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Gegen den geplanten Auftritt des rechten Stand-up-Comedians Nikolai Binner im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim formiert sich zivilgesellschaftlicher und politischer Widerstand. Für diesen Freitag hat das "Bündnis Bergen-Enkheim" ab 18:00 Uhr eine Kundgebung vor der Stadthalle Bergen am Schelmenburgplatz angemeldet. Binner soll dort am selben Abend um 20:00 Uhr vor ausverkauftem Haus auftreten.



Hintergrund des Protests sind wiederholte Vorwürfe gegen das Bühnenprogramm und das öffentliche Auftreten des Comedians. Ein zivilgesellschaftliches Bündnis sowie politische Parteien  darunter die Frankfurter SPD und Die Linke im Römer  werfen Binner vor, unter dem Deckmantel der Comedy gezielt queer­feindliche, rassistische und antisemitische Inhalte zu verbreiten.

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Bündnis: Binner will die Grenzen des Sagbaren verschieben

Nach Angaben des Bündnisses verfolge Binner die Strategie, minderheitenfeindliche Narrative als scheinbar harmlose Witze zu verpacken, um so die "Grenzen des Sagbaren" nach rechts zu verschieben und Diskriminierung im Alltag zu normalisieren. Die Linke verwies zudem auf Binners Nähe zur sogenannten Neuen Rechten sowie auf den Verkauf von Merchandise-Artikeln mit dem Aufdruck "Reh-Migration", was als gezielte Verharmlosung rechtsextremer Deportationspläne kritisiert wird. Zudem stehen Vorwürfe der Holocaust-Relativierung und der pauschalen Verächtlichmachung demokratischer Institutionen im Raum.



Kritisiert wird etwa ein KI-animierter Clip auf seinem englischsprachigen Instagram-Account. Dort ist eine "Parodie" eines Action-Computerspiels zu sehen, in der eine Figur etwa auf Demonstrierende des Berliner CSDs schießt und diese tötet. Außerdem sind auch mehrere als antisemitisch kritisierte Motive abgebildet  etwa ein Angriff auf das Tor des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau oder ein Monstertruck, der über das Berliner Denkmal für die ermordeten Juden Europas fährt.

Kritik an städtischer Saalbau GmbH

Ein zentraler Kritikpunkt der Protestierenden richtet sich gegen die Stadt Frankfurt und die städtische Tochtergesellschaft ABG Frankfurt Holding beziehungsweise deren Gesellschaft Saalbau, welche die Stadthalle Bergen betreibt. Bereits Ende September hatte die Linksfraktion im Römer den Magistrat aufgefordert, den Mietvertrag für die Veranstaltung aufzukündigen und keine kommunalen Räumlichkeiten für Akteure bereitzustellen, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit schüren. "Niemand muss ihm eine Bühne geben, schon gar nicht die städtische Saalbau", erklärte Michael Müller, kulturpolitischer Sprecher der Linksfraktion.



Da die Bemühungen um eine Absage der Veranstaltung im Vorfeld scheiterten, fordert das Bündnis Bergen-Enkheim nun grundsätzliche Prüfmechanismen bei der Vergabe öffentlicher Hallen. Städtische Betreiber müssten sich künftig stärker in die Pflicht nehmen lassen, im Vorfeld zu prüfen, welchen Akteuren sie eine öffentliche Bühne bieten. Mit der Kundgebung am Freitagabend wollen Bürger*innen, Parteien sowie lokale Initiativen ein Zeichen für Vielfalt und den Schutz queerer sowie weiterer marginalisierter Gruppen im Stadtteil setzen. (cw)