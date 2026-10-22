USA: Historische Siege für queere Kandidat*­innen

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Heute, 11:34h 7 Min.

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Bei den Zwischenwahlen in den USA haben die Demokraten am Dienstag Historisches erreicht  und beide Kammern des US-Kongresses den Republikanern abgenommen. In den vergangenen 70 Jahren kam ein solcher Wechsel nur zweimal zustande  zuletzt vor 20 Jahren unter Präsident George W. Bush. Präsident Donald Trump muss nun erstmals gegen das gesamte US-Parlament regieren. Im Senat sicherten sich die Demokraten mindestens 54 der 100 Sitze, im Repräsentantenhaus mindestens 225 von 435 Mandaten.



Auch die queere Community verzeichnete historische Erfolge  allesamt auf der Seite der Demokraten. Während der 46-jährige Chris Pappas als erster offen schwuler Mann in den US-Senat einzieht, verteidigte die 36-jährige Sarah McBride als erste trans Abgeordnete ihr Mandat im Repräsentantenhaus souverän.



Thank you, Delaware. I love our state of neighbors with all my heart  and thanks to a supermajority of Delawareans, I'm proud that I will continue to serve you down in Washington. pic.twitter.com/7zWDHj2NJQ Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2026 / SarahEMcBride

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Pappas setzte sich im Staat New Hampshire mit 56 Prozent deutlich gegen John E. Sununu durch (42 Prozent), der bereits für die Republikaner zwischen 2003 und 2009 im US-Senat gesessen hatte. Der Mittelständler, der über Jahrzehnte ein Familienrestaurant geleitet hat, gilt als moderater Demokrat, der eine liberale Gesellschaftspolitik ohne Kulturkampf-Rhetorik betreibt, sich aber eher auf Themen wie Trinkwassersicherheit oder regionale Infrastruktur konzentriert.

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Erster offen schwuler Senator in 237 Jahren

Es ist das erste Mal in der Geschichte des 237 Jahre alten US-Senats, dass ein offen schwuler Kandidat eine Senatswahl gewinnt. Damit sind zwei der 100 Mitglieder im Senat offen queer: Bereits seit 2013 ist die offen lesbische Demokratin Tammy Baldwin aus Wisconsin Senatorin. Zudem war 2018 mit Kyrsten Sinema eine offen bisexuelle Politikerin in den Senat gewählt worden  ihre Amtszeit endete 2025. Nach dem Tod von Senatorin Dianne Feinstein ernannte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom 2023 außerdem die lesbische Politikerin Laphonza Butler zur Übergangssenatorin. Sie trat aber 2024 zur Wahl nicht an. Butler war die erste und bislang einzige offen queere afroamerikanische Politikerin im Senat.



| Direktlink | Pappas dankt bei seiner Siegesrede seinem Ehemann

Sarah McBride erhielt bei den Kongresswahlen in ihrem Heimatstaat Delaware souveräne 64 Prozent der Stimmen. Damit konnte sie das Ergebnis ihrer ersten Wahl 2024 noch deutlich verbessern, als sie "nur" 58 Prozent holte. Die Bürgerrechtlerin, die früher Vorstandsmitglied bei der LGBTI-Organisation Equality Delaware war, setzt sich insbesondere für einen Ausbau der Gesundheitsversorgung, bezahlte Familien- und Pflegezeiten sowie Antidiskriminierungsgesetze ein.



Die Pointe an der Geschichte: Unmittelbar nach ihrer ersten Wahl 2024 brachte die ultra-konservative Republikanerin Nancy Mace aus South Carolina eine Resolution ein, um McBride den Zugang zu Damentoiletten im US-Kapitol zu verbieten  unterstützt vom republikanischen Parlamentspräsidenten Mike Johnson (queer.de berichtete). McBride konnte trotzdem mit einer noch größeren Zustimmung ins Parlament einziehen, während Maces Stern inzwischen verblasst ist. Nach einer vergeblichen Gouverneurskandidatur, mehreren Skandalen und dem Verlust von Donald Trumps Unterstützung trat sie dieses Mal nicht mehr an  und muss das Repräsentantenhaus verlassen.

Mehrere queere Wahlerfolge  und einige Niederlagen

Auch jenseits dieser beiden Schlüsselrennen konnte mehrere queere Politiker*innen Siege feiern. Im Repräsentantenhaus schafften Mark Pocan (Wisconsin), Mark Takano (Kalifornien), Sharice Davids (Kansas), Ritchie Torres (New York), Robert Garcia (Kalifornien) und Becca Balint (Vermont) den Wiedereinzug. Auch queere Abgeordnete aus jüngeren Jahrgängen oder umkämpfteren Regionen wie Eric Sorensen (Illinois), Julie Johnson (Texas) und Emily Randall (Washington) behaupteten ihre Mandate.



Neu ins Parlament gewählt wurden die Kandidaten J.D. Ford (Indiana) und Jeremy Moss (Michigan), die ersten offen queeren Abgeordneten ihrer Bundesstaaten. Zudem zogen in Kalifornien mit Scott Wiener als Nachfolger von Nancy Pelosi und Marni von Wilpert weitere queere Demokrat*innen neu ins US-Repräsentantenhaus ein.

Nicht alle queeren Herausforderer*innen konnten sich durchsetzen. Im ersten Kongressbezirk von New York auf Long Island unterlag der offen schwule demokratische Kandidat und Militärpilot Christopher Gallant in einem engen Rennen knapp dem republikanischen Amtsinhaber Nick LaLota mit 49 zu 51 Prozent. Gallant hatte im Wahlkampf für Schlagzeilen gesorgt, weil 16 Jahre alte Fetisch- und Lederbilder von ihm aufgetaucht waren und die Republikaner ihm deshalb die Eignung für das Amt absprachen (queer.de berichtete).



Republikaner hatten keine queeren Kandidat*innen



Bei den Republikanern gab es dieses Jahr keine einzige offen queere Person, die bei den Kongresswahlen angetreten ist. Alle, die dies versucht hatten, waren bereits in den innerparteilichen Vorwahlen gescheitert. Grund ist das Klima in der Partei: Nach dem Skandal um den schwulen Republikaner George Santos Ende 2023 und vor dem Hintergrund einer Parteiführung und Wahlkampfstrategie, die stark auf kulturpolitische Fronten wie eine Anti-Trans-Haltung setzte, fehlte es innerhalb der Republikanischen Partei an politischem Rückhalt und Nachwuchsnetzwerken, um offen queere Kandidat*innen erfolgreich aufzustellen.



Republikanische Kampagnen und konservative Super-PACs  also Organisationen, die unbegrenzt Geld in Wahlkämpfe investieren dürfen  haben Hunderte Millionen Dollar in diffamierende Anti-Trans- und antiqueere Werbespots investiert, darunter auch Multimilliardär Elon Musk (queer.de berichtete). Diese Strategie hat aber die breite Wählerschaft anders als 2024 nachweislich nicht mobilisiert, sondern unentschlossene Wähler*innen in Vorstädten und in Wahlkreisen mit traditionell knappen Ergebnissen eher abgestoßen. Die Themen Inflation, Lebenshaltungskosten, aber auch der Schutz der Demokratie dominierten die Wahlentscheidung deutlich.



Auch viele queerfreundliche junge Kandidat*innen der Demokraten gewannen ihre Wahlen, obwohl die Republikaner ihnen im Wahlkampf gebetsmühlenartig vorgeworfen hatten, zu transfreundlich zu agieren. In Texas konnte zum ersten Mal seit den Achtzigerjahren mit James Talarico ein Demokrat den Senatswahlkampf gewinnen  er schlug mit 56 Prozent der Stimmen den extrem queerfeindlichen Republikaner Ken Paxton.



Jon Ossoff konnte sich im eigentlich strukturkonservativen Georgia mit 59 Prozent gegen den Republikaner Mike Collins durchsetzen. Auch der von Republikanern wegen seiner muslimischen Religion und seines Namens angefeindete Demokrat Abdul El-Sayed aus Michigan gewann seine Wahl: Er erhielt 52 Prozent, sein von Trump unterstützter Gegner Mike Rogers kam auf 46 Prozent.

Auch regional gab es einige Erfolge für queere Kandidat*innen: In Georgia konnte etwa mit Bentley Hudgins erstmals eine trans und nichtbinäre Person in das Repräsentantenhaus des Staates einziehen  Hudgins ist auch die erste japanisch-amerikanische Person im Landesparlament von Atlanta.



BREAKING: Bentley Hudgins has won Georgia House District 90, making history as the first openly transgender and non-binary person elected to the Georgia Legislature #NOH8 pic.twitter.com/myKgLK5QLS NOH8 Campaign (@NOH8Campaign) November 4, 2026 / NOH8Campaign

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Für die Zukunft von LGBTI-Rechten in den Vereinigten Staaten senden die Ergebnisse der Kongresswahlen ein doppeltes Signal. Auf institutioneller Ebene bedeutet die gestärkte Präsenz im 120. Kongress vor allem eines: Sichtbarkeit und direkter Einfluss an den Verhandlungstischen. Zugleich zeigt der Wahlerfolg von queeren Kandidat*innen in einem politisch umkämpften Bundesstaat wie New Hampshire sowie die stabile Wiederwahl von Sarah McBride in Delaware, dass Angriffe auf queere und insbesondere trans Personen an der Wahlurne kein Selbstläufer für konservative Kampagnen sind.



Volksentscheide zu queeren Rechten  Siege und Niederlagen



In mehreren Staaten gab es auch Volksentscheide zu LGBTI-Rechten: Nachdem bereits 2024 Kalifornien, Colorado und Hawaii ihre veralteten Verbote gleichgeschlechtlicher Ehen gestrichen hatten, zog nun auch Virginia nach  mit einer Zustimmungsrate von 57 Prozent. Zwar sind die Ehe-Verbote bereits seit einer Supreme-Court-Entscheidung zur Öffnung der Ehe 2015 obsolet. Die Abstimmungen waren aber eine direkte Reaktion auf das Urteil des US Supreme Court im Fall Dobbs v. Jackson Women's Health Organization aus dem Jahr 2022, mit dem das bundesweite Recht auf Abtreibung aufgehoben wurde. In einer vielbeachteten Stellungnahme hatte der konservative Richter Clarence Thomas angedeutet, der Gerichtshof solle künftig auch andere Präzedenzfälle überprüfen  darunter das Grundsatzurteil, das die gleichgeschlechtliche Ehe bundesweit legalisiert hatte (queer.de berichtete).



Zudem beschlossen die Bürger*innen von Vermont, den Schutz queerer Menschen in ihre Landesverfassung aufzunehmen. Im an der Grenze zu Quebec liegenden traditionell liberalen Bundesstaat stimmten 69 Prozent dafür. Bereits vor zwei Jahren hatte der Staat New York einen ähnlichen Schritt mit deutlicher Mehrheit beschlossen.



Schlechter für LGBTI-Aktivist*innen lief es in Volksentscheiden, mit denen trans Rechte eingeschränkt werden sollten. In Arizona, Colorado und Nebraska wurden Einschränkungen für trans Sportlerinnen an Schulen und Universitäten knapp angenommen, in Colorado wurde zusätzlich ein Verbot von geschlechtsangleichenden Behandlungen von trans Jugendlichen beschlossen. Ein Referendum zur verpflichtetenden Geschlechtsüberprüfung im Schulsport im Bundesstaat Washington ist derzeit nach derzeitigem Auszählungsstand noch nicht entschieden.



Einen Erfolg gab es in Missouri: Das republikanisch dominierte Parlament hatte versucht, zwei stark polarisierende Themen in einem einzigen Verfassungszusatz zu bündeln: ein Verbot von Abtreibungen und die Einschränkung geschlechtsangleichender Versorgung für Minderjährige. Dies lehnten 56 Prozent der Wähler*innen ab.

Feierstimmung bei queeren Organisationen



Queere Organisationen feierten  trotz einiger Rückschläge bei trans Abstimmungen  die Ergebnisse der Wahlen. "Es gibt jetzt ZWEI Kammern im Kongress, die für Gleichberechtigung eintreten. LGBTQ+-Menschen haben diesen Moment möglich gemacht", erklärte etwa die Human Rights Campaign, die größte LGBTI-Organisation der USA. "Die MAGA-Besessenheit, trans Menschen anzugreifen, hat Familien im Stich gelassen, die Mühe haben, über die Runden zu kommen. Und die Wählerinnen und Wähler haben ihre Stimme erhoben. Jetzt hat dieser neue Kongress das Mandat, unsere Grundfreiheiten und unsere Demokratie zu schützen sowie echte Lösungen für die dringenden Anliegen aller Familien zu liefern."

