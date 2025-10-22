Mariah Carey tritt bei den Jazz Open 2027 in Stuttgart auf

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US-Weltstar Mariah Carey kommt im Juli 2027 zu den Jazz Open in Stuttgar (Bild: David Shankbone / wikipedia)

US-Weltstar Mariah Carey kommt im Juli 2027 zu den Jazz Open in Stuttgart: Sie werde "im Sommer exklusiv in Deutschland bei den Jazz Open auf dem Schlossplatz auftreten und zwar am Donnerstag, 8. Juli", teilte der Veranstalter mit.

Laut Medienberichten handelt es sich um das einzige Deutschlandkonzert der 57-Jährigen im kommenden Jahr. Der Veranstalter war zunächst nicht für eine Bestätigung zu erreichen. Der Vorverkauf für das Konzert startet demnach am Freitag um 10 Uhr. Für andere Konzerte der Jazz Open 2027 gibt es bereits Tickets.

Carey zählt mit über 200 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Solokünstlerinnen der Musikgeschichte. Sie hatte viele Nummer-eins-Hits in den US-Charts, darunter den Weihnachtsklassiker "All I Want for Christmas Is You". Im vorigen Jahr veröffentlichte Carey ihr 16. Studioalbum "Here For It All", das in den USA in die Top Ten der Billboard-Charts einstieg.

Neben Carey treten bei den Jazz Open 2027 in Stuttgart vom 30. Juni bis zum 11. Juli unter anderen Bryan Adams (ausverkauft), Simply Red (ausverkauft) und die Grammy-Gewinner Dianne Reeves und Branford Marsalis auf. Schirmherr der Veranstaltung ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne). (dpa)

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