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CDU-Spitzenkandidat

Stefan Evers hat Hoffnung auf Bürgermeisterposten noch nicht aufgegeben

Im "Spiegel"-Interview deutet Stefan Evers an, dass eine von ihm angeführte Regierung in Berlin weiterhin möglich sei. Der offen schwule CDU-Politiker übte auch scharfe Kritik an der Linkspartei.


Stefan Evers bei der konstituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses am 29. Oktober 2026 (Bild: IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Stefan Evers hat in einem "Spiegel"-Interview (Bezahlartikel) die "radikalisierte Linke" in Berlin scharf kritisiert und macht sich offenbar Hoffnungen, das Amt des Regierenden Bürgermeisters doch noch selbst übernehmen zu können. In Berlin verhandelt die Linkspartei mit Grünen und SPD derzeit über eine Koalition. Die CDU, die bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September unter Spitzenkandidat Evers hinter der Linken auf dem zweiten Platz landete, hätte ebenfalls eine Mehrheit mit Grünen und SPD, wenn auch knapp.

Wörtlich erklärte Evers:

Evers: Sie können mir glauben, auch ich beobachte mit zunehmender Fassungslosigkeit, wie sich diese Regierungsbildung seit dem Wahltag gestaltet. Wir haben sehr viel erleben müssen, was für mich bisher unvorstellbar war. Insofern kann wirklich niemand vorhersagen, was da am Ende rauskommt.

"Spiegel": Das heißt, Sie werden vielleicht doch noch Regierender Bürgermeister?

Evers: In Berlin ist alles möglich.

In dem Interview kritisierte Evers, dass die linken Pläne zur Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne bereits jetzt negative wirtschaftliche Auswirkungen auf Berlin hätten: "Seit dem Wahlsieg der Linken spüren wir, dass wichtige Institute weniger bereit sind, Berlin Kredite zu geben. Dabei sprechen wir von namhaften, sogar öffentlichen Banken. Und wenn das Angebot an Krediten knapper wird, dann steigen die Preise." Es sei "so toxisch, dass die Linke im Wahlkampf das Blaue vom Himmel versprochen hat".

Evers hat bereits eine Vorhersage, sollte eine von den Linken angeführte Koalition zustande kommen: "Auch eine links-grün-rote Regierung wird massiv sparen müssen. Das wird große Enttäuschungen produzieren und die Ränder weiter stärken."

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Evers: Die Grünen wollten nicht

Der Christdemokrat betonte, er habe von Anfang an deutlich gemacht, dass es nach der Wahl "eine Alternative zu einem linksgeführten Senat gibt". Er beschuldigte aber die Grünen, das verhindert zu haben: "Es ging bei der Ablehnung der Grünen nicht um Inhalte oder Machtverteilung. Die Grünen haben abgesagt, weil Teile ihrer jungen Abgeordneten eine Koalition mit der CDU grundsätzlich ablehnen und das bei der knappen Mehrheit eines Keniabündnisses ein Problem wäre." So habe man bislang nicht die inhaltlichen Schnittmengen ausloten können.

Evers war nur 47 Tage vor der Abgeordnetenhauswahl zum Spitzenkandidaten der CDU gekürt worden (queer.de berichtete). Zuvor hatte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner wegen wachsender Kritik an seinem Krisenmanagement während des Stromausfalls im Januar seinen Rückzug erklärt.

Im Wahlkampf setzte Evers darauf, Berlin "sicherer, sauberer und bezahlbarer" zu machen. Er kritisierte dabei auch zunehmende queerfeindliche Hassgewalt (queer.de berichtete).

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"Ich bin konservativ. Und das ist auch gut so"

Zu seinen bekanntesten Wahlsprüchen zählt der Slogan: "Ich bin konservativ. Und das ist auch gut so" (queer.de berichtete). Evers bediente sich dabei sprachlich bei der SPD. Deren späterer Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit hatte im Juni 2001 auf einem Parteitag erklärt: "Ich bin schwul, und das ist auch gut so." Diese neun Worte zählen zu den bekanntesten deutschen Politikersprüchen dieses Jahrhunderts.

/ cduberlin

Als Reaktion postete die SPD ein Bild von Spitzenkandidat Steffen Krach und Wowereit mit dem Spruch: "Berlin ist nicht konservativ. Und das ist auch gut so" (queer.de berichtete). (dk)

/ SteffenKrach
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