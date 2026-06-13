Frankfurt: Streit unter Hundebesitzer*­innen endet mit Gewalt und Homophobie

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KI-Sujet-Bild (Bild: Gemini)

Ein Streit unter Hundebesitzer*­innen ist laut dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main am Montagabend im Stadtteil Ginnheim eskaliert. Der mutmaßliche Täter soll eine Frau dabei geschlagen und mit Bezug auf ihre sexuelle Orientierung beleidigt haben.



Der 27-jährige Beschuldigte und das 37-jährige Opfer sollen zusammen mit ihren mitgeführten Hunden gegen 19:50 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarktes auf der Ginnheimer Landstraße aufeinandergetroffen sein. Aufgrund der Hunde soll sich zunächst ein verbaler Streit entwickelt haben. Hierbei habe der Beschuldigte die Frau, die er für ein Mitglied der queeren Community hielt, wegen ihrer Sexualität beleidigt und diffamiert. Im weiteren Verlauf habe er ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, sie gegen einen Zaun gedrückt und bedroht.



Couragierte Zeug*­innen seien daraufhin eingeschritten. Daraufhin ging der Tatverdächtige zunächst weiter.

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Als kurz darauf eine Funkstreife der Polizei eintraf, konnte diese den Mann antreffen. Es sei eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung angefertigt worden. (cw)