Der weltberühmte Soziologe und der Dünkel

Von

Heute, 04:36h 6 Min.

Heute, 04:36h 6 Min.

Man stelle sich vor, ein renommierter Intellektueller äußert sich in einem Streitgespräch mit seinem Gegenüber wie folgt: "Ich bin weltberühmt, zum Abendessen treffe ich mich mit meiner Freundin Annie Ernaux, der Literaturnobelpreisträgerin  mein Leben ist interessant und Sie sind ein Arsch."



Das klingt wie eine Karikatur intellektuellen Dünkels. Der Mann, der sinngemäß diese Sätze gesagt haben soll, ist ausgerechnet Didier Eribon.



Der französische Soziologe und Autor des Bestsellers "Rückkehr nach Reims" soll Mitte Oktober in Paris mit dem sozialdemokratischen Abgeordneten Jérôme Guedj aneinandergeraten sein. Hintergrund waren offenbar die heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der französischen Linken über Antisemitismus und Israel.



Nach Guedjs Darstellung habe Eribon ihn anfangs auf der Straße beschimpft und ihm den Mittelfinger gezeigt. Guedj folgte ihm und stellte ihn in einer Apotheke zur Rede. Dort soll jener bemerkenswerte Wortwechsel über Weltberühmtheit und Annie Ernaux gefallen sein. Für erheblich größeres Aufsehen sorgte allerdings ein anderer Vorwurf. Guedj, der Jude ist, berichtete, Eribon habe ihn als "dreckigen Zionisten" beschimpft.



Guedj wertete den Vorfall als antisemitisch, in Frankreich sorgte er entsprechend für Aufsehen. Die Beweislage ist zunächst weniger eindeutig, als es die Heftigkeit der Debatte vermuten lässt. Das veröffentlichte Handyvideo zeigt nicht den Beginn der Auseinandersetzung auf der Straße, sondern erst die spätere Konfrontation in einer Apotheke. Was zuvor tatsächlich gesagt wurde, lässt sich aus der Aufnahme nicht rekonstruieren.



Prahlt der soziale Aufsteiger mit seinem erreichten Status?



Dabei droht der nicht ganz so skandalöse, aber dennoch bemerkenswerte Aspekt der Auseinandersetzung unterzugehen: Eribons Verweis auf die eigene Weltberühmtheit und das angebliche Abendessen mit Annie Ernaux.



Denn kaum jemand hat so eindringlich über soziale Herkunft, Klassenscham und die feinen Mechanismen gesellschaftlicher Abgrenzung geschrieben wie Didier Eribon. In "Rückkehr nach Reims" beschreibt er seinen eigenen Aufstieg aus einer Arbeiterfamilie in die Pariser Intellektuellenszene  und die Scham über seine Herkunft, die diesen Aufstieg begleitete. Seine Homosexualität, die Flucht aus dem Herkunftsmilieu, das Erlernen neuer kultureller Codes und schließlich auch die Frage, weshalb er selbst seine soziale Herkunft so lange aus seinem Denken ausgeblendet hatte, werden zum Gegenstand einer schonungslosen Selbstbefragung.



Gerade deshalb wirkt die ihm zugeschriebene Szene so irritierend. Ausgerechnet der Mann, der die Macht sozialer Hierarchien analysiert hat, soll im Streit auf das eigene gesellschaftliche Prestige verwiesen haben? Auf seine Berühmtheit, sein interessantes Leben, seine Freundschaft mit einer Literaturnobelpreisträgerin  verbunden mit der Herabsetzung seines Gegenübers?



Und was könnte das nun über Eribon sagen? Vielleicht zunächst weniger, als man meinen könnte. Es wäre allzu verführerisch, aus einer eskalierenden Zufallsbegegnung eine küchenpsychologische Erklärung abzuleiten: Der soziale Aufsteiger, der seine frühere Klassenscham nie überwunden hat und deshalb nun mit seinem erreichten Status prahlt. Das klingt wie aus einem soziologischen Lehrbuch nach Bourdieu  dennoch wissen wir nicht, ob das alles überhaupt so vorgefallen ist. Abgesehen davon, dass in unversöhnlichen Zeiten und vor allem im Eifer des Gefechts Menschen häufiger die Kontrolle über das verlieren, was sie sagen wollen: Intellektuelle sind davon nicht ausgenommen.

- Werbung -



Empörung und Schadenfreude auch in Deutschland

Wird eine prominente Autorität öffentlich einer Entgleisung bezichtigt, fragt kaum jemand, wie es dazu gekommen sein könnte. Stattdessen überwiegen Empörung oder Schadenfreude. Auch in Deutschland ist der Vorfall registriert worden. Zu denjenigen, die ihn aufgriffen, gehört Jan Feddersen, "taz"-Journalist und Gründer der Initiative Queer Nations. Er teilt den Skandal auf seinem Facebook-Account und trägt so zu Eribons öffentlicher Demontage bei.



Dabei ist Feddersen selbst das Problem des kulturellen Dünkels durchaus vertraut. Mit seiner Leidenschaft für den Eurovision Song Contest hat er sich über Jahre hinweg gegen die Geringschätzung populärer Unterhaltung durch selbst ernannte Hüter des guten Geschmacks gewehrt. Und damit gegen ein Denken in Hierarchien, das ein Massenereignis allein deshalb nicht ernst nehmen will, weil Millionen Menschen daran Vergnügen haben.



Doch der Kampf gegen den Dünkel der anderen schützt nicht unbedingt vor dem eigenen. Feddersens Initiative Queer Nations gibt das "Jahrbuch Sexualitäten" heraus, das wegen transfeindlicher Beiträge wiederholt in die Kritik geraten ist. "Wo andere das Denken einstellen, fangen wir erst an", lautet etwa ein umstrittenes Leitmotto im Jahrbuch Sexualitäten 2025. Der intellektuelle Ehrgeiz ist unübersehbar  der Dünkel im Ton jedoch ebenso.



Ein grundsätzliches Problem intellektuellen Ehrgeizes



Darin liegt ein grundsätzliches Problem intellektuellen Ehrgeizes. Wer nach Erkenntnis sucht, muss zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, etwas erkannt zu haben, das andere übersehen. Ohne diesen Anspruch gäbe es weder Kritik noch intellektuellen Widerspruch. Aber genau darin steckt auch eine Verführung: Aus der Einsicht, etwas besser verstanden zu haben, kann schnell die Überzeugung werden, selbst der Klügere zu sein.



Nun wäre es ein Leichtes, über Jan Feddersens Facebook-Eintrag mit Spott hinwegzugehen. Eribon hat sich auf Feddersens Account selbst zu Wort gemeldet. Durch die persönliche Intervention des weltberühmten Soziologen wird der Beitrag von Feddersen gewissermaßen geadelt. Rechnet man noch die prominente Schar derjenigen hinzu, die den Beitrag mit einem Like versehen haben  dazu zählen etwa der kulturkämpferische Publizist Ulf Poschardt und der in der Vergangenheit umstrittene Verleger Bruno Gmünder -, kann Feddersen mit dem symbolischen Kapital seiner Aktion durchaus zufrieden sein. Fast wie nach einem Abendessen mit einer Literaturnobelpreisträgerin.



Ganz so einfach lässt sich die Sache jedoch nicht abtun. Natürlich genießen wir es, Dünkel zu durchschauen. Schließlich versichert uns das für einen kleinen Augenblick, dass wir selbst klüger sind als der Dünkelhafte. Damit ist die Dynamik allerdings noch nicht zu Ende: Jeder neu erkannte Dünkel hievt uns schließlich auf ein höheres Podest. Der Dünkel der anderen ist so verführerisch, weil seine Entlarvung Distinktionsgewinn verspricht  und uns damit in genau jene Haltung zurückführt, die wir gerade durchschaut zu haben glauben. Darin mag eine Pointe dieser gedanklichen Versuchsanordnung liegen.

Eribons Stellungnahme wirft neue Fragen auf

Und wie hat sich nun Eribon selbst zu den Vorwürfen geäußert? Auf Feddersens Facebook-Account schreibt er zunächst: "It's simply not true!" Tatsächlich sind die ihm zugeschriebenen Äußerungen auf dem veröffentlichten Video nicht zu hören.



Ein paar Tage später schildert Eribon in einem ausführlichen Beitrag auf X eine andere Vorgeschichte. Guedj habe ihn nach einem Wortwechsel auf der Straße rund zwanzig Minuten lang durch einen Supermarkt verfolgt und bedrängt, bevor er ihm bis in die Apotheke gefolgt sei. Eribon empfand dies als Einschüchterung, möglicherweise mit homophobem Hintergrund. Auch die Bezeichnung "dreckiger Zionist" habe er nicht als unmittelbare Beschimpfung verwendet, sondern als rhetorische Möglichkeit ins Spiel gebracht.



Variations diaphasiques

Mise au point sur une altercation avec un député socialiste de droite pic.twitter.com/iBMvzjIrbM Didier Eribon (@didiereribon) October 25, 2026 / didiereribon

|

Seine Berufung auf die eigene Weltberühmtheit bestätigt Eribon dagegen. Sie sei eine Reaktion auf Guedjs Vorwurf gewesen, er sei ein "falscher großer Intellektueller". So weit, so nachvollziehbar. Doch während sich eine solche Reaktion noch mit der Hitze des Gefechts erklären lässt, wirft Eribons vierseitige Stellungnahme im weiteren Verlauf neue Fragen auf. Darin verspottet er seinen Kontrahenten als politisches Leichtgewicht, bezeichnet dessen Ehefrau unter Berufung auf Freunde als erfolglose und talentlose Schriftstellerin und verweist auf seine eigenen Veröffentlichungen mit Claude Lévi-Strauss und Ernst Gombrich.



Vielleicht wäre gerade diese Erklärung ein lohnender Gegenstand für eine weitere Selbstbefragung Eribons. Kaum ein anderer Intellektueller hat die eigenen Widersprüche, Beschämungen und sozialen Verwandlungen so beharrlich und schonungslos zum Gegenstand seiner Bücher gemacht. Warum also nicht auch diesen Vorfall?