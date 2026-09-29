

Hubert Aiwanger vor einem Monat beim Münchner Oktoberfest (Bild: IMAGO / Lindenthaler)

Heute, 09:44h 2 Min.

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Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist tot. Der Politiker der Freien Wähler ist am Mittwoch im Alter von 55 Jahren überraschend in Berlin gestorben.



Aiwanger hielt sich anlässlich von Terminen seiner Partei in der Bundeshauptstadt auf, unter anderem zur Eröffnung des dortigen Hauptstadtbüros. Nachdem er Termine aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig abgesagt hatte und am Nachmittag nicht mehr erreichbar war, wurde er leblos in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Zur genauen Todesursache machten die Behörden zunächst keine Angaben, die Ermittlungen dauern an. "Die konkrete Auffindesituation kann aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nicht preisgegeben werden", sagte laut SZ ein Sprecher der Staatsanwaltschaft



Der gebürtige Niederbayer stand seit 2006 an der Spitze der Freien Wähler in Bayern und führte die Bundespartei seit 2010. Seit November 2018 regierte er als Wirtschaftsminister und Vizeregierungschef in einer Koalition mit der CSU.

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Profilierung mit Queerfeindlichkeit

In der Regierung profilierte er sich dabei immer wieder mit Queerfeindlichkeit. 2022 machte er etwa mit einem Tweet gegen Homosexuelle Stimmung ("die Normalen müssen zusammenstehen"). Ein Jahr später stand er an vorderster Front, als Politiker*innen Dragqueens verunglimpften. So behauptete er, eine Dragqueen-Lesung für Kinder sei "Kindswohlgefährdung und ein Fall fürs Jugendamt".



Auch ansonsten sorgte Aiwanger mit populistischen Aussagen immer wieder in der Kritik (queer.de berichtete). Im Spätsommer 2023 stand er im Zentrum der sogenannten "Flugblatt-Affäre", die wenige Wochen vor der bayerischen Landtagswahl bundesweit für Aufsehen und eine Regierungskrise sorgte. Der Vorwurf: Nach einem SZ-Bericht soll er als 17-Jähriger ein antisemitisches und den Holocaust verhöhnendes Flugblatt verfasst haben. Aiwanger wies den Vorwurf zurück. Kurz darauf meldete sich sein älterer Bruder Helmut zu Wort und erklärte öffentlich, er selbst habe das Flugblatt damals aus Wut über schlechte Noten verfasst. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellte sich am Ende hinter seinen Vize (queer.de berichtete).

Die Nachricht vom Tod Aiwangers löste parteiübergreifend tiefe Bestürzung aus. Ministerpräsident Söder sprach von einer "absoluten Tragödie" und betonte, man sei zutiefst geschockt. Landtagspräsidentin Ilse Aigner würdigte Aiwanger als streitbaren Vollblutpolitiker, dessen plötzliches Ableben einen schweren Verlust für die Landespolitik darstelle. Aiwanger hinterlässt seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger und zwei gemeinsame Kinder. (cw)

