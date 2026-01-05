Nach Wills Coming-out: "Stranger Things" bekommt Prequel

Heute, 05:21h 3 Min.

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Netflix hat eine Spin-off-Serie zu "Stranger Things" angekündigt. "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" soll 2028 Premiere feiern, wie der Streamingdienst am Freitag zum alljährlichen "Stranger Things Day" mitteilte. Die neue Serie spielt in den 1950er Jahren und ist damit zeitlich vor der Original-Serie und dem Theaterstück "Stranger Things: The First Shadow" angesiedelt.



Ein kurzer Teaser stimmt auf das Prequel ein: Ein Fahrrad mit einem Radio am Lenker liegt auf dem Boden, die Kamera schwenkt auf einen Zaun mit einem Warnhinweis auf ein Sperrgebiet und weiter in den dunklen Abendhimmel, wo es zu einer lauten Explosion kommt. Dazu erscheint das Datum 19. April 1955 mit der Ortsmarke Marion in Nevada.



| Direktlink | Teaser zur Spin-off-Serie

"Es ist Stranger Things, aber gleichzeitig herrlich neu, mit neuen Schauplätzen, neuen Held*innen und Bösewichten und neuen Ach, mehr dürfen wir leider noch nicht verraten", erklärten die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer. "Jetzt geht's erst einmal ans Casting. Bis dahin gilt: Behaltet den Himmel im Auge, Nerds!"

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"Neue Charaktere, neue Stadt, neue Welt, neue Mythologie"

Schon nach dem Serienfinale hatten die Brüder angedeutet, dass der Ableger mit komplett neuer Besetzung "neue Charaktere, neue Stadt, neue Welt, neue Mythologie" bieten, aber auch einige offene Fragen der Mutterserie beantworten werde (queer.de berichtete).



Neben den Duffers ist Kate Trefry als Co-Schöpferin, Showrunnerin und Autorin an Bord. Sie hatte bereits das mit dem Olivier und dem Tony Award ausgezeichnete Theaterstück "The First Shadow" geschrieben, das die Vorgeschichte des Bösewichts Vecna erzählt. Der britische Regisseur Joe Wright ("Abbitte", "Die dunkelste Stunde") inszeniert die ersten drei Folgen, gedreht wird in New Mexico.

Großes Coming-out in der letzten Staffel

Die Original-Serie lief von 2016 bis 2025 in fünf Staffeln und erzählt von den Abenteuern einer Gruppe Jugendlicher in der fiktiven Kleinstadt Hawkins. Für die queere Community hatte vor allem die finale Staffel besondere Bedeutung: In einer emotionalen Szene der vorletzten Folge outet sich Will Byers vor Familie und Freund*innen und gesteht seine Gefühle für seinen besten Freund Mike. Den Mut dazu findet er auch durch Robin, die mit ihrer Freundin zusammen ist (queer.de berichtete).



Die Szene löste jedoch auch Anfeindungen aus: Elon Musk bezeichnete den Handlungsstrang als "komplett unnötig", ein rechtes Online-Publikum überzog die Serie mit homophoben Kommentaren und negativen Bewertungen (queer.de berichtete). Im März wurde "Stranger Things" bei den GLAAD Media Awards als beste Dramaserie ausgezeichnet. Den Preis nahm Will-Darsteller Noah Schnapp entgegen, der sich selbst 2023 als schwul geoutet hatte (queer.de berichtete).



Laut Netflix kamen die Staffeln eins bis vier auf mehr als 1,2 Milliarden Views. Die fünfte Staffel bescherte dem Streamingdienst die erfolgreichste Premierenwoche eines englischsprachigen Titels. Die Serie brachte zudem alte Hits wie Kate Bushs "Running Up That Hill" und Princes "Purple Rain" zurück in die Charts. (cw/dpa)