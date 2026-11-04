Bundestag beschließt Strafverschärfung für Einsatz von K.o.-Tropfen

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Für Sexual- und Raubdelikte, bei denen die Täter*innen K.o.-Tropfen einsetzen, soll künftig eine Mindeststrafe von fünf Jahren gelten. Eine entsprechende Strafverschärfung hat der Bundestag am Freitag angenommen. Die für den zugehörigen Gesetzentwurf verantwortliche Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sprach im Sender RBB von einem "ganz klaren Signal" an die Täter. Es sei wichtig, dass diese "angemessen und hart bestraft werden".



Aktuell liegt die Mindeststrafe für Sexual- und Raubdelikte mit K.o.-Tropfen-Einsatz noch bei drei Jahren. Damit künftig eine höhere Strafuntergrenze gilt, sollen die Substanzen neben Waffen und gefährlichen Werkzeugen als gefährliche Tatmittel im Strafgesetzbuch zählen. Die Einstufung soll nicht nur K.o-Tropfen betreffen, sondern laut Gesetzesbegründung insgesamt "Gift und andere gesundheitsschädliche Stoffe".

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Breite Zustimmung

Für die Strafverschärfung stimmten im Bundestag Union, SPD, Grünen und Linken. Die AfD enthielt sich. Mit der Gesetzesänderung muss sich als Nächstes der Bundesrat befassen: Dessen Zustimmung ist nicht notwendig, die Länderkammer kann aber den Vermittlungsausschuss anrufen.



Die CSU-Abgeordnete Susanne Hierl sprach von einem "Gesetz, das für die Opfer einen Unterschied macht". Der Einsatz von K.o.-Tropfen und vergleichbaren Substanzen sei "eine besonders perfide Art", um Menschen gezielt wehrlos zu machen. "Durch so eine Tat ändert sich für das Opfer alles, das ganze Leben und das auch oft lebenslang."



Kritik am Gesetzentwurf gegen K.o.-Tropfen kam von der AfD. "Wir glauben nicht, dass der Opferschutz dadurch gestärkt wird, dass die Mindeststrafe auf fünf Jahre angehoben wird", sagte der Abgeordnete Stephan Brandner.



K.o.-Tropfen sind sogenannte psychotrope Substanzen, die über das zentrale Nervensystem Einfluss auf die Psyche des Menschen nehmen. Substanzen wie die geschmacks- und geruchsneutrale Chemikalie Gamma-Butyrolacton (GBL) verändern Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Handeln. Opfer der Verabreichung von K.o.-Tropfen bei Sexualverbrechen sind überwiegend Frauen, oftmals im jungen Alter.

Aber auch schwule Männer werden immer wieder Opfer von K.o.-Tropfen. Dabei handelt es sich um keine neue Entwicklung: Schon vor 20 Jahren warnten queeren Organisationen in Deutschland davor (queer.de berichtete). 2013 wurde ein Mann in Berlin zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er drei Sexpartner mit einer Überdosis K.o.-Tropfen getötet hatte (queer.de berichtete). (AFP/cw)