Dreifach-Ehrung für queeres Drama "Rose"

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Das queere Historiendrama "Rose" von Markus Schleinzer hat den Günter Rohrbach Filmpreis 2026 gewonnen. Die mit 10.000 Euro dotierte Hauptauszeichnung wurde am Freitagabend bei einer Gala in der Neuen Gebläsehalle im saarländischen Neunkirchen verliehen. Gemeinsam mit dem österreichischen Regisseur wurden die Produzenten Tobias Walker, Philipp Worm, Karsten Stöter und Johannes Schubert geehrt. Zudem gingen zwei der vier Sonderpreise an "Rose".



In dem in Schwarz-Weiß gedrehten Film spielt Sandra Hüller eine Frau, die nach dem Dreißigjährigen Krieg als Soldat in ein abgelegenes protestantisches Dorf kommt, dort als Mann einen Hof übernimmt und die junge Suzanna heiratet. Als Rose entlarvt wird, kennt die Dorfgemeinschaft kein Erbarmen (Filmkritik von queer.de). Für die Geschichte haben Schleinzer und Co-Autor Alexander Brom über 300 historisch belegte Fälle von Frauen recherchiert, die als Männer lebten.



"Der Film erzählt die Geschichte einer Frau, die sich im patriarchalisch geprägten 17. Jahrhundert gegen gesellschaftliche Zwänge behauptet und das Recht auf Selbstbestimmung einfordert", heißt es in der Begründung der Jury um Präsident Sönke Wortmann. "Es ist ein eindringliches Plädoyer für Selbstermächtigung und das Recht, die eigene Identität und Lebensgeschichte selbst zu gestalten." In seiner reduzierten Erzählweise entfalte "Rose" zudem "eine konzentrierte filmische Poesie und feiert dabei nicht zuletzt die Möglichkeiten des Kinos".

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Schleinzer: "Wie Figuren sexuell begehren, gehört den Figuren"

Schleinzer hatte bei der Berlinale-Pressekonferenz im Februar betont, selbst queer zu sein. Queere Identität und queere Geschichte seien daher immer Teil seiner Arbeit. Die Beziehung zwischen Rose und Suzanna lässt der Film bewusst offen. "Wie Figuren sexuell begehren, gehört den Figuren", sagte der Regisseur vor dem Kinostart im Interview mit queer.de. Er wolle nicht vorgeben, "das ist jetzt ein Film über zwei lesbisch begehrende Frauen", sondern eher: "das ist ein Film über vielleicht zwei lesbisch begehrende Frauen, die trotzdem aber auch mehr Freiheit in der Gesellschaft leben wollen".



Auch wenn Rose kein trans Mann im heutigen Verständnis ist, überschreitet die Figur die Normen ihrer Zeit und gibt sich nicht mit der ihrem Geschlecht zugewiesenen Rolle zufrieden. Hauptdarstellerin Hüller sieht darin einen Bezug zur Gegenwart. "Unsere Freiheiten sind hart erkämpft", hatte sie der Wochenzeitung "Die Zeit" gesagt (queer.de berichtete).



Preise für Caro Braun und Tara Nome Doyle



Den mit 5.000 Euro dotierten Preis des Saarländischen Rundfunks erhielt Caro Braun, der mit der Rolle der Suzanna die erste große Kinorolle gelang. Aus der zunächst zurückhaltenden, unterwürfigen jungen Frau werde im Laufe der Handlung "eine selbstbewusste Persönlichkeit mit starkem Willen und eigener Haltung", lobte die Jury. "Besonders in den intimen, kammerspielartigen Szenen mit Sandra Hüller wird Präsenz und schauspielerische Augenhöhe bewiesen. Die hier entstehende besondere Spannung bereichert den Film." Braun hatte sich im vergangenen Monat auf Instagram als trans geoutet.



Mit dem Preis des Oberbürgermeisters (2.500 Euro) wurde die Berliner Sängerin und Komponistin Tara Nome Doyle für die Filmmusik geehrt. Der Soundtrack besteht aus zehn A-cappella-Stücken, die sie selbst komponiert und in mehreren Gesangsschichten eingesungen hat. Die Musik harmoniere "auf besondere Weise mit den Bildern und verleiht dem Film eine geheimnisvolle, sehnsuchtsvolle Atmosphäre", so die Jury.



"Rose" ist bereits vielfach ausgezeichnet: Sandra Hüller hatte im Februar bei der Berlinale den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle gewonnen, im September wurde der Film beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen zum besten Film gekürt (queer.de berichtete). Die österreichisch-deutsche Koproduktion geht zudem als Kandidat Österreichs ins Rennen um den Auslands-Oscar (queer.de berichtete).

Auch Valerie Pachner und Charly Hübner ausgezeichnet

Die mit jeweils 3.000 Euro dotierten Darsteller*innen-Preise gingen an Valerie Pachner für ihre Rolle in "Vier minus drei" und an Charly Hübner für "Spaziergang nach Syrakus". Den Preis der Ministerpräsidentin (3.500 Euro) erhielten die Produktionsfirmen Pandora Film Produktion und Florida Film ebenfalls für "Spaziergang nach Syrakus". Zudem nahmen Liv Lisa Fries und Leonie Benesch ihre Preise aus den Jahren 2024 und 2025 nun persönlich entgegen.



Der Günter Rohrbach Filmpreis wird seit 2011 von der Günter Rohrbach Filmpreis Stiftung gemeinsam mit der Stadt Neunkirchen vergeben, in diesem Jahr zum 16. Mal. Teilnehmen können Spielfilme ab 80 Minuten aus dem Themenbereich "Arbeitswelt und Gesellschaft". In diesem Jahr wurden 60 Filme eingereicht, acht kamen in die Endauswahl. Namensgeber ist der 1928 in Neunkirchen geborene Produzent Günter Rohrbach ("Das Boot", "Berlin Alexanderplatz"). (cw/dpa)