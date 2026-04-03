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Die Betroffenenberatung Niedersachsen hat im vergangenen Jahr mehr rechte, rassistische, antisemitische, queerfeindliche und andere menschenfeindlich motivierte Gewalttaten dokumentiert. Die Zahl der erfassten Angriffe stieg von 68 im Vorjahr auf 81, wie die Beratungsstelle am Montag mitteilte. Mindestens 107 Menschen seien betroffen gewesen  darunter zehn Minderjährige.



Zu den dokumentierten Angriffen zählt die Einrichtung nach ihrer Einordnung auch zwei Tötungsdelikte und eine versuchte Tötung. Mehr als die Hälfte der erfassten Fälle waren Körperverletzungen: 32 Körperverletzungen und zehn gefährliche Körperverletzungen. Hinzu kamen 22 Nötigungen und Bedrohungen. Als häufigstes Tatmotiv registrierte die Beratungsstelle Rassismus (31 Fälle). Auch Angriffe auf Menschen, die sich politisch engagieren oder politische Verantwortung tragen, wurden mit 25 Fällen deutlich häufiger erfasst.

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Acht Angriffe auf queere Menschen

Auch queere Menschen waren 2025 von Hass-Gewalt betroffen: Laut dem Hintergrundpapier zur Jahresbilanz dokumentierte die Beratungsstelle acht Angriffe auf Personen aus der LGBTQIA*-Community. Damit war Queerfeindlichkeit nach Rassismus und Gewalt gegen politische Gegner*innen sowie gegen nicht rechte Menschen das vierthäufigste Tatmotiv. Drei der Angriffe ereigneten sich im Zusammenhang mit CSD-Veranstaltungen. Queere Menschen, die sich offen zeigten, seien aber auch im Wohnumfeld und in alltäglichen Situationen in der Öffentlichkeit angegriffen oder bedroht worden.



Mit acht Angriffen war Queerfeindlichkeit 2025 das vierthäufigste Tatmotiv in der Statistik der Betroffenenberatung Niedersachsen (Bild: Betroffenenberatung Niedersachsen)

Als Beispiele nennt die Beratungsstelle einen Angriff nach dem CSD in Emden, bei dem ein Teilnehmer von einem Jugendlichen ins Gesicht geschlagen wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste (queer.de berichtete). In Osnabrück wurde eine Person von ihrem Mitbewohner erstochen (queer.de berichtete). Sie sei bereits vor der Tat bedroht und schwulenfeindlich beleidigt worden.



"Seit einigen Jahren ist Queerfeindlichkeit zum verbindenden Element der extremen Rechten geworden", erklärte Pressesprecherin Anna Eschbaum. Die zunehmende Mobilisierung gegen geschlechtliche und sexuelle Vielfalt trage dazu bei, dass Anfeindungen und Gewalt gegen queere Menschen zunähmen. CSDs und andere sichtbare Zeichen von Vielfalt gerieten dabei verstärkt in den Fokus rechter Akteur*innen.

Folgen reichen über den Angriff hinaus

Die Folgen könnten Betroffene lange begleiten, erklärte die Einrichtung. Angst und der Verlust des Sicherheitsgefühls führten etwa dazu, dass Menschen bestimmte Orte mieden, ihre alltäglichen Wege veränderten oder ihre Sichtbarkeit im öffentlichen Raum einschränkten. Die Beratungsstelle führte im vergangenen Jahr mehr als 300 Beratungsgespräche mit Betroffenen, Angehörigen und Zeug*innen  auch zu Angriffen aus früheren Jahren.



Die Einrichtung fordert eine langfristige finanzielle Absicherung ihrer Arbeit und bessere Zugänge zu Hilfsangeboten. Betroffene müssten unabhängig von einer Strafanzeige frühzeitig von Unterstützungsmöglichkeiten erfahren, sagte Projektkoordinatorin Kara Evers. Mit Sorge blickt die Beratungsstelle auf die angekündigten Veränderungen im Bundesprogramm "Demokratie leben!", über das sie mitfinanziert wird.



Die Bilanz beruht auf der Dokumentation der Beratungsstelle. Nach deren Angaben bildet sie nur einen Ausschnitt des tatsächlichen Geschehens ab, weil viele Angriffe der Einrichtung nicht bekannt würden. (cw/dpa)