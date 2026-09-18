Berliner CSD will WorldPride im Koalitionsvertrag



Der neue Vorstand des Berliner CSD e.V.: Carolina Philipps und Raphael Nabholz (vorne, v.l.n.r.), Marcel Voges, Claudia Wolf und Julia Miosga (hinten, v.l.n.r.) (Bild: Nikita Tchernodarov)

Heute, 05:24h 2 Min.

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Der Berliner CSD e.V. verlangt von der künftigen Landesregierung ein klares Bekenntnis zur Bewerbung um den WorldPride. Bei der Mitgliederversammlung am Dienstag verabschiedeten die Mitglieder einen Leitantrag. Danach soll das neue Regierungsbündnis die Bewerbung politisch und finanziell unterstützen und verbindlich im Koalitionsvertrag festschreiben. Der Verein will das weltweit größte queere Event 2032 erstmals nach Deutschland holen (queer.de berichtete).



In Berlin verhandeln derzeit Linke, Grüne und SPD über eine rot-grün-rote Koalition. Im Sondierungspapier der drei Parteien taucht der WorldPride nicht auf (queer.de berichtete). "Es ist schade, dass die Bewerbung der WorldPride nicht in das Sondierungspapier aufgenommen wurde", erklärte Vorstandsmitglied Marcel Voges. "Gerade nach dieser CSD-Saison wäre es ein motivierendes Zeichen, wenn die Landesregierung unsere Bewerbung unterstützt. Wir setzen nun auf den Koalitionsvertrag."



Bereits vor Beginn der Koalitionsgespräche hatten CSD-Verein und LSVD+ Berlin-Brandenburg einen gemeinsamen Forderungskatalog vorgelegt. Darin verlangen sie unter anderem mehr Schutz vor queerfeindlicher Gewalt und eine dauerhafte Absicherung queerer Infrastruktur (queer.de berichtete).

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Wegner lobt Umgang mit Anschlag

Als Gast sprach der noch amtierende Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) ein Grußwort. Er würdigte insbesondere das besonnene Handeln des Vereins nach dem islamistisch motivierten Anschlag am Rande des CSD am 25. Juli. Damals war ein Mann im Tiergarten mit einem Kastenwagen in eine Menschenmenge gefahren, eine Frau wurde getötet, zahlreiche Menschen wurden verletzt.



"Berlin ist die Stadt der Freiheit, Vielfalt und Weltoffenheit  und wir setzen uns für diese Werte und die Sichtbarkeit der queeren Community ein, nicht nur beim CSD", sagte Wegner. "Ich danke dem CSD-Verein für sein beharrliches Engagement für eine freie, offene und gleichberechtigte Gesellschaft."

Zwei Neue im Vorstand

Bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen wurde Carolina Philipps im Amt bestätigt. Neu in das Gremium gewählt wurden Claudia Wolf und Raphael Nabholz. Marcel Voges und Julia Miosga sind noch für ein weiteres Jahr gewählt. Thomas Hoffmann und Manfred Lehmann schieden aus dem Vorstand aus.



"Gerade in gesellschaftlich und politisch herausfordernden Zeiten braucht es einen starken, solidarischen und sichtbaren CSD", erklärten die beiden neuen Vorstandsmitglieder. "Wir wollen Bewährtes fortführen, neue Impulse setzen und den Verein gemeinsam mit seinen Mitgliedern weiterentwickeln." (cw)