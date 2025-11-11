Stadtrat von West Hollywood erkennt polyamore Partnerschaften an



In "The Three of Us" erzählt Fotograf Richard Kranzin eine romantische Liebesgeschichte zwischen drei jungen Männern, die sich jetzt in West Hollywood registrieren könnten (Bild: Richard Kranzin)

Heute, 13:53h 3 Min.

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Der Stadtrat des kalifornischen West Hollywood hat diese Woche einstimmig eine Verordnung verabschiedet, die es Menschen in polyamoren Beziehungen ermöglicht, sich offiziell als Lebenspartner*­innen registrieren zu lassen. Die Neuregelung richtet sich an sogenannte Polycules  verbindliche Liebes- oder Lebensgemeinschaften von drei oder mehr erwachsenen Personen. Voraussetzung für die Eintragung beim städtischen Standesamt ist der Nachweis, dass die Beziehung einvernehmlich geführt wird und die Partner*­innen nicht blutsverwandt sind.



Zwar ist der kommunale Status nicht mit den Rechten einer staatlichen Ehe gleichgestellt, er schafft jedoch konkrete rechtliche Absicherungen auf lokaler Ebene: Sämtliche Krankenhäuser, Pflege- und Hafteinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Stadt sind etwa verpflichtet, allen eingetragenen Partner*­innen einer Person Besuchsrechte zu gewähren. Zudem gelten bestehende Schutzvorschriften, insbesondere im Wohnungsbereich und bei städtischen Leistungen, künftig ausdrücklich auch für eingetragene Mehrpersonenpartnerschaften.



Eine Besonderheit der Regelung ist, dass sie nicht an einen Wohnsitz in West Hollywood gebunden ist: Auch Personen, die außerhalb des Stadtgebiets leben, können ihre Partnerschaft dort registrieren lassen. Queere Bürgerrechtsgruppen erhoffen sich davon eine Hebelwirkung, um polyamore Beziehungen zu legitimieren und bürokratische Hürden abzubauen. "Dieses Gesetz ist erst der Anfang", erklärte Christina Fialho von der bisexuellen Organisation "Rewrite the BiLine" gegenüber der "Los Angeles Times". "Ich glaube, das ermöglicht Menschen, von einer Zukunft zu träumen, die sie einst für unerreichbar hielten."



Das 36.000 Einwohner*­innen zählende West Hollywood hatte bereits zuvor im laufenden Jahr Diskriminierung aufgrund des Beziehungsstatus verboten. Die Stadt, in der nach offiziellen Erhebungen der Stadt 43 Prozent der Bevölkerung queer ist, gilt als kommunalpolitisches Testlabor für progressive Gesetzgebung, etwa auch bei Tierrechten oder beim Mieter- und Arbeitsschutz.

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Mehrpersonenpartnerschaften gibt es bereits in zwei anderen US-Städten

Mit der Öffnung von Lebenspartnerschaften für mehr als zwei Personen ist West Hollywood die dritte amerikanische Stadt, die diesen Schritt vollzieht. Den Anfang hatte 2020 das 80.000 Einwohner*innen zählende Somerville in Massachusetts gemacht, das als eine am weitesten links stehenden und gesellschaftlich progressivsten Städte der gesamten USA gilt. Anlass war damals die Corona-Pandemie und die deswegen eingeschränkten Besuchsrechte in Krankenhäusern (queer.de berichtete). 2021 folgte die 120.000 Einwohner*innen zählende Universitätsstadt Cambridge ihrer Nachbargemeinde und erkannte ebenfalls die Beziehung von drei oder mehr Personen an.



Laut Schätzungen leben in Deutschland 250.000 bis 500.000 Menschen polyamor (queer.de berichtete). Das Thema sorgte letztes Jahr für Schlagzeilen in Berlin, als eine evangelische Pfarrerin bei einem Pop-up-Hochzeitsfestival eine Polyhochzeit mit vier Männern durchführte (queer.de berichtete). Das war selbst für die als relativ weltoffen geltende Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) zu viel, die sich von der symbolischen Hochzeit distanzierte (queer.de berichtete). (dk)