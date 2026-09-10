Mutmach-Botschaften von Olivia Jones auf St. Pauli

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Kiezgröße Olivia Jones in einer Kuckucksuhr? Auf St. Pauli ist vieles möglich  und bei der Dragqueen ohnehin. Jones enthüllte am Freitagabend am Klubhaus St. Pauli eine etwa 530 Quadratmeter große LED-Fläche an der Fassade, auf der sie künftig zu jeder vollen Stunde erscheinen und "gute Nachrichten gegen schlechte Laune für mehr Mut als Wut" verkünden wird. Die Botschaften werden als Schriftzug auf der Fläche platziert.

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Das Besondere an der LED-Wand ist ein 3D-Effekt, der es möglich macht, dreidimensionale Bilder auch ohne eine spezielle Brille wahrzunehmen. Nach Angaben der Betreiber des Kultur- und Unterhaltungszentrums am Spielbudenplatz handelt es sich um Europas größte LED-Fassade mit 3D-Effekt.



Olivias "Paradiesvogel Good-kucksuhr"



"Das Lighthouse ist unsere Bühne für digitale Kunst, Kultur, Markenkommunikation und kreative Inhalte aus dem Klubhaus und der St.-Pauli-Nachbarschaft. So verbinden wir technische Innovation mit der kreativen Vielfalt und dem besonderen Charakter unseres Stadtteils", heißt es auf der Klubhaus-Homepage.

Zu dieser Vielfalt zähle auch die "Paradiesvogel Good-kucksuhr", wie die Olivia-Jones-Aktion genannt wird. Künftig soll aber auch Künstler*innen und anderen Kulturschaffenden "Sendezeit" auf der LED-Fassade eingeräumt werden, um unterschiedliche Projekte präsentieren zu können. (cw/dpa)