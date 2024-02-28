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"Die Ziellinie ist wie eine Geburt"

Mit 72: Gianna Nannini absolviert Triathlon

Die meisten Menschen haben im besten Alter nicht die Kraft für einen Triathlon. Gianna Nannini ist anders: Im Alter von 72 Jahren hat sie sich der Tortur unterzogen.


Gianna Nannini will noch nicht Rentnerin werden (Bild: Mondino)

Mit 72 Jahren hat sich Gianna Nannini einer besonderen sportlichen Herausforderung gestellt: Die italienische Rocksängerin hat an einem Triathlon teilgenommen  und will weitere Wettkämpfe bestreiten. "Das ist eine Möglichkeit, nicht einzurosten", sagte Nannini der Tageszeitung "Corriere della Sera". Es tue ihr gut: "Man hat keine Schmerzen, die Durchblutung verbessert sich, und die Ziellinie ist wie eine Geburt."

Den Triathlon absolvierte Nannini am 25. Oktober auf Ibiza. Dabei standen für sie 750 Meter Schwimmen, 17 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen auf dem Programm. Bei der Vorbereitung auf den Wettkampf wurde sie von Alex Schwazer trainiert, dem italienischen Olympiasieger von 2008 im Gehen.

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"Falten machen mir keine Sorgen"

Auch mit den Spuren des Älterwerdens geht die Musikerin gelassen um. "Falten machen mir keine Sorgen." Allenfalls sorge sie sich darum, dass man sie nicht bemerkt. "Ich bin geradezu besessen von der Vorstellung, mich wohlzufühlen", sagte Nannini ("Un'estate italiana", "Bello e impossibile", "Latin Lover") dem "Corriere della Sera" weiter. "Die Seele ist wichtiger als der Körper."
Am Freitag erscheint Nanninis neues Album "GiannaGold" (Amazon-Affiliate-Link ). Die Sammlung umfasst nach Angaben der Sängerin 29 Titel, darunter 4 unveröffentlichte Songs und 10 Lieder in neu arrangierten Orchesterfassungen. Nächstes Jahr geht Nannini mit der "GiannaGold  Celebration Tour  Live 2027" auf Tournee. Im Zuge der Tour tritt sie im Oktober 2027 in Deutschland in Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart, München, Nürnberg und Düsseldorf auf (queer.de berichtete).

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Gianna Nannini lebt seit Jahrzehnten mit ihrer Lebenspartnerin Carla zusammen. Über ihre sexuelle Orientierung spricht die Sängerin offen und bezeichnete sich wiederholt als pansexuell. 2010 hatte sie für Schlagzeilen gesorgt, als sie mit 56 Jahren schwanger wurde und in Mailand eine Tochter zur Welt brachte. (dpa/cw)

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