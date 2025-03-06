Berliner Ensemble verlost ab heute Tickets für Tilda Swinton



Tilda Swinton in "Man to Man" (Bild: Rüdiger Glatz)

Heute, 08:37h 2 Min.

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Ab heute können Theaterfans mit etwas Glück Karten für das Solostück der queeren Schauspielerin Tilda Swinton am Berliner Ensemble ergattern. Damit möglichst viele Menschen die Chance auf ein Ticket für "Man to Man" ("Jacke wie Hose") haben, hat das Theater eine Lotterie eingerichtet. Über die App des Berliner Ensembles können Interessierte sich zwischen dem 5. und dem 22. November kostenlos für die Lotterie registrieren. Alle verfügbaren Karten würden zwischen dem 23. und dem 27. November verlost. Die Platzvergabe erfolge automatisch.



Wie viele Vorstellungen gibt es?



Insgesamt sind acht Vorstellungen geplant, die erste am 9., die letzte am 14. Februar 2027. Nach Angaben des Berliner Ensembles sind die Termine in Berlin die einzigen Vorstellungen auf europäischem Festland. Später werde die Performance in New York gezeigt. Swinton kehrt damit nach etlichen Filmen ("The Room Next Door", "Only Lovers Left Alive") auf die Theaterbühne zurück.

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Um was geht es?

"Man to Man" stammt vom deutschen Autor und Schauspieler Manfred Karge. Das Stück erzähle die Geschichte einer Frau, die nach dem Tod ihres Mannes dessen Identität und Arbeitsplatz in den 1930er Jahren annehme, um nicht verhungern zu müssen, schrieb das Berliner Ensemble.



Wie viel kosten die Karten?



Je nach Platzgruppe kosten die Karten zwischen 10 und 124 Euro. Jede Person kann sich maximal auf zwei Karten bewerben. Das Theater bemüht sich eigenen Angaben zufolge in diesem Fall die Karten nebeneinander zu platzieren. Bei der Registrierung für die Verlosung kann auch die gewünschte Platzgruppe angegeben werden. Ein Tipp des Theaters: "Um Ihre Chance zu erhöhen, können Sie mehrere Platzgruppen auswählen und sich für bis zu drei verschiedene Termine anmelden."

Wie werden die Ausgelosten benachrichtigt?

Personen, die für ein Ticket ausgelost wurden, erhalten automatisch eine Nachricht über die App. Außerdem wird eine E-Mail verschickt. Danach bleiben sechs Stunden Zeit, um die Tickets zu kaufen. (dpa/cw)