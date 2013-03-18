Homophobe Anspielungen? Schreyl bedauert sein Schweigen zu Bohlen

Heute, 06:34h 2 Min.

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Der frühere DSDS-Moderator Marco Schreyl bedauert, dass er sich in den 2000er Jahren nicht gegen Sprüche von Dieter Bohlen gewehrt hat. Im Podcast "Zwischen den Zeilen" von Bettina Böttinger erzählt der 52-Jährige von Bemerkungen des Juroren, die er als Anspielungen auf seine Homosexualität verstanden habe. Er habe ihnen damals nichts entgegensetzen können. Heute wünsche er sich, "dass ich mit viel Selbstverständlichkeit gesagt hätte: 'Was tut das gerade zur Sache? Wo ist dein Problem? Weil ich ein schwuler Mann bin und du nicht?'" Und weiter: "Das finde ich schade, dass mir das nicht gelungen ist."



Schreyl hatte im November 2023 in seiner Biografie "Alles gut? Das meiste schon!" erstmals öffentlich über seinen Partner gesprochen (queer.de berichtete). Als große Befreiung habe er diesen Schritt allerdings nicht empfunden, sagt er in der am Dienstag erschienenen Podcast-Folge: "Es ist einfach passiert." Er habe sich damals gedacht: "Ich bin 50 und wer nicht checkt, dass ich nicht verheiratet, nicht an eine Frau vergeben bin, nicht über mein Privatleben intensiv rede Wer dann nicht checkt, dass ich dann wohl schwul bin, der hat wohl seine Birne zwischen den Schultern nicht an der richtigen Stelle."

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Verliebt in einen Mitschüler

Mit der eigenen Sexualität tat sich der Moderator lange schwer. Mit "15 oder 16" verliebte er sich zum ersten Mal in einen Mitschüler. "Aber dann hat mich das fast verstört, dass ich so einen Klassenkameraden ganz toll finde", erinnert sich Schreyl. Danach habe das Thema lange keine Rolle mehr gespielt, "weil ich das auch nicht wollte. Ich fand das ganz eigenartig, dass ich dann doch anders bin als die anderen." Rückblickend sagt er: "Ich habe mich für mich geschämt an mancher Stelle  obwohl ich mich nicht schlimm fand."



| Direktlink | Marco Schreyl im Podcast von Bettina Böttinger

Schreyl stand schon früher wegen seiner Homosexualität im Fokus: 2011 brachte die "Bild"-Zeitung sie mit seinen "schlüpfrigen Sprüchen" in Verbindung (queer.de berichtete). Ein Jahr später gab RTL bekannt, dass er DSDS und "Das Supertalent" nicht mehr moderieren werde.

In der gut 70-minütigen Podcast-Folge spricht Schreyl außerdem über die schwere Huntington-Erkrankung seiner Mutter und das Ende seiner Karriere bei RTL. (cw)