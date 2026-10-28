"Du dummes Arschloch": Bill Kaulitz antwortet auf homophobe Kommentare

Heute, 08:36h 3 Min.

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Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz hat sich gegen homofeindliche Kommentare im Netz gewehrt. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" las der 37-Jährige seinem Zwillingsbruder Tom mehrere Hassnachrichten vor, die er unter Beiträgen zu seinen Bühnenlooks gefunden hatte. Eine davon nahm seine geplante Moderation der ZDF-Show "Wetten, dass..?" ins Visier: "Und so eine Schwuchtel moderiert dann 'Wetten, dass'", zitierte Kaulitz.



Seine Antwort an den Verfasser fiel unmissverständlich aus: "Genau, und du kannst nichts dagegen tun, du dummes Arschloch." Dass solche Menschen ihn bald als Moderator im Fernsehen sehen müssen, scheint ihm sogar Genugtuung zu bereiten: "Das freut mich ja schon fast", sagte der Sänger. Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember erstmals gemeinsam die Samstagabendshow im ZDF (queer.de berichtete).





| Spotify | Die neue Folge von "Kaulitz Hills"

Andere Kommentare richteten sich gegen die freizügigen Outfits, in denen der queere Musiker auf der Bühne viel Haut zeigt. "Das ist ja ekelhaft", hieß es etwa, oder: "Was soll die Jugend denken und die Kinder, die aufwachsen?" Kaulitz stellte klar, dass er sich nicht vorschreiben lassen will, was er trägt  und dass das für alle gelten sollte: "Lass doch die Leute tragen, was sie wollen."

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Gerichtlicher Erfolg gegen AfD-Politiker

Es ist nicht das erste Mal, dass Kaulitz öffentlich gegen Queerfeindlichkeit vorgeht. Im Frühjahr hatte er eine einstweilige Verfügung gegen den Berliner AfD-Politiker Julian Adrat erwirkt, der ihn in sozialen Netzwerken wegen seiner sexuellen Orientierung herabgewürdigt hatte. Das Landgericht Hamburg sah darin eine "massive Abwertung", die Kaulitz "gezielt diffamiert" (queer.de berichtete). Adrat legte nach Angaben des Fachportals "Legal Tribune Online" Widerspruch gegen die Eilentscheidung ein. Kaulitz richtete damals im Podcast eine Warnung an alle Hater*innen: "Wenn ihr so was postet, dann bekommt ihr öfters Post von mir."



Anfang 2025 hatte der Sänger in "Kaulitz Hills" zudem von einer homophoben Beleidigung durch einen Fremden in einem Luxushotel im US-Skiort Aspen berichtet. "Mich hat es wieder erwischt, da hat es mich wirklich so schockiert, wo mich wieder jemand homophob angegriffen hat  im Urlaub", erzählte er. Es sei "so demütigend und krass, dass einem sowas passiert im Jahr 2025".

Übergriffe schon in der Jugend

Erfahrungen mit Queerfeindlichkeit macht Kaulitz seit seiner Jugend in Sachsen-Anhalt. Im Sommer sprach er im "Stern" über Übergriffe, die er als Teenager wegen seines androgynen Auftretens erlebte: "Damals gab es Situationen, in denen mir die Hose runtergezogen wurde oder mir im Schwimmbad zwischen die Beine gefasst wurde." Den Schmerz trage er bis heute in sich (queer.de berichtete).



Über seine Sexualität und seine Erfahrungen in der Liebe hatte Kaulitz 2021 ausführlich in seiner Autobiografie "Career Suicide" geschrieben (queer.de berichtete). Mit seinem extravaganten Stil prägt er das Image von Tokio Hotel seit den Anfängen der Band. (cw)