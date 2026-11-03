Snoop-Dogg-Biopic: Cynthia Erivo spielt Tupacs Mutter

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Cynthia Erivo (39) hat eine Rolle im Biopic über Snoop Dogg (55) ergattert. Die offen bisexuelle britische Schauspielerin verkörpert in "Snoop" dem Branchenmagazin "Variety" zufolge Tupac Shakurs (1971-1996) Mutter Afeni Shakur (1947-2016).



Afeni Shakur war Mitglied der Black Panther Party und engagierte sich als politische Aktivistin gegen Rassismus und Polizeigewalt. Nach dem Tod ihres Sohnes 1996 gründete sie die Tupac Amaru Shakur Foundation. Die Stiftung setzt sich für psychische Gesundheit ein und unterstützt Menschen mit therapeutischen Angeboten, Kunst- und Bildungsprogrammen.



Auch diese Rollen sind schon vergeben



Mit der Besetzung von Erivo nimmt der Cast von "Snoop" weiter Form an: "Outer Banks"-Star Jonathan Daviss spielt Snoop Dogg, Lauren London wird zu seiner Mutter Beverly Tate. Laya DeLeon Hayes wirkt als Snoop Doggs Ehefrau Shante Broadus an der Filmbiografie mit. Snoop Doggs Cousin Nate Dogg wird von Corey Champagne dargestellt, sein Cousin und Rapper RBX von Bentley Green.



Camron Jones spielt 2Pac, der wie Snoop Dogg beim Label Death Row Records unter Vertrag stand. Suge Knight, Mitbegründer des Labels, wird von Tre Hale verkörpert. Myles Bullock übernimmt die Rolle von Dr. Dre. SwayvoTwain wird als The Notorious B.I.G. zu sehen sein. Jonica Booth mimt die Rapperin The Lady of Rage.



Olly Sholotan spielt den Rapper Kurupt. Algee Smith wurde als Warren G gecastet, ein Kindheitsfreund und Rap-Kollege von Snoop Dogg. G Perico spielt Big Reecie Cup, der der Straßenszene in Long Beach, Kalifornien, angehörte.

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Kinostart im August 2027

"Snoop" soll im August 2027 in den Kinos anlaufen. Der Rapper hatte das Filmprojekt im April bei der CinemaCon in Las Vegas angekündigt. "Nachdem meine Brüder in 'Straight Outta Compton' ihre Geschichte erzählt haben, bin nun ich an der Reihe", sagte er laut dem "Hollywood Reporter" mit Blick auf das Biopic über die Hip-Hop-Gruppe N.W.A. von 2015.



Snoop Dogg ist als Produzent an den Film beteiligt. Unterstützt wird er von Brian Grazer. Regie führt Craig Brewer, der unter anderem "Song Sung Blue" inszenierte.



Die konkrete Handlung ist noch nicht bekannt. Universal erklärte nur, "die definitive Filmbiografie des Künstlers, Moguls und der Ikone des Gangsta-Rap" auf die Leinwand zu bringen. (spot/cw)