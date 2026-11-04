Colman Domingo über Mitschüler Will Smith: "Wir waren nie befreundet"

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In der Podcast-Reihe "Friends Keep Secrets" blickte der oscarnominierte, offen schwule Schauspieler Colman Domingo ("Rustin", "Sing Sing", "Euphoria") auf seine Jugend in West Philadelphia und die gemeinsame Highschool-Zeit mit Will Smith zurück. Obwohl beide Mitte der 1980er-Jahre die Overbrook High School besuchten, verband sie damals keine Freundschaft.

Smith besuchte die Klasse über Domingo; Fächer wie Sport und Naturwissenschaften belegten die beiden Jugendlichen dennoch gemeinsam. Eine persönliche Bindung entstand dabei nicht: "Wir waren nie befreundet", stellte Domingo trocken klar. "Er war das coole Kind und ich der Nerd, der die ganze Zeit nur versucht hat, keine Schläge abzubekommen."

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"Alle coolen Kids gingen zu den Shows, ich nicht"

Während Smith mit Partner DJ Jazzy Jeff im Viertel bereits als lokaler Musiker gefeiert wurde ("alle coolen Kids gingen zu den Shows, ich nicht"), zeigte sich der soziale Unterschied auch auf dem Schulweg: "Wir hatten Kids, die mit dem Bus kamen  das war ich. Und es gab wohlhabende oder bürgerliche Kids, die im BMW ihrer Eltern vorfuhren. Ich glaube, er gehörte eher auf diese Seite." Dennoch beschrieb Domingo seinen Mitschüler rückblickend als "einfach charismatisch und wunderbar".



Nach Smiths weltweitem Durchbruch kreuzten sich die Wege der beiden vorerst nur ein einziges Mal. Domingo arbeitete damals in Philadelphia als Kellner im Restaurant El Torito, als Smith mit Freund*innen an einem seiner Tische Platz nahm: "Er sah mich an, als käme ich ihm irgendwie bekannt vor. Ich sagte ihm: 'Wir waren zusammen auf der Highschool.' Darauf er: 'Oh Mann, echt? Hey, wie geht's dir?' Wir haben uns umarmt, und das war's schon."

Kein Aufeinandertreffen im heutigen Hollywood

Obwohl beide seit Jahrzehnten im Filmgeschäft etabliert sind, gab es seither keine weitere Begegnung in der Branche. Domingo ordnete diesen Umstand als bemerkenswerte Ausnahme ein: "Es ist wirklich selten und seltsam, denn wir arbeiten mit denselben Leuten. Aber ich bin mir sicher, wir werden uns irgendwann über den Weg laufen  und dann wird da Wärme und die gemeinsame Geschichte aus Philadelphia sein."



Will Smith stand in der Vergangenheit in der Kritik, weil er sich beim Film "Das Leben  Ein Sechserpack" (1993), eine seiner ersten großen dramatischen Filmrollen, geweigert hatte, wie im Drehbuch vorgesehen seinen männlichen Schauspielkollegen Anthony Michael Hall zu küssen. Er begründete das damit, dass er sich Sorgen gemacht habe, was seine Freunde daheim in Philadelphia und seine Fans darüber denken würden. Der schwule Schauspieler Ian McKellen, der ebenfalls im Film mitspielte, sagte zu diesem Vorfall im Jahr 2004: "Er dachte, er sagt etwas sehr Originelles, aber was wirklich ans Licht kam, war seine Homophobie, die Krankheit so vieler Leute." Später wurde Smiths Film "Hancock" (2008) von queeren Organisationen wegen einer homophoben Szene kritisiert (queer.de berichtete). (cw)