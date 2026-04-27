"Michael": Jackson-Biopic kommt ins deutsche Fernsehen



Michael Jackson (Bild: Glen Wilson / Lionsgate)

Heute, 12:42h 3 Min.

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Michael Jackson (1958-2009) gehört zu den einflussreichsten und zugleich umstrittensten Figuren der Popgeschichte. Der "King of Pop" brach zahlreiche Rekorde, 1984 gewann er als erster Künstler acht Grammys an einem Abend. Er revolutionierte das Musikvideo durch kostspielige, unkonventionelle und innovative Produktionen. Sein Leben war jedoch auch von einer schwierigen Kindheit, Suchtproblemen und Missbrauchsvorwürfen überschattet.



Das Biopic "Michael" versucht, die beeindruckende Laufbahn eines Ausnahmekünstlers auf die Leinwand zu bringen. Vor allem Fans des Musikers kommen dabei auf ihre Kosten. Zahlreiche Konzertszenen und ein überzeugendes Ensemble sorgen für jede Menge Unterhaltung. Besonders Jaafar Jackson (30) überzeugt in der Rolle seines Onkels.



Wer den Film nicht im Kino gesehen hat, kann das bald auf dem heimischen Fernseher nachholen. Ab 6. November feiert der Kinofilm seine TV- beziehungsweise Streamingpremiere: auf Sky Cinema Premiere zur Primetime um 20:15 Uhr sowie bei Sky und dem Streamingdienst Wow.

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Darum geht's in "Michael"

Joe Jackson (Colman Domingo) setzt alles daran, seine fünf Söhne berühmt zu machen, um ihnen ein Leben in einfachen Verhältnissen zu ersparen. Daraus entsteht die "Jackson 5": getrieben weniger von musikalischer Leidenschaft als vom Ehrgeiz des Vaters, endlich viel Geld zu verdienen. Bereits als Kind fällt Michael (Juliano Valdi) durch sein außergewöhnliches Können auf.

Als Erwachsener (Jaafar Jackson, 30, ein Neffe von Michael Jackson) will sich der Sänger zunehmend aus dem Familienunternehmen lösen und eigene Wege gehen. Seine Solokarriere wird zum beispiellosen Erfolg; Alben wie "Thriller"  immer noch das meistverkaufte Album der Welt  machen ihn weltberühmt.

Sehenswerte Konzertszenen

Jacksons Auftritte auf der Bühne gehören zu den stärksten Momenten des Films und vermitteln dem Zuschauer, welche Ausstrahlung der Künstler hatte. Auch die 1970er- und 1980er-Jahre kommen durch das aufwendige Szenenbild glaubwürdig zur Geltung und erzeugen ein stimmiges Zeitgefühl. Die Kostüme wirken detailgetreu, insbesondere Jacksons bekannteste Outfits sind nahe am Original.



Die Kamera arbeitet präzise, während der Schnitt unaufdringlich bleibt und die Choreografien nicht unterbricht. Regisseur Antoine Fuqua (61) bringt so das außergewöhnliche Können Jacksons auf die Leinwand.



Rekordeinnahmen und geplante Fortsetzung



Das Biopic, das am 22. April dieses Jahres in deutschen Kinos startete, spielte weltweit über eine Milliarde US-Dollar ein und verdrängte im Juni "Bohemian Rhapsody" von der Spitze der erfolgreichsten Musik-Biopics sowie "Oppenheimer" von Platz eins aller bisherigen Biopics. Der Streifen ist zudem die erste Filmbiografie, die die Milliarden-Marke erreichte.



Fans können sich bereits auf einen zweiten Teil freuen. "Michael" endete mit der "Bad"-Welttournee (1987-1989), die Einblendung "His Story Continues" am Ende des Films war ein Hinweis darauf, dass die Leinwandgeschichte des "King of Pop" noch nicht abgeschlossen ist. Das Studio Lionsgate hat eine Fortsetzung mittlerweile bestätigt.



Es steht aber noch nicht fest, ob Fuqua als Regisseur zurückkehrt und welchen Lebensabschnitt die Fortsetzung behandeln wird. Die kritischsten Themen aus Jacksons Leben blendete der erste Teil nämlich aus. Ursprünglich waren die Missbrauchsvorwürfe gegen den Musiker Teil der geplanten Handlung. Doch während der Produktion stießen Anwälte des Jackson-Nachlasses auf eine Regelung in einer früheren Vergleichsvereinbarung, die dem Film Grenzen aufsetzte. Ein damaliger Kläger durfte weder auftreten noch erwähnt werden. Die Vorwürfe hatte Jackson bis zu seinem Tod 2009 abgestritten. (spot/cw)