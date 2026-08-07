Nach Prien-Kürzung: Lambda streicht queere Jugendberatung zum Jahresende



Bundesfamilienministerin Karin Prien stand nach der Kürzung in der Kritik (Bild: IMAGO / HMB-Media)

Heute, 14:55h 2 Min.

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Das queere Jugendnetzwerk Lambda hat am Dienstag mitgeteilt, dass es sein Angebot für queere Jugendberatung zum Jahresende aus Geldmangel beenden muss. "Nun ist es leider endgültig: Nach über 30 Jahren wird es keine Beratung mehr beim Lambda Bundesverband geben", erklärte der Verband auf Instagram. "Zum Jahresende 2026 schließen wir unseren Queersupport: unsere bundesweite Fach- und Peerberatung für junge queere Menschen."



Dabei seien zuletzt die Beratungsanfragen gestiegen. "Immer häufiger geht es dabei auch um Suizidgedanken, selbstverletzendes Verhalten oder Gewalt in der Familie", heißt es dazu. Neue Beratungsanfragen könnten aber nicht angenommen werden. "Bereits laufende Beratungen werden wir bis zum Jahresende abschließen und Ratsuchende dabei unterstützen, geeignete andere Angebote zu finden", heißt es.

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Lambda: "Das macht uns unfassbar traurig. Und ehrlich gesagt auch wütend"

Der Grund für die Einstellung sei, dass das Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend von Ministerin Karin Prien (CDU) die Förderung zum Ende des Jahres gekündigt habe (queer.de berichtete). "Den Queersupport haben wir zu großen Teilen aus dieser Förderung finanziert. Trotz aller Bemühungen ist es uns nicht gelungen, die dadurch entstandene Finanzierungslücke zu schließen", so Lambda. "Das macht uns unfassbar traurig. Und ehrlich gesagt auch wütend. Denn gerade in einer Zeit, in der Queerfeindlichkeit zunimmt und Safer Spaces für queere Menschen immer weiter unter Druck geraten, verlieren junge Queers eine wichtige bundesweite Anlaufstelle."



Gleichzeitig hoffe man, dass dies nicht das endgültige Aus der Beratung bedeute. "Wir arbeiten bereits an neuen Förderanträgen und prüfen verschiedene Möglichkeiten, um den Queersupport in Zukunft wieder aufnehmen zu können."



Appell von Organisationen und Forschenden stieß bei Prien auf taube Ohren



Die von Prien verantwortete Streichung der Fördermittel war auf scharfe Kritik gestoßen. In einem offenen Brief haben sich rund 200 Organisationen wie Wohltätigkeitsverbände für eine Beibehaltung der Beratung ausgesprochen (queer.de berichtete). Über 140 Forschende haben ebenfalls in einem offenen Brief die Kürzung kritisiert: Diese gefährde "das Aufwachsen queerer junger Menschen und die pluralistische Demokratie" (queer.de berichtete).



Prien selbst hat in der Öffentlichkeit nach dem Terroranschlag auf den CSD Berlin noch erklärt, sie würde das Thema Queerfeindlichkeit jetzt ernst nehmen. Wörtlich sagte sie Ende August: "Ich habe auch verstanden, dass wir zum Beispiel für den Schutz queerer Gruppen etwas tun müssen, weil sie sich in ihrem Umfeld bedroht fühlen oder auch objektiv bedroht sind" (queer.de berichtete). (cw)