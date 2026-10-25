Künstler gegen Aids: Fast 193.000 Euro für die Berliner Aids-Hilfe

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Alle Künstler*­innen traten ohne Gage auf (Bild: Brigitte Dummer)

Bei der 22. Benefizgala "Künstler gegen Aids" hat die Berliner Aids-Hilfe am Montagabend einen Spendenscheck über 192.986 Euro erhalten. Ensemble und Team des Musicals "Wir sind am Leben" überreichten ihn im Stage Theater des Westens. Ehrenamtliche hatten das Geld seit Januar nach den Vorstellungen von den Besucher*­innen gesammelt. Das Musical von Peter Plate und Ulf Leo Sommer spielt im Berlin des Jahres 1990 und erzählt auch von der Zeit, in der Aids die Stadt überschattete (queer.de berichtete).



"Ein für mich wichtiger Aspekt ist, an das Stigma zu erinnern, das mit Aids verbunden war", sagte Sommer. "Wie einsam erkrankte Menschen oft waren und wie man selbst innerhalb der Szene über sie getuschelt hat und sie gemieden wurden." Geschäftsführer Jens Ahrens nannte die Spenden aus dem Theater des Westens "eine feste Säule unserer Arbeit".



Durch den Abend führte Annabelle Mandeng, auf der Bühne standen unter anderem The Baseballs, T-Seven, die German Gents und Sven Ratzke. Alle Künstler*­innen traten ohne Gage auf. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erinnerte an den im Dezember 2025 gestorbenen Rosa von Praunheim, der 1985 die erste große Aids-Benefizveranstaltung in Berlin organisiert hatte. Gedacht wurde auch der Filmproduzentin Regina Ziegler, die am Samstag im Alter von 82 Jahren gestorben war. Sie war Gründungsmitglied im Kuratorium der Berliner Aids-Hilfe.

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Die Schirmherr*innen Judy Winter und Klaus Wowereit mahnten, dass HIV-Infektionen noch immer zu spät erkannt werden und auch in Berlin Menschen an Aids sterben. In Deutschland haben sich nach Schätzung des Robert Koch-Instituts 2024 rund 2.300 Menschen neu mit HIV infiziert, etwa 200 mehr als im Jahr zuvor.



Spenden für die Berliner Aids-Hilfe sind weiterhin möglich, weitere Informationen gibt es unter kuenstlergegenaids.de. (cw)