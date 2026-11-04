"Forsthaus Rampensau": Joyn verschiebt Staffel in letzter Minute

Heute, 08:06h 2 Min.

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Eine kurzfristigere Absage ist kaum vorstellbar: Eigentlich sollte am heutigen Freitag, dem 6. November, die vierte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" bei Joyn und sixx starten. Doch daraus wird nichts. Praktisch in letzter Minute hat der Streaminganbieter die Reißleine gezogen und die komplette Staffel auf 2027 verschoben.



In einer offiziellen Mitteilung erklärt Joyn: "Sehr kurzfristig müssen wir leider die Ausstrahlung unseres Reality-Programms 'Forsthaus Rampensau Germany' ins Jahr 2027 verschieben." Als Begründung nennt das Unternehmen lediglich "produktionstechnische Gründe". Weitere Details werden nicht mitgeteilt. Auch einen neuen Starttermin gibt es bislang nicht.

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Noch am Mittwoch wurde kräftig die Werbetrommel gerührt

Besonders kurios: Noch nicht einmal ganze zwei Tage vor der überraschenden Absage hatte Joyn noch einmal ordentlich die Werbetrommel für die neue Staffel gerührt. In einer Pressemitteilung stand das ungewöhnliche Promi-Duo Claudia Obert (65) und Theresia Fischer (34) im Mittelpunkt. Beide sollten im österreichischen Forsthaus erstmals aufeinandertreffen. Ausführlich wurde geschildert, wie sich die beiden Reality-Stars auf das Abenteuer vorbereiteten.



Auch die übrigen Teilnehmer standen längst fest. Neben Obert und Fischer sollten unter anderem Gigi Birofio, Brenda Brinkmann und Filip Pavlovic für reichlich Zündstoff in der Alpen-WG sorgen. Insgesamt zehn Promi-Duos kämpfen in der bereits produzierten Staffel um ein Preisgeld von 25.000 Euro. Als "Team Drag" sind Katy Bähm und Gino Bormann dabei.

22 Folgen waren bereits fest eingeplant

Die vierte Staffel war zudem mit einer umfangreichen Programmplanung verbunden. Insgesamt 22 Folgen sollten ab dem 6. November in wöchentlichen Doppelfolgen erscheinen. Im linearen Fernsehen wechselte das Format dafür von ProSieben zu sixx, wo es freitags um 20:15 Uhr wieder einen Primetime-Sendeplatz bekommen sollte. Bei Joyn+ waren sogar vier Folgen zum Auftakt angekündigt. (cw/spot)