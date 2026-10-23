Thomas Gottschalk verpasst "Wetten, dass..?": Spott von den Kaulitz-Brüdern

Heute, 12:17h 4 Min.

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Bill und Tom Kaulitz (37) nehmen es mit Humor, dass Thomas Gottschalk (76) ihre "Wetten, dass..?"-Premiere am 5. Dezember nicht verfolgen wird. In der neuen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" erklärt Tom seinem Zwillingsbruder: "Schlechte Nachrichten für dich: Die Gottschalks gucken wohl leider 'Wetten, dass..?' nicht". Dann fügt er noch witzelnd hinterher: "Es muss ja auch jemanden geben, der es nicht guckt."



Grund für die Absage sei eine andere Verabredung, die Gottschalk und seine Frau ausgerechnet an diesem Abend hätten. Bill kann sich einen spöttischen Kommentar dazu nicht verkneifen. Es sei natürlich "super ungünstig, dass man schon eineinhalb Monate vorher weiß, dass man verabredet ist". Anschließend stichelt der Tokio-Hotel-Frontmann, die beiden würden vermutlich in Los Angeles Döner essen gehen  "den es dort gar nicht gibt".

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Karina Gottschalk: "Wir sind nicht zu Hause"

Anlass für die Bemerkungen ist ein Interview, das Karina Gottschalk (64) vor wenigen Tagen der "Münchner Abendzeitung" gegeben hatte. Auf die Frage, ob sie und ihr Mann die Show verfolgen würden, antwortete sie: "Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs." Thomas Gottschalk selbst hielt sich mit einer Bewertung seiner Nachfolger zurück. "Das Schicksal von 'Wetten, dass..?' liegt in den Händen des Publikums", erklärte der 76-Jährige.



Gottschalk hatte die Show 1987 von ihrem Erfinder Frank Elstner (84) übernommen. Seine Abschiedsausgabe im November 2023 verfolgten 12,9 Millionen Menschen. Am 5. Dezember übernehmen nun die Kaulitz-Zwillinge das Ruder. Das ZDF überträgt ihre Premiere ab 20:15 Uhr live aus Halle (Saale). Einen Rekord haben die beiden schon vor ihrem ersten Auftritt aufgestellt: Rund 288.000 Ticketanfragen gingen beim Sender ein  so viele wie nie zuvor.

Einige Kolleg*innen wollen sie lieber nicht bei "Wetten, dass..?" haben

Welche prominenten Gäste bei der Show auf der Couch Platz nehmen werden, hält das ZDF bislang geheim. Ein Sänger kann sich allerdings offenbar keine Hoffnungen mehr machen. "Wir kennen ja einen Sänger, der drängt sich ja auf für 'Wetten, dass..?'. Und das finde ich ein bisschen viel", erzählt Bill Kaulitz im Podcast. Der Musiker kontaktiere beide Brüder immer wieder privat, um sich einen Auftritt zu sichern. Bill hat davon inzwischen genug: "Ich denke mir so: Junge, du wirst es nicht schaffen zu 'Wetten, dass..?'! Wie oft willst du noch fragen?"



Tom Kaulitz bringt es "nicht übers Herz", dem Kollegen eine klare Absage zu erteilen. Er habe ihm sogar versprochen, seinen Namen ins Gespräch zu bringen, und dabei "ein bisschen geflunkert". Sein Bruder zeigt sich weniger diplomatisch: "Ich mag den eh nicht." Nun wollen die Zwillinge dem hartnäckigen Sänger eine höfliche Absage schicken: "Sorry, wir sind schon voll besetzt." Um wen es sich handelt, behalten sie allerdings für sich.



Doch der Sänger ist offenbar nicht der Einzige, den die Brüder nicht in ihrer Show sehen wollen. "Wir haben ja eine Top-Fünf gemacht von Leuten, die wir nicht mögen. Wir lästern ja viel auf Tour über andere Künstler", verrät Bill. Auf dieser Liste stehe auch eine Sängerin, die er als besonders zimperlich beschreibt. Zudem behauptet er, sie habe "immer Durchfall", weil sie "schon morgens" anfange zu trinken. Auch einen weiteren Musiker möchte Bill lieber nicht in Halle begrüßen. Seine Begründung: "Der hat keinen Humor. Der kann ja über sich nicht lachen. Der nimmt sich so ernst und der findet sich so geil. Und deswegen ist er mir ein Unsympath, ohne dass ich den kenne."



Bill Kaulitz gibt sein Horrorfilm-Debüt



Noch vor seiner Premiere als "Wetten, dass..?"-Moderator ist Bill Kaulitz in einer ungewohnten Rolle zu sehen. Mit dem Horrorfilm "Brute 1986" gibt der 37-Jährige sein Kinodebüt als Schauspieler. Darin verkörpert er ein Mitglied der Glam-Metal-Band Leather Kobra, die in einer verlassenen Westernstadt auf eine mörderische Familie trifft.



Der Slasher startet am 26. November in den deutschen Kinos. Allerdings sei der Film eher "nischig" und werde vermutlich nur in ausgewählten Lichtspielhäusern gezeigt, erklärt Kaulitz im Podcast. Gedreht habe er auf Englisch und seine Rolle anschließend selbst nachsynchronisiert. Mit dem Ergebnis ist er offenbar zufrieden: Er habe sich dabei "richtig gut" gefunden. (spot/cw)