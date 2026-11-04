Gino Bormann: "Es wird auf jeden Fall spicy"

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Heute, 06:08h 6 Min.

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Am 6. November sollte die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" auf Joyn und sixx starten, die Ausstrahlung wurde jedoch in letzter Minute auf 2027 verschoben (queer.de berichtete). Als uns die Nachricht erreichte, war dieses Interview schon online.



Zu den diesjährigen Kandidat*innen zählt auch Gino Bormann, der gemeinsam mit Katy Bähm als Team antritt. Einer breiten Öffentlichkeit wurde er durch seine Teilnahme an der queeren Dating-Show "Prince Charming" im Jahr 2020 bekannt. Drag-Fans dürften ihn jedoch schon deutlich länger kennen  als "Charlet C. House". Der Name sei übrigens eine Hommage an Charlotte aus "Sex and the City" und an Amy Winehouse.



Seine Teilnahme am "Forsthaus" nahm queer.de zum Anlass, mit ihm über seine bisherigen Erfahrungen in der TV-Welt zu sprechen, aber auch einen Ausblick auf das Format zu werfen, das ihn nun noch bekannter machen könnte. Außerdem spricht er über seinen erdenden Job im Einzelhandel und darüber, ob er innerhalb der queeren Community einen Schönheitsdruck empfindet.

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Gino, 2020 hast du mit "Prince Charming" dein Reality-TV-Debüt gefeiert. Wie hat diese öffentliche Aufmerksamkeit dein Leben verändert?



Sehr positiv. Auf sämtlichen Plattformen haben sich Leute gemeldet, die sich mit der einen oder anderen Sache identifizieren konnten oder durch diese Sendung etwas für sich festgestellt haben. Das hat mir am meisten gefallen: den Leuten ein gutes Beispiel als Mensch zu sein.



Bist du damals wirklich mit der Hoffnung in das Format gegangen, die große Liebe zu finden, oder war dir schon bewusst, dass eine solche Show auch berufliche Türen öffnen kann?



Also, erst mal wollte ich dadurch eigentlich mehr Fame für Charlet, mein Drag-DJ-Programm, bekommen. Let's be honest: Es ist halt auch eine gute Werbemaschine, wenn man es gut macht. Auf der anderen Seite konnte ich aber auch nie verstehen, warum diese Leute in solchen Sendungen immer heulen bis zum Umfallen, obwohl sie eine Person erst seit zwei Tagen kennen. Ich wollte dieses Experiment eingehen.



Seitdem warst du in zahlreichen Formaten zu sehen, darunter "Kampf der Realitystars" und "Beauty & The Nerd". Welche Erfahrung ist dir bis heute am stärksten in Erinnerung geblieben und warum?



Dass ich gemerkt habe, dass ich mich gar nicht verstellen und jemand anderes sein muss  anders als viele andere in dieser Reality-Bubble. Da geht nämlich das "Reality" verloren, finde ich. Denn eigentlich präsentierst du ja dich, wie du bist, in allen Varianten, und keine Rolle mit Drehbuch.



Ab dem 6. November bist du bei "Forsthaus Rampensau Germany" dabei. Was erwartet das Publikum in dieser Staffel und worauf kann es sich besonders freuen?



Die Leute können sich erst mal darüber freuen, dass Katy und ich die ersten zwei Drag Queens in solchen Sendungen sind, die das als Paar durchziehen. Und eigentlich generell über meine Reunion mit meiner Sister Katy.



Wie kam es zu dieser Team-Konstellation mit Katy Bähm? Kanntet ihr euch bereits gut oder habt ihr euch erst durch das Format näher kennengelernt?



Ich kenne Katy schon seit 14 Jahren. Wir haben damals alles zusammen gemacht, uns zusammen geschminkt, zusammen aufgelegt  einfach alles. Ich war vor ihr da. Ich habe sie motiviert, Drag zu machen, und sie inspiriert. Sie wird das natürlich leugnen, aber it is what it is. Das ist doch auch süß. Also, kennenlernen musste ich die Alte nicht mehr.



Wie habt ihr als Team vor Ort funktioniert? Wart ihr von Anfang an auf einer Wellenlänge oder gab es auch Situationen, in denen es zwischen euch gekracht hat?



Also, ich wusste schon, dass es mit ihr und mir auf Dauer schwierig werden würde, weil wir ganz unterschiedliche Vorstellungen von Realität haben, sagen wir mal so. Es wird auf jeden Fall spicy, aber wir haben auch sehr schöne Momente zusammen erlebt, und unsere Freundschaft hat sich, denke ich, auf ein neues Level gehoben. Eine Zeit, die man nicht vergessen wird.



Viele Menschen denken bei Reality-TV zuerst an Unterhaltung und weniger an Arbeit. Was wird deiner Meinung nach an der Teilnahme an solchen Formaten am meisten unterschätzt?



Dass du wirklich um acht mit lauter Musik geweckt wirst und aufstehen musst. Du kannst nicht länger liegen bleiben. Du wirst 24 Stunden überall gefilmt: auf dem Klo, im Bett überall. Das muss man halt können und wollen. Den Mittagsschlaf ergaunere ich mir trotzdem. Ich sehe das ja nicht als Arbeit. Ich hänge meistens mit den heißesten Boys der TV-Landkarte ab und trinke dabei Chardonnay am Strand auf Koh Samui. Also wer denkt da ans Arbeiten?

Du kommst ursprünglich aus dem Einzelhandel. Spielt dieser Beruf heute noch eine Rolle in deinem Alltag oder ist es langfristig dein Ziel, komplett von TV- und Medienprojekten zu leben?



Er spielt eine große Rolle. Ich liebe mein "normales" Leben, in dem ich fünf Stunden an der Kasse stehe und einen Alltag habe. Ich finde es wichtig, einen Alltag zu haben, der ein bisschen geplant ist  zumindest für die fünf Stunden. Denn ich denke, man verliert sonst schnell die Bodenhaftung und wird träge. Ich arbeite seit 17 Jahren Teilzeit neben dem DJ- und TV-Zeug. Der Mix ist also schon sehr gut. So kann man sich auch extra Gucci leisten.



Für Schlagzeilen sorgte unter anderem deine Nasen-OP, über die du sehr offen gesprochen hast. Was waren damals die Beweggründe für diesen Eingriff? Und erlebst du insbesondere innerhalb der queeren Community einen erhöhten Schönheitsdruck?



Diese Entscheidung stand für mich schon seit meiner Kindheit fest. Ich wollte das schon als kleiner Junge und fand meine Nase immer viel zu groß und gebogen. Mit Schönheitsdruck hat das nichts zu tun. Dass ich den Eingriff erst so spät gemacht habe, liegt daran, dass man einen guten Arzt finden und wirklich Mut haben muss, diesen Schritt zu gehen. Und natürlich muss man auch das Geld dafür haben. Ich wollte schließlich keine verpfuschte Nase in Raten abzahlen. Das waren meine Gründe, nicht die der Community. Mir sind Body-Standards auch sehr egal.



Wer im Reality-TV stattfindet, steht oft unter permanenter Beobachtung und wird in sozialen Medien bewertet. Wie gehst du persönlich mit diesem Druck um und wie schützt du deine mentale Gesundheit?



Ich mache zum Beispiel kaum noch oder gar keine Storys mehr. Und wenn ich etwas poste, dann meist ohne Gefällt-mir- und Kommentarleiste, weil das einfach unnötig ist. Ich poste Bilder, weil ICH sie toll finde und Bock habe, sie zu teilen. Seitdem ich die Funktion deaktiviert habe, ist auch dieses ständige Verlangen nach Klicks, Likes usw. komplett verschwunden, weil man es ohnehin nicht sieht. Ich finde es sehr wichtig, nicht in diese Spirale zu kommen, in der es immer nur um solche Dinge geht und man abhängig von Bestätigung wird. Das ist pures Gift  für dich selbst und für die Gesellschaft, in der wir leider auch leben und die sich nur noch über Likes definiert.