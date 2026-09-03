Nach traurigem Post: Lucy Diakovska erhält viel Promi-Zuspruch

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Lucy Diakovska hat den Blues (Bild: Stefan Brending / wikipedia)

Lucy Diakovska (50) gibt einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Die vergangenen acht Wochen seien "wahrscheinlich die härtesten für meinen Körper und meinen Geist" gewesen, schreibt die offen lesbische No-Angels-Sängerin auf Instagram. Dazu teilt sie ein Selbstporträt, das ihr Gesicht aus nächster Nähe zeigt.

Worum es genau geht, lässt Diakovska offen. Den Grund könne sie noch nicht verraten, erklärt sie in ihrem auf Englisch verfassten Beitrag. Sie sehe und spüre aber, was diese Wochen mit ihr gemacht hätten.

Narben, Falten und viele Tiefs

Die Bilanz, die sie zieht, fällt schonungslos aus. "Ich sehe die Narben, die Falten, den täglichen Kampf, die wenigen Hochs und die vielen Tiefs", heißt es in dem Post. Ein seufzendes "oh boy, oh girl" setzt sie gleich hinterher.

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Aus "all dem Hässlichen" heraus sei ihr dennoch ein Foto gelungen, das ihren momentanen Gemütszustand ganz nah einfange. Das Leben sei ein Schlachtfeld, schreibt Diakovska. Unterkriegen lassen will sie sich davon offenbar nicht. Ihr Schlusssatz klingt kämpferisch: "Fuck it, I'm a flower and I love it." Sinngemäß: Egal, ich bin eine Blume, und ich liebe es.

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Lilly Becker und Jella Haase machen Mut

In den Kommentaren melden sich zahlreiche bekannte Gesichter zu Wort. Lilly Becker schreibt: "Was dich nicht umbringt, macht dich stärker und schöner."

Schauspielerin Jella Haase fasst sich kurz: "Lucy. Unser aller Vorbild." No-Angels-Kollegin Jessica Wahls greift das Bild aus Diakovskas Schlusssatz auf und kommentiert mit einer Tulpe und dem Wort "Blümchen".

Schauspielerin Natalia Avelon widerspricht der Selbstkritik der Sängerin ausdrücklich: "Ich sehe Leben, Emotionen und Echtheit, keine Falten. Viel Kraft zu dir, Lucy!" Auch Sängerin Eisblume stärkt ihr den Rücken: "Was auch immer es ist, du hast schon so viel geschafft, das schaffst du auch noch!" Claudia Koreck versichert der Kollegin, sie sei wunderschön. Herzchen-Emojis schicken unter anderem Marlene Lufen, Aminata Belli und Nova Meierhenrich. (spot/cw)

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