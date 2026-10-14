"Alles was zählt": Ein Kuss gegen die Homophobie

Heute, 14:39h 3 Min.

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In der Vorabendserie "Alles was zählt" rückt die Auseinandersetzung mit Homosexuellenfeindlichkeit im Sport in den Mittelpunkt. Bereits letzten Monat stand das Coming-out von Kickboxer Nick Lippmann (Raphael Kalkowski) vor seinem zunächst wenig begeisterten Vater im Mittelpunkt der Handlung (queer.de berichtete). Des weiteren ging es über die Liebesgeschichte Nicks mit dem Juristen Luca Perez (Orlando Lenzen).



Dabei gab es, wie in Seifenopern obligatorisch, dramatische Momente: Das schwule Paar überlebte letzte Woche eine Beziehungskrise, die im Kern darauf beruhte, dass Nick sich nicht öffentlich outen wollte und Luca sich weigerte, seine sexuelle Orientierung für Nicks Karriere wieder zu verstecken.



Damit ist es jetzt vorbei: Inzwischen haben Nick und Luca ihre Beziehung nach längerem Versteckspiel öffentlich gemacht. Das führt zu einem Eklat im Vorfeld der Essener Kickbox-Stadtmeisterschaft  und zu Übergriffen durch Nicks Kontrahenten Chris (Julian Friedrich).



Chris (Mitte) macht Stress (Bild: RTL)

Als Luca beim Basketballspielen auf Chris trifft, provoziert dieser ihn zunächst mit einem anzüglichen Spruch ("Probleme beim Einlochen?") und wirft ihm anschließend gezielt den Ball mit voller Wucht in den Magen. Kickboxer Nick greift ein und kündigt an, die Auseinandersetzung sportlich im Ring zu klären.

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Beim darauffolgenden offiziellen Wiegen vor dem Wettkampf eskaliert das direkte Aufeinandertreffen: Als Nick seinem Gegner vorhält, dessen starke Abwehrhaltung deute darauf hin, selbst insgeheim schwul zu sein, erwidert Chris, er wäre "lieber tot", da es "ekelhaft" sei, Männer zu küssen. Nick reagiert auf die Abwertung mit einer gezielten Provokation und küsst Chris vor den Anwesenden auf die Wange.



Parallel dazu spitzt sich in derselben Sendewoche der Handlungsstrang um einen tödlichen Autobombenanschlag zu, bei dem Matteo ums Leben kam: Nachdem Beweise gegen Maximilian von Altenburg (Francisco Medina) aufgetaucht sind und der zuvor unschuldig inhaftierte Kilian Reichenbach (Marc Dumitru) entlastet wurde, setzt sich Maximilian ins Ausland ab. Nach einem Beinahe-Unfall von Charlie Beer (Shaolyn Fernandez) setzt Maximilian deren Verlobten Deniz Öztürk (Igor Dolgatschew) telefonisch unter Druck, Essen umgehend zu verlassen. Auch Mitverschwörer Ben Steinkamp (Jörg Rohde) drängt Deniz zur Flucht, versucht jedoch zugleich eine Trennung des Paares zu erzwingen, damit Charlie nicht erfährt, dass auch Ben in den Anschlag verwickelt ist.

Sendetermine und Streaming-Verfügbarkeit

Der Artikel fasst die Ereignisse der Sendewoche Folge 5066 bis Folge 5070 zusammen, die in dieser Woche von Montag bis Freitag bei RTL zu sehen sind (jeweils nach den Nachrichten um 19:05 Uhr). Bei RTL+ stehen die Episoden (zahlender Kundschaft) auch jeweils eine Woche vor der linearen TV-Ausstrahlung zum Abruf bereit. (cw)