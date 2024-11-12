EGMR: Ungarn verletzte Meinungsfreiheit von LGBTI-Organisationen

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Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat ein Urteil gegen die frühere Orbán-Regierung in Ungarn gefällt. Die Richter*­innen in Straßburg haben entschieden, dass Ungarn mit der Sanktionierung von Nichtregierungsorganisationen während des umstrittenen Volksentscheids zum "Homo-Propaganda"-Gesetz gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen hat (Urteil vom 03.11.2026  Az. 43901/22). Geklagt hatten die LGBTI-Organisation Háttér Társaság und die ungarische Sektion von Amnesty International.



Ein Rückblick: Parallel zu den Parlamentswahlen am 3. April 2022 hielt die autoritäre Regierung unter Viktor Orbán einen nationalen Volksentscheid ab. Dieser sollte unter dem Deckmantel des Jugendschutzes gesetzliche Einschränkungen zur Sichtbarkeit und Aufklärung über queere Themen legitimieren. Kritiker*­innen, darunter die Europäische Kommission und zahlreiche Menschenrechts­organisationen, bewerteten die Kampagne und Fragestellungen als gezielt diskriminierend gegenüber queeren Menschen.



Im Vorfeld der Wahl riefen Háttér Társaság, die ungarische Sektion von Amnesty International sowie zwölf weitere zivilgesellschaftliche Gruppen dazu auf, den Stimmzettel aus Protest ungültig auszufüllen. Rund 1,7 Millionen Wähler*­innen folgten dem Boykottaufruf, was knapp einem Drittel der abgegebenen Stimmen entsprach. Damit wurde das Quorum verfehlt und das Referendum scheiterte in allen vier Fragen (queer.de berichtete).



Die Nationale Wahlkommission stufte die Kampagne im Anschluss als Rechtsmissbrauch ein. Sie argumentierte, Wahlrechte müssten "ihrem Zweck entsprechend" genutzt werden. Das Ziel der Nichtregierungsorganisationen sei nicht Meinungsbildung, sondern die gezielte Vereitelung der Abstimmung gewesen. Gegen Háttér Társaság wurde eine Geldbuße von drei Millionen Forint (ca. 7.400 Euro) verhängt. Ungarische Gerichte, einschließlich des obersten nationalen Gerichtshofs, wiesen die Rechtsmittel der Organisationen aus formalen Gründen ab.

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EGMR sieht Verstoß gegen Recht auf freie Meinungsäußerung

Der Menschenrechtsgerichtshof gab den Beschwerden der klagenden Organisationen statt. Die Verhängung der Geldbuße stellt einen ungerechtfertigten Eingriff in das Recht auf freie Meinungsäußerung dar, der in Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert ist. Eine Einschränkung der Meinungsfreiheit erfordert demnach eine präzise und vorhersehbare gesetzliche Basis. Die allgemeine ungarische Klausel zur "zweckentsprechenden Ausübung" von Wahlrechten ist nach Ansicht des Gerichts zu unbestimmt, um Sanktionen dieser Art zu stützen.



Das Gericht unterstrich den hervorgehobenen Schutzstatus zivilgesellschaftlicher Organisationen als gesellschaftliche Kontrollinstanzen in der öffentlichen Debatte. Politische Meinungsäußerung im Rahmen eines Volksentscheids beschränkt sich nicht auf das Ankreuzen von "Ja" oder "Nein". Der gezielte Aufruf zur Ungültigabgabe von Stimmzetteln als politisches Protestsignal ist nach Überzeugung des EGMR ein legitimer Bestandteil des demokratischen Diskurses.



Ungarn wurde verpflichtet, der Organisation Háttér Társaság die zuvor von der ungarischen Wahlkommission verhängte Geldbuße in voller Höhe zu erstatten. Zudem muss Ungarn den beiden Klägern je 3.000 Euro Entschädigung zahlen und Verfahrenskosten in Höhe von je 1.000 Euro ersetzen.

Ungarn mit neuem Kurs nach Regierungswechsel im Frühjahr

Im April war die Orbán-Regierung abgewählt worden (queer.de berichtete). Die neue demokratische Regierung unter Ministerpräsident Peter Magyar versucht inzwischen, die unter Orbán erlassenen queerfeindlichen Gesetze wieder abzuschaffen. Im Oktober beschloss das Parlament, das "Homo-Propaganda"-Gesetz zu streichen (queer.de berichtete).



Bereits im April hatte die EU-Institution Europäischer Gerichtshof (EuGH) dieses Gesetz als massive Verletzung der EU-Grundrechtecharta und als Verstoß gegen die EU-Grundwerte bewertet (queer.de berichtete). Geklagt hatte die Europäische Kommission von Präsidentin Ursula von der Leyen (CDU).



Der EGMR mit Sitz im französischen Straßburg gehört zum Europarat. Die von der EU unabhängigen Organe des Gerichts setzen sich für den Schutz der Menschenrechte in den 46 Mitgliedstaaten ein. Dem Europarat gehören alle europäischen Länder mit Ausnahme von Russland, Belarus, dem Kosovo und dem Vatikanstaat an. (dk)