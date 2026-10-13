Erik Shoji über sein Coming-out: "Zu 99,9 Prozent positiv"

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Der queere Volleyball-Nationalspieler Erik Shoji hat fast ausschließlich positive Reaktionen auf sein Coming-out erhalten. "Es war zu 99,9 Prozent positiv, würde ich sagen, was richtig schön zu sehen ist", sagte der 37-jährige US-Amerikaner in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der "Berliner Morgenpost" (Bezahlartikel). "Ich hatte das Gefühl, dass es positiv bei den Leuten ankam. Ich habe insgesamt kaum negative Kommentare bekommen, und das ist toll. So sollte es sein. Es sollte etwas normaler sein und akzeptiert werden."



Shoji hatte im Juni 2025 in einem Instagram-Video öffentlich gemacht, dass er queer ist. "Es fühlt sich beängstigend, aber zugleich befreiend an", sagte er damals (queer.de berichtete). Zuspruch kam unter anderem vom US-Volleyballverband und von früheren Mitspielern wie Benjamin Patch, der sich 2020 als erster Spieler einer deutschen Profiliga als queer geoutet hatte (queer.de berichtete). Shoji gehört zu den wenigen männlichen Profisportlern, die diesen Schritt öffentlich gegangen sind. "Das war ein großer Moment für mich, und ich bin froh, dass ich es getan habe. Insgesamt waren die Reaktionen sehr gut, auch im Volleyball", sagte er nun der "Morgenpost".



Der aus Hawaii stammende Libero steht seit dieser Saison wieder beim deutschen Rekordmeister BR Volleys unter Vertrag (queer.de berichtete). Bereits von 2014 bis 2016 hatte der Bruder des früheren Berliner Zuspielers Kawika Shoji für den Klub gespielt und 2016 das Triple aus deutscher Meisterschaft, DVV-Pokal und CEV-Pokal gewonnen. Danach folgten Stationen in Russland, Italien und Polen, wo er mit ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2022 und 2023 die Champions League gewann. Mit dem US-Team holte der dreimalige Olympiateilnehmer 2016 und 2024 Bronze.

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"Es war einfach an der Zeit"

Einen einzelnen Auslöser für sein Coming-out habe es nicht gegeben, erklärte Shoji, der in den sozialen Medien eine große Reichweite hat. "Es gibt ein paar Gründe, die eher persönlich sind, aber auch beruflich. Es gibt eine Person, die ich in dieser Welt sein möchte, besonders in der Volleyballwelt und mit meiner Marke und meiner Social-Media-Präsenz. Ich hatte das Gefühl, dass es einfach alle wissen sollten." Er habe es nicht jedem einzeln erzählen wollen, "besonders nicht Menschen, die nicht meine engsten Freunde sind, sondern eher am Rand stehen, sodass sie es einfach wissen und mich ansprechen können, wenn sie wollen. Es gab keinen einzelnen großen Grund. Es war einfach an der Zeit."



Dass sich bislang nur wenige Männer im Profisport geoutet haben, führt Shoji auf fortbestehende Vorurteile zurück. "Leider gibt es meiner Meinung nach immer noch Stigmas. Ich habe von vielen Volleyballspielern in Europa gehört, dass es im Fußball immer noch ein Stigma gibt, und im Volleyball schwindet es, was großartig zu sehen ist." In Polen, wo er in der vergangenen Saison für Asseco Resovia Rzeszów spielte, habe er "keine Probleme" gehabt. "Aber es benötigt Zeit, bis Menschen sich outen und ihre Geschichte erzählen. Aus welchen Gründen auch immer ist es in manchen Sportarten schwieriger als in anderen. Aber wir wollen die Welt ein wenig verändern." Zuletzt hatten sich im Herbst mit Rui Takahashi und Reon Arao zwei japanische Volleyballprofis geoutet (queer.de berichtete).

"Hier wird alles akzeptiert"

Berlins Ruf als offene Stadt kann Shoji bestätigen: "Es ist ein toller Ort, um einfach zu sein, wer man sein möchte, und zu sein, wer ich bin. Ich weiß, wenn ich ausgehe, ein Date habe oder Freunde treffe, wird hier alles akzeptiert. Das finde ich großartig."



Menschen, die Angst vor einem Coming-out haben, rät der Sportler zu Geduld: "Nimm dir die Zeit und tu es zu deinen eigenen Bedingungen. Ich habe mir offensichtlich Zeit genommen und weiß, dass ich es zum richtigen Zeitpunkt für mich getan habe. Also nimm dir Zeit, sei du selbst, und hoffentlich hast du Menschen um dich, die dich lieben, so wie du bist." Ähnlich hatte er sich bereits bei seinem Coming-out geäußert: "Ich glaube, persönliche Akzeptanz braucht Zeit  und bei mir hat es lange gedauert. Ich arbeite noch jeden Tag daran."



Sportlich hat sich Shoji noch einiges vorgenommen: Mit den BR Volleys will er Pokal und Bundesliga gewinnen, langfristig peilt er die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles an. Am Samstag treten die Berliner im Pokal-Achtelfinale bei den Grizzlys Giesen an. (cw)