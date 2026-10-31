Queere Liebe und Klassenkampf zwischen Tomatenkisten

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Heute, 03:06h 6 Min.

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Schneller, los, die Bestellung muss fertig gepackt werden. Und bloß nicht die Hauben absetzen! Welche Kundschaft will schon Haare im Gemüse finden, und dadurch daran erinnert werden, dass eine Hand die Tomate gepflückt und eine andere sie verpackt hat, bevor sie mit zwei schnellen Bissen verzehrt wird.



Der Ton ist rau in dem spanischen Gemüselager, von dem aus Tomaten, Gurken oder Auberginen nach ganz Europa geschickt werden. Wenn die Arbeiterinnen auf die Toilette wollen, müssen sie um Erlaubnis bitten. Nicht immer lassen die aufpassenden Vorgesetzten sie gehen.



Verlieb dich nicht in mich, warnt Hadoum



Es ist eine anstrengende, mühsame Arbeit, die Hadoum (Herminia Loh) hier in Südspanien erledigt. Doch sie kennt das, hat schon in Frankreich oder anderswo in Spanien Gemüse verpackt. Überall gleich, sagt die Frau mit marokkanischen Wurzeln, nur die Landschaft sehe anders aus. Doch nirgendwo sei das Meer so schön wie hier, erzählt sie Iván, gespielt vom Drag-Artist Silver Chicón in seiner ersten Kinorolle.



Ihr Kollege fährt mit dem Gabelstapler das Gemüse durchs Lager, das Hadoum verpackt. Die zwei kannten sich schon vor Iváns Transition aus der Schule, jetzt begegnen sie sich wieder. Die Sympathie stimmt immer noch, und nicht nur das. Bald schlafen sie miteinander am Strand, den Hadoum so mag. Er solle sich nicht in sie verlieben, warnt sie ihn  und wer so etwas sagt, weiß eigentlich schon, dass es zu spät ist.

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Sexszenen zeigen Lust ohne Voyeurismus



Poster zum Film: "Iván und Hadoum" startet am 5. November 2026 im Kino

Für Iván, das wird im Verlauf des Films immer deutlicher, ist das eine besonders wertvolle Begegnung. Denn Hadoum akzeptiert ihn als trans Mann  wobei das nicht einmal so direkt ausgesprochen wird. Sie scheint es im besten Sinne nicht zu kümmern, sie stellt keine Fragen, sie hinterfragt weder ihn noch sich selbst.



Selten stellte ein Film die Beziehung zwischen einer cis und einer trans Person so unproblematisch und selbstverständlich dar wie "Iván & Hadoum". Im Spielfilmdebüt des spanischen Regisseurs Ian de la Rosa ragen die Sexszenen dabei umso mehr heraus: Sie konzentrieren sich auf die Lust und Begierde der beiden. Der Film traut sich, beide Körper nah und voller Zärtlichkeit zu zeigen, schafft es aber, dabei frei von Voyeurismus zu bleiben.



"Ich mag deine Möse"



Das alles wirkt überhaupt nicht verkrampft oder bemüht, sondern verfügt zusätzlich auch noch über eine Leichtigkeit, die echte Sexualität oft ausmacht. "Ich mag deine Möse", sagt Hadoum zu Iván. Was für ein aufrichtiges und zugleich sexy Kompliment. Man merkt es Iván an, dass er das noch nie gehört hat, und wie viel es ihm bedeutet. "Ich deine auch", antwortet er mit einem Lächeln.



Dass Iván ein trans Mann ist, stellt also kein Problem für Hadoum dar. Schwierig wird es jedoch, als er befördert wird, vom Gabelstaplerfahrer zum Aufpasser und Anpeitscher. Bei Hadoums Kolleginnen wächst die Skepsis, ob sie wirklich mit jemandem von der anderen Seite zusammen sein kann.



Ausbeutung in der Landwirtschaft



Sie sollen Recht behalten: Als große Veränderungen im Betrieb anstehen, muss sich Iván zwischen Gefühlen und Karriere entscheiden  eine Wahl, bei der er auch den Druck seiner Familie spürt, die alle Hoffnungen in ihn setzt.



"Iván & Hadoum" eröffnet seltene Perspektiven, indem es Klassengrenzen und -schranken beleuchtet und Abhängigkeiten innerhalb der Arbeiter*­innenschaft abbildet. Der Mikrokosmos, in dem der Film spielt, ist dabei klug gewählt. Immer wieder schaffen es Recherchen über ausbeuterische Verhältnisse in der Nahrungsmittelproduktion in die Schlagzeilen, ob auf deutschen Spargelfeldern und in Schlachthäusern oder in spanischen Gewächshäusern, deren Plastikdächer ganze Landschaften trügerisch zum Glitzern bringen.

Die symbolischen Tomaten

All das nur, damit in der Gemüseabteilung im Supermarkt die Jahreszeiten nicht mehr zu erkennen sind. Erdbeeren im Dezember? Kein Problem, irgendjemand wird sie schon pflücken. Die sind aber ganz schön wässrig.



Doch auch der symbolische Gehalt des Ortes ist nicht zu unterschätzen. Die Tomate löst als Liebes- oder Paradiesapfel Assoziationen aus, früher sagte man ihr sogar eine aphrodisierende Wirkung zu. Die roten Früchte sind gleichzeitig von einer enormen Vielfalt in Form, Geschmack und Zubereitung, die Vorlieben je nach Lieferziel unterschiedlich. In Hamburg etwa, erklärt Hadoum, möge man Birnentomaten besonders. Iván nimmt sich eine aus der Kiste und beißt genüsslich rein. Ein Gemüse, so vielfältig wie die Menschen.



Der Film wagt eine Zeitdiagnose



Das Lagerhaus ist der Ort, an dem sich die ungleichen Verhältnisse manifestieren, in dem aber auch die Solidarität untereinander blüht. Dieser soziale Realismus von "Iván & Hadoum" ist außerhalb von Dokus wenig zu sehen, und eine queere Liebesgeschichte durch die Klassenbrille zu erzählen, hat Seltenheitswert.



Man kann dem Drama des trans Regisseurs Ian de la Rosa zuschreiben, auch eine Zeitdiagnose zu wagen  dass in Zeiten globaler Ungerechtigkeiten und schwächelnder Wirtschaft die Klassenfrage an Bedeutung gewinnt, während queeres Leben trotz Rückschlägen zumindest in Teilen der Gesellschaft selbstverständlicher wird.



| Direktlink | Deutscher Trailer zum Film

"Seit du einen Bart hast, bist du ein Arschloch"



Dabei unterstreicht das spanische Drama, wie eng die gesellschaftlichen Machtverhältnisse entlang von Race, Class und Gender miteinander verwoben sind  und wie wenig sie sich voneinander trennen lassen: Hadoum erlebt als Tochter marokkanischer Einwander*innen Rassismus, Iváns Eltern vermuten, ihre Familie würde ihn als trans Mann nicht akzeptieren.



Iván wird von Kolleginnen transphob beleidigt und muss darum kämpfen, als trans Mann von Vorgesetzten für voll genommen zu werden. Auch von seiner Schwester muss er sich blöde Sprüche anhören: "Seit du einen Bart hast, bist du ein Arschloch." Die ungezwungen-liebevolle Beziehung zu seinem jungen Neffen sticht da heraus  und sorgt für echte Queer-Joy-Momente.



Ausgezeichnet mit dem Teddy Award



Es ist ein komplexes Geflecht der Machtverhältnisse, das "Iván & Hadoum" als Grundierung seiner Liebesgeschichte auslegt, ohne ein didaktisches Lehrstück über Intersektionalität zu sein, und vor allem, ohne zu einfache Lösungen vorzuschlagen. Die wirtschaftlichen Zwänge verlieren nicht an Bedeutung, nur weil man sich einig ist, dass sie ungerecht sind.



Auch wenn der Film in seiner Grundstruktur auf vertraute Muster setzt und hier und da die Handlung etwas zügiger voranschreiten könnte, wurde das Drama zurecht in diesem Jahr mit dem Teddy Award, dem queeren Preis der Berlinale, als bester Spielfilm ausgezeichnet (queer.de berichtete). Der Film schafft es, die Klassenfrage ins queere Kino zu holen  wo sie vielleicht auch künftig wieder präsenter wird.

Infos zum Film



Iván und Hadoum. Drama. Spanien, Deutschland, Belgien 2026. Regie: Ian de la Rosa. Cast: Silver Chicón, Herminia Loh. Laufzeit: 100 Minuten. Sprache: spanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 12. Verleih: Port au Prince Pictures. Kinostart: 5. November 2026