Darf die erste Bundespräsidentin auch queer sein?

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Heute, 03:46h 4 Min.

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Wer wird Bundespräsident*in? Dass es in der 77-jährigen Geschichte der Bundesrepublik endlich eine Frau werden soll, darüber herrscht zumindest bei den demokratischen Parteien weitgehend Einigkeit. Auf Regierungsseite wurden zunächst vor allem zwei Namen gehandelt: Ilse Aigner (CSU) und Ines Claus (CDU) aus Hessen  bei deren Namen sich nicht nur ich gefragt haben dürfte: Wer, bitte?



Abgesehen davon, dass sich das Kandidat*innen-Karussell weiterdreht und dort inzwischen Namen wie Annegret Kramp-Karrenbauer (ehemalige saarländische Ministerpräsidentin und spätere Verteidigungsministerin), aber auch Familienministerin Karin Prien (Expertin in Kahlschlagsanierung) und Julia Klöckner (Letztere gut im Polarisieren) kursieren, muss die Kandidatin so oder so mehrheitsfähig sein.



Ob das bei den zuletzt Genannten der Fall ist, darf bezweifelt werden. Ausgemacht scheint nur, dass es nach dem SPD-Mann Steinmeier eine Unionsfrau werden wird. Das entspräche jedenfalls der Logik des ungeschriebenen Gesetzes vom politischen Farbwechsel in diesem Amt und dem Vorschlagsrecht der stärksten Partei.

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Der schwule Hape Kerkeling als Quotenfrau?

Aber dürfte es auch eine queere Frau sein? Wie sieht es überhaupt mit queer an der Spitze des Staates aus? Als neulich Hape Kerkeling als Kandidat gehandelt wurde, ging die Sympathiewelle wohl nicht nur in der queeren Community mächtig hoch. Die über 168.000 Unterschriften einer Online-Petition sind zwar ansehnlich, aber wahrlich keine Mehrheit. Und Brückenbauer hin oder her  als solchen lobte ihn Heidi Reichinnek von der Linken -, Hape ist, soweit ich weiß, keine Frau. Schwul reicht dafür jedenfalls nicht. Und Quotenfrau würde er sicherlich nicht werden wollen.



Lassen wir den Witz, denn es geht ja wirklich um etwas Wichtiges. Eine künftige Bundespräsidentin vertritt unser Land in der Welt, sollte außerdem in der Lage sein, nach innen verbindend und ausgleichend zu wirken, um den Laden zusammenzuhalten  und schließlich tritt kein im Parlament beschlossenes Gesetz ohne die präsidiale Unterschrift in Kraft.



Der ideale "taz"-Vorschlag: Susanne Baer



Die "taz" hatte schon im April eine lange Liste mit möglichen Kandidatinnen veröffentlicht, darunter Persönlichkeiten wie Carolin Emcke, Anke Engelke, Claudia Roth und Iris Berben, um nur einige zu nennen. Gute Gründe gab es für jeden der insgesamt 19 Vorschläge  sieht man von Katarina Barley einmal ab, die der trans Community mit ihrem misslungenen Gesetzentwurf von 2019 in Erinnerung geblieben ist, mit dem das Transsexuellengesetz abgelöst werden sollte.



Die Idee der "taz" war, eine Präsidentin zu finden, die mehr sei als ein Kompromiss. Doch wie viel Kompromissbereitschaft würden all die Vorgeschlagenen erfordern? Auf jeden Fall mehr, als denkbar und realistischerweise möglich ist.



Ein Name aus der "taz"-Liste würde indes die Merkmale Frau, queer, souveräne Ausstrahlung und Kompetenz  wie ich meine  geradezu ideal verkörpern: die ehemalige Verfassungsrichterin Susanne Baer.

Ilse Aigner wäre eine respektable Kandidatin

Aber was nützt all das Kandidat*innen-Wünsch-dir-was, wenn die politische Realität ganz anders funktioniert? CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann sagte zur Kandidat*innen-Kür in einem Interview, gefragt seien politische Bodenständigkeit und politische Erfahrung. Das muss wirklich nicht verkehrt sein, und trotzdem braucht es mehr als das  zum Beispiel eine Bodenständigkeit, die auf Vielfalt baut. Das sollte nicht nur die queere Community im Auge behalten.



In dieser Hinsicht erscheint die Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Hessen, Ines Claus, als unbeschriebenes Blatt  außer dass sie als Katholikin gegen eine Liberalisierung der Abtreibung ist. In einem Kommentar der Wochenzeitung "Die Zeit" (Bezahlartikel) hieß es zu dieser Personalie lapidar: "Bitte wieder ernst werden." Das sei kein konstruktiver Vorschlag, sondern eher ein schlechter Witz  was nicht gegen Claus gehe, sondern gegen jene, die solche Vorschläge überhaupt machen.



Bliebe also noch Ilse Aigner. Bei ihrem Namen muss ich immer an Tessa Ganserer denken. Als sich Tessa damals im Bayerischen Landtag als trans outete, konnte sie sich von Anfang an auf den uneingeschränkten Respekt von Landtagspräsidentin Aigner verlassen. Und während Julia Klöckner die Regenbogenfahne auf dem Reichstagsgebäude verweigerte und Merz noch seinen dummen Kommentar hinterherschob, der Bundestag sei kein Zirkuszelt, hat Aigner sie demonstrativ zugelassen  ausgerechnet in Bayern. Gut, nur eine Geste, aber auf jeden Fall die richtige Symbolpolitik.



Dass sie außerdem als Single lebt und sozial in einen großen Familienverbund eingebunden ist, mag zwar kein Ausweis präsidialer Qualifikation sein, ist für mich aber in besonderer Weise bemerkenswert. Denn als CSU-Frau gegen das Ehe-Diktat der Cis-Welt zu einer eigenen, ganz individuellen Antwort zu kommen, verdient  wie ich meine  ebenfalls Respekt.



Gebraucht wird eine Person, die etwas zu sagen hat



Über wen die Bundesversammlung am 30. Januar 2027 auch immer abstimmt: Wir werden dann hoffentlich zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes eine Frau als erste Repräsentantin haben  aber bitte keine Claus, Kramp-Karrenbauer, Klöckner oder Prien. Denn gebraucht wird, wie es in der "Zeit" hieß, eine Person, die etwas zu sagen hat. Dem schließe ich mich gerne an.