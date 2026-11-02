Katy Bähm: "Queere Sichtbarkeit muss sich natürlich anfühlen"

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Heute, 04:41h 6 Min.

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Spätestens seit seiner Teilnahme an der ProSieben-Show "Queen of Drags" im Herbst 2019 ist Burak Bildik, besser bekannt als Katy Bähm, aus der deutschen Promiwelt nicht mehr wegzudenken. Dabei begeistert er nicht nur mit extravaganten Outfits, sondern auch mit seiner schillernden Persönlichkeit. Ob bei "Promi Big Brother", "Promis unter Palmen" oder anderen Formaten: Er nimmt kein Blatt vor den Mund und sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff.



Und das wohl auch bald wieder: Denn ab dem 6. November kämpft er gemeinsam mit seinem Teamkollegen Gino Bormann, bekannt aus "Prince Charming", bei "Forsthaus Rampensau Germany" auf Joyn und sixx um den Sieg (queer.de berichtete).



Im Interview mit queer.de verrät er, wie er und Gino Bormann schon vor dem Format zueinander standen, wie die beiden als Team funktioniert haben und worauf sich die Zuschauer*innen in der neuen Staffel freuen dürfen.



Doch nicht nur über seine TV-Karriere spricht Burak offen. Auch die Trennung von seinem Ehemann Francis, mit dem er 14 Jahre lang liiert war, ist Thema des Interviews. Zudem verrät er, wie eng der Kontakt zu Supermodel Heidi Klum heute noch ist, die er durch "Queen of Drags" kennengelernt hat.

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Katy, du bist ab dem 6. November in der neuen Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" zu sehen. Was können die Zuschauer*innen von dieser Staffel erwarten?



Ich glaube, die Zuschauer*innen werden viele neue Seiten von mir sehen. Es wird natürlich auch Momente geben, in denen ich wie gewohnt einfach Reality mache. Aber sie werden auch sehen, dass man im Leben mit der Zeit reifer und erwachsener wird. Mehr möchte ich allerdings noch nicht verraten.



In deinem Team ist Gino Bormann. Welche Berührungspunkte hattet ihr bereits vor den Aufzeichnungen der Show?



Gino und ich sind Drag-Schwestern, und wir haben die gleiche Drag-Mutter  Shoutout an Stella Destroy! Wir haben ungefähr zur gleichen Zeit angefangen und sind seitdem quasi Familie.



Wie lief die Zusammenarbeit mit Gino? Habt ihr euch von Anfang an gut verstanden, oder kam es auch mal zu größeren Streitigkeiten, beispielsweise im Rahmen der Challenges?



Gino und ich haben schon immer eine Hassliebe. Manchmal fetzen wir uns so richtig, aber im gleichen Moment lieben wir uns auch. Man braucht solche Freunde im Leben. Man muss sich ja gegenseitig auch mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen, wenn die andere Person Höhenflüge bekommt. (lacht) Im Forsthaus wird es zwischen Charlotte (Ginos Dragname, Anm. d. Red.) und mir sehr spannend.



Im Cast dieser Staffel sind auch einige Männer vertreten, die in der Vergangenheit durch eher problematisches Verhalten aufgefallen sind, etwa Silva Gonzalez, zuletzt im "Sommerhaus der Stars". Wie geht man mit solchen Menschen um, wenn man über längere Zeit auf engstem Raum zusammenlebt?



Um Silva habe ich mich persönlich gekümmert. Da muss sich also keiner Sorgen machen.



Der diesjährige Cast ist mit dir, Gino oder beispielsweise Jessica als trans Frau vergleichsweise queer besetzt. Wie wichtig ist dir diese queere Sichtbarkeit? Reicht das deiner Meinung nach bereits aus, oder geht da noch deutlich mehr?



Queere Sichtbarkeit ist natürlich sehr wichtig, aber es muss sich auch natürlich anfühlen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen irgendwo hineingesteckt werden, damit eine bestimmte Quote erfüllt wird. Das ist hier im Forsthaus aber nicht der Fall, und deswegen ist diese Konstellation umso spannender. Denn es war wirklich eine explosive Mischung, die Spaß, Liebe und Aufklärung mit sich gebracht hat.



Auf TikTok kursieren immer wieder Videos von Creator*innen, die behaupten, der Neid unter Dragqueens sei größer als in vielen anderen Szenen. Erlebst du diese Missgunst ebenfalls, oder siehst du das anders?



Ja, leider Gottes. Es war schon immer so, dass viele Drag-Kolleginnen anderen einfach nichts gönnen. Ich bin froh, dass ich so nicht bin. Ich supporte alles und jeden. Für mich ist es wichtig, dass ich mich am Ende des Abends im Spiegel anschauen und stolz darauf sein kann, was ich erreicht habe und wer ich wirklich bin.

Dich verbindet eine lange Geschichte mit Heidi Klum. Was schätzt du an ihr am meisten, und was wissen die wenigsten Menschen über sie?



Über meine Freundschaft mit Heidi möchte ich natürlich nicht zu viel verraten. Aber was ich an dieser Frau so liebe, ist, dass sie es schafft, egal, wie viel sie zu tun hat und wie stressig ihr Tag ist, immer nach einem zu schauen. Und wenn es nur kleine Nachrichten sind wie: "Ich denk an dich" oder "Ich bin für dich da." Das gibt einem ein tolles Gefühl. Ich mache ja gerade eine sehr schwere Trennung durch, die mich innerlich zerstört hat und mit der ich wirklich sehr zu kämpfen habe. Heidi war auch in dieser schweren Zeit für mich da.



Wie geht es dir denn aktuell mit der Trennung, rund vier Wochen später?



Über dieses Thema zu reden, ist etwas, das ich in meinem Leben niemals habe kommen sehen. Ich habe diesen Mann geheiratet und den Schwur geleistet: in guten wie in schlechten Zeiten.



Es ist jetzt knapp vier Wochen her, und mir geht es keinen Deut besser als am ersten Tag. Ich bin gerade in New York, und trotzdem zerfrisst mich das alles. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich ihn vermisse.



Kannst oder möchtest du noch einmal etwas zu den Hintergründen der Trennung erzählen, für alle, die bislang noch nicht viel darüber mitbekommen haben?



Ich möchte aus Respekt gegenüber Francis nicht zu viel dazu sagen. Aber während ich im Forsthaus war, hat er sich leider verliebt und einen neuen Partner gefunden. Mir gegenüber hat er jedoch nichts gesagt, bis ich am 4. Oktober alles auf die harte Tour erfahren musste.



An diesem Tag ist auf jeden Fall ein Teil meiner Seele gestorben. Ich habe mich deshalb auch dazu entschieden, mich vorerst etwas aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um zu versuchen, das alles zu verarbeiten und zu heilen.



Möchtest du erst einmal bewusst auf Dating verzichten, oder kannst du dir vorstellen, schon bald wieder neue Männer kennenzulernen?



Also, Dating kommt für mich definitiv nicht infrage. Ich liebe meinen Mann halt, und es wird lange dauern, bis ich jemanden wirklich wieder emotional an mich heranlassen kann.



Aber ich habe auch schon meine Freunde beauftragt: Falls ich mich irgendwann verlieben sollte, sollen sie mich direkt mit dem Lkw überfahren und anschließend noch mal den Rückwärtsgang einlegen. (lacht) Weil diese Schmerzen kann ich wirklich keinem Menschen wünschen. Deswegen: Verliebt euch nicht, Leute