Dürfen katholische Bildungseinrichtungen Kinder queerer Eltern diskriminieren?



Ted Eytan / flickr) Der Supreme Court in Washington im Jahr 2015, als er die Ehe für gleich­geschlechtliche Paare öffnete (Bild:

Heute, 16:01h 4 Min.

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Dürfen religiöse Bildungseinrichtungen öffentliche Gelder kassieren und gleichzeitig Kinder von queeren Eltern vor die Tür setzen? Vor dem Obersten Gerichtshof der USA hat am Dienstag die mündliche Verhandlung im Fall St. Mary Catholic Parish v. Roy begonnen. Im Kern geht es um den Konflikt zwischen staatlichen Antidiskriminierungsvorgaben und religiösen Ausnahmerechten. Die konservative Richtermehrheit signalisierte dabei Offenheit für die Klage der katholischen Einrichtungen. Eine Entscheidung des Gerichts wird bis Ende Juni 2027 erwartet.



Darum geht es in dem Fall konkret: Der Bundesstaat Colorado rief 2023 ein staatlich finanziertes Vorschulprogramm ins Leben. Private und kirchliche Träger können daran teilnehmen und dort auch ihren Glauben vermitteln. Als Bedingung verlangt der Bundesstaat jedoch Chancengleichheit bei der Aufnahme: Einrichtungen dürfen Kinder und Familien nicht aufgrund geschützter Merkmale diskriminieren  darunter sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität.



Zwei katholische Kirchengemeinden und das Erzbistum Denver klagten gegen diese Auflage, ohne sich überhaupt für das Förderprogramm beworben zu haben. Sie argumentieren, die Vorgaben verletzten ihre Religionsfreiheit, da die Aufnahmeordnungen der Schulen verlangen, dass Familien das katholische Glaubensbekenntnis teilen. Nachdem die Klage in zwei Vorinstanzen gescheitert war, zog das Erzbistum vor den Supreme Court.

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Der Schlagabtausch vor Gericht

Während der Verhandlung prallten die Positionen scharf aufeinander: Die von den Demokraten ernannte Richterin Sonia Sotomayor fragte den Anwalt der Schulen direkt, ob eine Ablehnung von Kindern allein aufgrund homosexueller Eltern zulässig sein solle. Dieser bestätigte, dass dies der Fall sei, sofern es der aufrichtigen Glaubenspraxis entspreche. Sotomayor hielt dagegen: Die Schulen dürften zwar ihre Glaubensinhalte vermitteln, wenn Eltern sich jedoch dafür entschieden, ihr Kind dorthin zu schicken, müsse die Schule das Kind auch aufnehmen.



Die demokratische Richterin Ketanji Brown Jackson erklärte: "Die Schule selbst muss niemanden aufnehmen, den sie nicht aufnehmen möchte. Aber wenn sie freiwillig staatliche Fördergelder in Anspruch nimmt, gelten eben diese Bedingungen." Auch die von Barack Obama ernannte Elena Kagan äußerte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Ungleichbehandlung.



Die Demokraten im Höchstgericht sind allerdings nur zu dritt, während es sechs republikanische Richter*innen gibt. Und diese äußerten sich viel positiver über das Recht, Kindern mit homosexuellen Eltern die Aufnahme zu verweigern. Der von Donald Trump ernannte Richter Brett Kavanaugh, ein praktizierender Katholik, verwies etwa darauf, dass von rund 2.000 teilnehmenden Vorschulen nur 34 katholisch seien  queere Eltern könnten ihre Kinder schließlich andernorts anmelden. Richterin Amy Coney Barrett und der Vorsitzende Richter John Roberts spielten mit der Frage, ob die eigentlich neutrale Nichtdiskriminierungsklausel faktisch religiöse Einrichtungen benachteilige.



Bürgerrechts- und LGBTI-Organisationen wie Lambda Legal, GLAD Law und die Human Rights Campaign (HRC) unterstützen den Bundesstaat Colorado. Sie warnen vor einem Präzedenzfall, der Tür und Tor für staatlich finanzierte Diskriminierung öffnen würde. Niemand dürfe aus einem mit Steuergeldern finanzierten Klassenzimmer verbannt werden, nur weil die eigenen Eltern queer sind, so Lambda Legal.

Supreme Court hatte christlich begründeten Rassismus vor über 40 Jahren verboten

Die Organisationen verweisen dabei auf den Präzedenzfall Bob Jones University v. United States aus dem Jahr 1983: Damals entschied der Supreme Court, dass die evangelikal-christliche Privatuniversität aus South Carolina ihre Gemeinnützigkeit verliert, wenn sie aus religiösen Gründen schwarze Studierende weiter ausschließt.



Die Hochschule hatte damals argumentiert, dass Rassentrennung in der Bibel angelegt sei: Gott habe in der Geschichte des Turmbaus zu Babel (Genesis 11) schließlich Menschen nach ethnischen Kriterien getrennt. Zudem verwies die Universität auf die Apostelgeschichte 17,26  in dieser Passage erklärt Apostel Paulus: "Und er [Gott] hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen." Aus diesen Sätzen gehe hervor, dass "Rassenvermischung" ein Verstoß gegen die göttliche Ordnung sei. Das Washingtoner Gericht stellte damals aber fest: Das staatliche Interesse, Diskriminierung zu beenden, wiegt schwerer als das religiöse Dogma der Hochschule.



Zuletzt hatte der Supreme Court mit seiner konservativen Mehrheit allerdings die Rechte queerer Menschen vermehrt eingeschränkt. So hatte das Höchstgericht im Juni weitreichende Verbote für trans Frauen und Mädchen im Schulsport bestätigt (queer.de berichtete). Die Entscheidung fiel damals mit sechs gegen drei Stimmen aus  alle Richter*innen votierten nach ihrer Parteilinie. (dk)