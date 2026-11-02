Bandelt David Geffen wieder mit seinem Ex-Ehemann an?



Auf Social Media hatte sich David Geffen bereits vor der Hochzeit mit Donovan Michaels gezeigt (Bild: Instagram)

Heute, 15:33h 3 Min.

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US-Medienmogul David Geffen (83) und sein ehemaliger Ehemann Donovan Michaels (33) sind wenige Monate nach Abschluss ihres Scheidungsverfahrens wieder zusammen in der Öffentlichkeit aufgetreten. Wie "Page Six" berichtet, verbrachten die beiden gemeinsame Zeit auf Geffens 138 Meter langen Megayacht "Rising Sun".



Geffen gilt mit seinem Label Geffen Records und als Mitgründer der Filmproduktionsfirma DreamWorks als einer der mächtigsten offen schwulen Strippenzieher Hollywoods. Er hat derzeit ein geschätztes Vermögen von 9,7 Milliarden US-Dollar. Sein Ex-Ehemann Donovan Michaels (bürgerlich David Armstrong) verdiente sich dagegen seinen ersten Brötchen als Model und Go-go-Tänzer. Er spielte laut dem schwulen Pornoportal Str8upGayPorn 2014 und 2015 in mehreren Szenen des Pornolabels Randy Blue als "Powertop" mit, damals unter dem Namen Brandon Foster.

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Die beiden lernten sich vor zehn Jahren kennen



Ein Promo-Foto von Brandon Foster von 2014 oder 2015 (Bild: Randy Blue)

Laut Medienberichten lernte Michaels den 50 Jahre älteren Musik- und Filmproduzenten 2016 über ein Datingportal kennen. Die beiden heirateten 2023 in Beverly Hills  ohne Ehevertrag. Nach weniger als zwei Jahren Ehe reichte Geffen im Mai 2025 die Scheidung ein. Im darauffolgenden Juli erhob Michaels im Zuge einer zivilrechtlichen Klage Vorwürfe wegen seelischer, sexueller und finanzieller Ausbeutung sowie Nötigung zum Drogenkonsum gegen Geffen (queer.de berichtete). Geffens rechtlicher Beistand wies die Anschuldigungen stets als haltlos zurück.



Die Zivilklage wurde im Herbst 2025 fallen gelassen. Im April dieses Jahres einigten sich beide Seiten im Rahmen eines vertraulichen Vergleichs. Die Scheidung wurde damit rechtskräftig besiegelt. Die Vereinbarung verhinderte einen öffentlichen Gerichtsprozess samt Offenlegung sämtlicher Finanzunterlagen.



Bei Ehen unter zehn Jahren gewähren kalifornische Gerichte in der Regel nur Unterhalt für maximal die halbe Ehedauer  hier also etwa 11 bis 12 Monate. Geffen hatte im Verlauf des Streits angeboten, für zwölf Monate 50.000 US-Dollar monatlich an Unterhalt zu zahlen. Zudem hatte er bereits während der Trennungsphase Michaels' Miete für ein New Yorker Penthouse in Höhe von 15.000 US-Dollar pro Monat sowie Übergangszahlungen von rund 200.000 US-Dollar übernommen. Welche finale Abfindungssumme im Rahmen des vertraulichen Vergleichs letztlich vereinbart wurde, blieb unter Verschluss.

Insider spricht von Liebes-Comeback

Laut "Page Six" wurden die beiden Ende Oktober an Bord der Yacht gesehen. Das Boulevardmagazin berichtet auch, dass es nicht die erste Begegnung gewesen sei: Bereits im Juni  zwei Monate nach dem Vergleich  wurden beide vor Mallorca auf der Yacht gesichtet. Der Kontakt scheint also nie wirklich abgebrochen zu sein. Ein namentlich nicht genannter Insider behauptete dem Bericht zufolge, dass es ein Liebes-Comeback geben könnte.



Ob die jüngsten Sichtungen ein privates Treffen oder eine dauerhafte Wiederannäherung darstellt, ließen Sprecher beider Männer bislang unkommentiert. (cw)