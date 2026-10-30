Wer zahlt künftig für die Transition?

Von Lian Herzberg

Heute, 07:58h 5 Min.

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Im Januar 2026 hat die damalige Bundesgesundheitsministerin Nina Warken den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) beauftragt, die Versorgung von Menschen mit Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie in der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung zu regeln.



Hintergrund ist ein Urteil des Bundessozialgerichts von 2023, das keine Rechtsgrundlage für die Kostenübernahme von Transitionsbehandlungen durch die gesetzlichen Krankenkassen finden konnte. Seither übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten auf Empfehlung des GKV-Spitzenverbandes weiter  allerdings nur für binär transgeschlechtliche Personen.



Durch die Festlegung von Richtlinien für die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) sollen neue Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die laufenden Beratungen sind vertraulich. Auf Grundlage öffentlich bekannter Informationen lässt sich dennoch abschätzen, welche Faktoren für die Zukunft der Trans-Gesundheitsversorgung von Bedeutung sein werden.



Was ist die ASV?



Ein ASV-Team ist ein Zusammenschluss qualifizierter Fachärzt*innen. Für die Transitionsversorgung kommen die Fachbereiche Psychotherapie, Endokrinologie, Urologie und/oder Gynäkologie infrage.



Für ASV-Teams gelten strenge Richtlinien, beispielsweise darf die Entfernung der Praxen zum Tätigkeitsort der Teamleitung höchstens 30 Minuten betragen. Insbesondere in den Metropolen sind Kassensitze für Psychotherapeut*innen und Fachärzt*innen jedoch knapp und teuer, während in ländlichen Regionen die Entfernungen oft größer sein dürften. Zusätzlich verlangt der G-BA für die Teilnahme an einem ASV-Team den Nachweis einschlägiger Qualifikationen und Erfahrungen.



Bislang dürfen sich alle Patient*innen aussuchen, ob sie ihre Erkrankung von besonders qualifizierten ASV-Teams oder in anderen Praxen behandeln lassen. Ob das auch für Transitionsbehandlungen gelten wird, ist derzeit nicht bekannt.

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Ablauf des Beschlussverfahrens

Der G-BA steht mit zivilgesellschaftlichen Interessenvertretungen im Austausch, die Inhalte der Beratungen dürfen allerdings nicht weitergegeben werden. Die Beratungen sollen voraussichtlich im Frühjahr 2027 abgeschlossen sein.



Gefasste Beschlüsse veröffentlicht der G-BA auf seiner Webseite. In Kraft treten sie erst, nachdem das Bundesgesundheitsministerium sie rechtlich geprüft und im Bundesanzeiger veröffentlicht hat.



Sobald der Beschluss in Kraft getreten ist, können sich berechtigte Praxen zu ASV-Teams für die Versorgung von trans Personen zusammenschließen. Das bedeutet für die Praxen eine organisatorische Umstellung. Die Bearbeitung eines Teilnahmeantrags kann bis zu zwei Monate dauern.



Eine große Verantwortung



Transgeschlechtliche Menschen sind eine sehr große Patient*innengruppe, die oft lebenslang medizinische Begleitung benötigt. Die Deutsche Gesellschaft für Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit (dgti) schätzt den Anteil von trans Personen an der Bevölkerung auf knapp ein Prozent. Das entspricht etwa 750.000 Menschen in Deutschland. Derzeit gibt es jeden Monat rund 600 Änderungen von Vornamen und Geschlechtseintrag nach dem Selbstbestimmungsgesetz.



Auch wenn nicht alle von ihnen medizinische oder therapeutische Begleitung in Anspruch nehmen, müssten sich Dutzende bis Hunderte ASV-Teams zusammenfinden, um Versorgungskapazitäten dieser Größenordnung aufzubauen.



Gesetzliche Grundlage



Gesetzliche Grundlage für das Verfahren ist § 116b SGB V. Der Paragraf führt seit seiner Neufassung 2012 "Transsexualismus" unter "seltene Erkrankungen und Erkrankungszustände mit entsprechend geringen Fallzahlen" auf, für die eine ambulante spezialfachärztliche Versorgung vorgesehen ist. Aus dem Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums an den G-BA geht hervor, dass die kommende Richtlinie auch Formen von Geschlechtsinkongruenz oder Geschlechtsdysphorie abdecken soll, die von der als veraltet geltenden, binären Diagnose nicht erfasst werden.



Warum "Transsexualismus" im Gesetzgebungsverfahren 2011 in die Liste der für die ASV vorgesehenen Krankheitsbilder aufgenommen wurde, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Im Vorgängergesetz zur "Ambulanten Behandlung im Krankenhaus" war kein vergleichbarer Begriff enthalten, auch die dokumentierten Bundestagsdebatten und Gesetzesbegründungen erklären die Aufnahme nicht. So lässt sich nicht überprüfen, ob die damals getroffenen Annahmen nach heutigem Wissensstand noch haltbar sind.



Alternative gesetzliche Regelungen wären denkbar. Pläne der Ampelkoalition, einen Versorgungsanspruch für binäre und nichtbinäre trans Personen eigenständig gesetzlich zu verankern, scheiterten am vorzeitigen Aus der Koalition im November 2024.

Große Unsicherheit für die Community

Fehlen Behandlungsmöglichkeiten mit Kostenübernahme durch die Krankenkassen, müssen mehr Patient*innen die Kosten für Therapiesitzungen, Indikationsstellungen sowie fachärztliche Vor- und Kontrolluntersuchungen selbst tragen.



Eine denkbare Folge ist ein Anstieg der sogenannten DIY-Hormontherapie mit Präparaten vom Schwarzmarkt. Gleichzeitig wächst die Sorge vor härterem polizeilichem Vorgehen gegen diese Notlösung.



Der Gestaltungsspielraum des G-BA ist begrenzt. Nach dem Auftrag des BMG muss er die ASV für die Behandlung transgeschlechtlicher Menschen nach § 116b SGB V regeln  unabhängig davon, ob die strukturellen Voraussetzungen für eine fachlich qualifizierte Versorgung in dieser Größenordnung gegeben sind.



Nicht öffentlich bekannt sind inhaltliche Details, die für die Akzeptanz der Regelung in der Community entscheidend sein dürften: etwa, wie Transgeschlechtlichkeit abschließend diagnostiziert werden soll, ob bereits abgeschlossene Transitionen neu begutachtet werden müssen oder welche medizinischen Maßnahmen in welchen Fällen vorgesehen sind.



Von besonderer Bedeutung dürfte die Entscheidung der gesetzlichen Krankenkassen werden, ob sie die Kosten für Behandlungen außerhalb der ASV weiter übernehmen  und wenn ja, auf welcher Rechtsgrundlage. Andernfalls drohen Zustände wie in Großbritannien mit jahrzehntelangen Wartezeiten.



Der GKV-Spitzenverband ist als Träger des G-BA ebenfalls an den Beratungen beteiligt. Ein Sprecher des Verbandes gibt an, dass die derzeitige Versorgungspraxis bis zur Umsetzung der Neuregelung fortgeführt werden soll. Als Ziel nennt er "eine rechtssichere und qualitätsgesicherte Grundlage für die Versorgung mit klaren Anspruchsvoraussetzungen und einem klar umrissenen Leistungsumfang für Menschen mit Geschlechtsinkongruenz". Ob diese Rechtssicherheit tatsächlich entsteht oder weitere jahrelange Klageverfahren folgen, bleibt abzuwarten.



Die wichtigsten Fragen dürften erst mit der Veröffentlichung des Beschlusses beantwortet werden. Bis dahin müssen transgeschlechtliche Menschen weiter um ihre Versorgung bangen. Eine rechtlich abgesicherte Versorgung in ausreichendem Umfang zeichnet sich jedenfalls nicht ab.