ab 20:15 Uhr live im WDR Fernsehen verfolgen. Außerdem überträgt 1LIVE die Show im Radio, im Stream auf 1live.de und auf seinem YouTube-Kanal. (spot/cw)