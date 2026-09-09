Verfassungsschutz: Homophobe Neonazis aus der Ukraine fassen Fuß

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In Baden-Württemberg vernetzen sich zunehmend rechtsextreme ukrainische Jugendliche mit der einheimischen Neonazi-Szene. Wie aus einer Recherche der "Stuttgarter Zeitung" (Bezahlartikel) sowie einer Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage der SPD-Landtagsfraktion (PDF) hervorgeht, stuft das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) diese Gruppierungen landesweit als "enorm gewalttätig" ein. Als zentrales Bindeglied zwischen den verschiedenen Szenen fungiert demnach eine extrem ausgeprägte Homosexuellen- und Queerfeindlichkeit.



Laut Verfassungsschutz existiert im Bundesland ein "signifikantes Personenpotenzial ukrainestämmiger rechtsextremistischer Jugendlicher". Diese treten in gruppenartigen Strukturen auf, nutzen klassische neonazistische Parolen und vernetzen sich überregional  sowohl mit deutschen Rechtsextremen als auch mit Akteur*innen anderer migrantischer Gruppen.

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"Eine extrem ausgeprägte Homophobie"

In der Regierungsantwort heißt es, gemeinsame Feindbilder brächten diese Gruppen zusammen; neben klassischem Neonazismus falle vor allem eine "extrem ausgeprägte Homophobie" auf. Die Kyiver Soziologin Hanna Hrytsenko (Zentrum Liberale Moderne) verweist darauf, dass rechtsextreme Gruppierungen in der Ukraine ihre Aktivitäten schon vor Beginn des russischen Angriffskriegs vor allem auf Angriffe gegen die queere Community, feministische Gruppen sowie Roma konzentrierten.



Diese Ideologie erweist sich in Deutschland als unmittelbar anschlussfähig  Queerfeindlichkeit habe sich laut Verfassungsschutz zu einem "Brückennarrativ" moderner neonazistischer Gruppen entwickelt. Dies manifestiere sich unter anderem in den systematischen Störaktionen und Einschüchterungsversuchen rechtsextremer Jugendgruppen rund um CSDs. Eine Studie kam kürzlich zu dem Ergebnis, dass mehr als die Hälfte der Pride-Veranstaltungen in Deutschland dieses Jahr gestört worden seien, meist von extrem rechten Gruppen  das sei ein neuer Höchststand (queer.de berichtete).



Die Recherche der "Stuttgarter Zeitung" kommt zu dem Ergebnis, dass ukrainische Neonazis in den Landkreisen Göppingen und Esslingen seit kurzem vermehrt im Stadtbild präsent seien. Welches Gewaltpotenzial von der Szene ausgeht, zeigt ein Vorfall aus dem Mai 2025 in Eislingen (Landkreis Göppingen): Zwei Männer aus einer vierköpfigen, nicht deutschsprachigen Neonazi-Gruppe verfolgten einen jungen Mann nach dem Aussteigen aus dem Zug. Nachdem sie ihn bedrängt und gefragt hatten, ob er der Antifa angehöre, schlugen sie mit einem Schlagring auf seinen Kopf ein und flüchteten unter "Heil Hitler"-Rufen. Das Opfer erlitt eine stark blutende Platzwunde, die in der Notaufnahme genäht werden musste, verzichtete jedoch aus mangelndem Vertrauen in die Polizei auf eine Anzeige. Das Polizeipräsidium Ulm äußert sich zu der Gruppierung in Göppingen derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Queerfreundliche Schutzräume im Visier

Neben direkter Straßen- und Körpergewalt richtet sich die Agitation gezielt gegen queere Strukturen. Im Jugendhaus am Bahnhof (JaB) in Nürtingen (Landkreis Esslingen), das ausdrücklich als queerfreundlicher Schutzraum konzipiert ist, verkehrt seit rund neun Monaten regelmäßig eine Gruppe ukrainischer Jugendlicher mit rechtsradikalen Tendenzen.



Nach Angaben der Einrichtungsleiterin Marina Bahnmüller kam es seither wiederholt zu Hakenkreuz-Schmierereien im Haus; zudem seien gezielt Ankündigungen für queere Veranstaltungen abgerissen worden. Die Jugendlichen tragen szenetypische Kleidung, hören Musik mit verfassungsfeindlichen Symbolen wie der "Schwarzen Sonne" und fallen durch queerfeindliche Aussagen auf. Die sozialpädagogische Arbeit gestalte sich durch Sprachbarrieren und Abschottung schwierig, werde aber fortgeführt, da das Weltbild vieler Mitläufer*innen in der Gruppe noch nicht gefestigt sei. (cw)