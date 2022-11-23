Alex Mariah Peter: Trans GNTM-Siegerin kontert Kritik an ihrem Körper

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Alex Mariah Peter (28) hat auf Instagram eine Sammlung von Kommentaren veröffentlicht, die sie nach eigenen Angaben im Laufe der Jahre zu hören bekommen hat. Die Siegerin von "Germany's next Topmodel" 2021 kombiniert in einer Bilderreihe Fotos, die sie mit sehr unterschiedlichem Gewicht zeigen. Auf jedem Bild steht ein Satz, den sie sich anhören musste. "Kommentare, die ich über die Jahre gehört habe", schreibt sie dazu und fragt ihre Follower: "Hab' ich was vergessen?"



Zu dünn, zu dick, zu freizügig



Den Anfang macht ein Bikinifoto, aufgenommen auf einem Boot. Darüber prangt der Satz: "Du solltest ganz dringend abnehmen". Wer weiterwischt, merkt schnell, wie sehr sich die Ratschläge widersprechen. Auf "Du solltest mal was essen" folgt: "Eine Frau sollte Kurven haben".



Andere Kommentare nehmen ihre Oberweite ins Visier ("so viel Brust sieht total billig aus") oder unterstellen ihr offenbar Hilfsmittel: "Du hast doch eh gespritzt". Selbst ihr Styling bleibt nicht verschont. "Du solltest ein wenig mehr aus dir machen", bekam sie zu lesen, ein anderes Mal hieß es: "Ganz schön doll das Kleid."

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"Irgendjemand wird immer was auszusetzen haben"

Die Auflösung liefert das Model auf dem letzten Bild, ein Spiegelselfie im schwarzen Oberteil. "Die Moral von der Geschichte? you do you!", steht darauf. Und weiter: "Irgendjemand wird immer was auszusetzen haben." In der Kommentarspalte legt sie nach: "Wir machen das so, wie wir das für richtig halten."



Bei ihren Fans trifft sie damit einen Nerv. "Ich fühle es", schreibt eine Followerin, GNTM-Siegerin Simone Kowalski antwortet knapp mit "Amen". Zudem bekommt Peter zahlreiche Komplimente. "Toll, so wie du bist" oder "Du siehst fantastisch aus, gib nichts auf die dummen Kommentare", ist unter dem Beitrag zu lesen.

Nur wenige Tage vor ihrem neuen Posting hat Peter einen ganz anderen Meilenstein gefeiert. Fotos zeigen sie strahlend mit Medaille und Startnummer beim Palma Marathon auf Mallorca, wo sie einen Halbmarathon lief. "Wer hätte vor zehn Monaten darauf gewettet, dass ich einen Halbmarathon schaffe? Also ich nicht", schrieb sie dazu. In den vergangenen Monaten hatte Peter ihre Follower*innen mit auf ihre Abnehmreise genommen. Im Juli berichtete sie davon, bereits 30 Kilo abgenommen zu haben (queer.de berichtete).



Alex Mariah Peter hatte 2021 als erste trans Frau "Germany's Next Topmodel" gewonnen (queer.de berichtete). Direkt nach der Show zierte sie das Cover der deutschen "Harper's Bazaar". In der Folgezeit sicherte sie sich zahlreiche hochkarätige Werbedeals und Kampagnen, unter anderem mit Jean Paul Gaultier, Swarovski und Karl Lagerfeld Lingerie. (spot/cw)