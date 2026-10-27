Tim Walkers queeres Märchenland

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Heute, 06:34h 7 Min.

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Wir schreiben das Jahr 2020. Tim Walker ist in Großbritannien längst einer der großen Fotografen: Seit Jahrzehnten inszeniert er knallbunte Modewelten für die "Vogue", porträtiert Stars wie Lady Gaga, Ian McKellen und Harry Styles und ist berühmt für Bilder, in denen die Wirklichkeit regelmäßig ins Fantastische kippt. Eines Tages spaziert Walker durch den Londoner Highbury Fields Park und stößt auf eine kleine Gedenktafel an einem öffentlichen Gebäude. Sie erinnert an 150 Mitglieder der Gay Liberation Front, die hier am 27. November 1970 mit Fackeln gegen die Schikanen der Polizei demonstrierten. Walker stutzt, als er das Datum sieht: Es ist der Tag seiner Geburt.



"Während ich meinen ersten Atemzug tat, kämpften diese Menschen für meine Rechte", notiert er später. Die Freiheiten, die er heute als schwuler Mann genieße, verdanke er jenen Demonstrierenden, die damals unter den Augen der Polizei Kerzen trugen, Händchen hielten und sich küssten. Walker will wissen, wer sie waren und was aus ihnen geworden ist.



So lautet der märchenhafte Entstehungsmythos eines Projekts, das nun sechs Jahre später in der National Portrait Gallery im Herzen Londons zu erleben ist. In der Schau "Tim Walker's Fairyland: Love and Legends" hat der Fotograf mehr als 250 Menschen für sein Panorama queerer Geschichte und Gegenwart porträtiert. Darunter finden sich Legenden des britischen Queer-Aktivismus ebenso wie bekannte Namen aus Kunst, Performance und internationalem Showbusiness.

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Erkundung queerer Geschichte

Dass Walker sein queeres Gesamtkunstwerk "Fairyland" nennt, führt zugleich zurück in seine eigene Kindheit. Mit fünf Jahren ließ er sich von seiner Mutter in rosa Latzhose und Feenflügeln fotografieren. Er liebte Feen, Elfen und Kobolde, ihre magischen Kräfte und ihre Nähe zur Natur. Dann kam er in die Schule und lernte eine andere Bedeutung des Wortes kennen: "Fairy" war ein Schimpfwort für schwule Männer.



Fairyland Parade: Joe Sweeney, Matthew Keller, Harry Keita, Bolly Illusion, James Corbin, Oliver-Bijan Daryoush, Jack Newman, Yos Clark and Joseph O'Rourke, London, 2023, by Tim Walker © Tim Walker

Walker verbarg, wie er heute sagt, einen wesentlichen Teil seiner selbst  hörte aber nie auf, an Feen zu glauben. Nun sind sie in der National Portrait Gallery angekommen. Doch Walkers "Fairyland" ist mehr als eine persönliche Märchenwelt. Seine Begegnung mit der Gedenktafel für die Gay Liberation Front wird zum Ausgangspunkt einer Erkundung queerer Geschichte. Walker sucht nach Menschen, die für sexuelle Freiheit und gleiche Rechte gekämpft, queere Kultur geprägt oder neue Lebensweisen erprobt haben. Unter den Porträtierten sind die britische Queer-Aktivistin Lisa Power, der Musiker und "Glad to Be Gay"-Sänger Tom Robinson oder die Schriftstellerin Roz Kaveney, die einst an einem der ersten britischen Manifeste für trans Rechte mitschrieb.



Tim Walkers "Queeristocracy"



Einige von ihnen inszeniert Walker nach dem Vorbild von Hans Holbein dem Jüngeren und Nicholas Hilliard, die im 16. Jahrhundert die Mächtigen und Berühmten der Tudorzeit verewigten. Seine queere Ahnengalerie nennt er augenzwinkernd "Queeristocracy". Dahinter steht ein selbstbewusster Eingriff in den Kanon: Menschen, die einst gegen staatliche Verfolgung und gesellschaftliche Ausgrenzung kämpfen mussten, erhalten nun ihren Platz in einer Institution, die seit fast 170 Jahren darüber mitentscheidet, wessen Bild zum nationalen Gedächtnis Großbritanniens gehört.



Wie ernst es Walker damit ist, zeigt ein monumentales Porträt in Rundform  gleich zu Beginn des Ausstellungsparcours. Die Schauspielerin und lesbische Aktivistin Liz Carr wird darin als Elizabeth I. inszeniert. Schon in der Schule sei sie wegen ihres Rollstuhls immer wieder als Königin bezeichnet worden; nun eignet sie sich diese Zuschreibung, wie sie sagt, "in the most fabulous way" an.



Installationsansicht von Tim Walkers Portrait der lesbischen Aktivistin und Schauspielerin Liz Carr

Fotografiert werden sollte in einem Tudorhaus von 1535. Doch der geplante Schauplatz war für Carrs Rollstuhl nicht zugänglich. Also ließ Walker den gesamten Raum im Studio aus Papier nachbauen  einschließlich Kleid, Schmuck und einem kleinen Hund. Das nach historischem Vorbild entworfene Kostüm fällt über Carrs elektrischen Rollstuhl. Aus der Notlösung wird Programm: Wenn die Wirklichkeit für Menschen wie Carr keinen Platz vorgesehen hat, baut Walker ihn eben neu. Unter dem Porträt steht, wie hingekritzelt, der Text von "I Am What I Am".



"Dyke" als Ehrentitel



Schon von weitem fallen die auf Großformat aufgezogenen Fotografien eines anderen Raumes ins Auge, den Walker den "Rebel Dykes" widmet  einem Kollektiv lesbischer Frauen, das sich im London der frühen Achtzigerjahre zwischen Punk, Feminismus, Anti-Atomkraft-Bewegung, Aids-Solidarität und sexpositiver Gegenkultur bewegte. Walker fasziniert ihre "unapologetic sexuality"  eine Sexualität, die sich weder entschuldigt noch versteckt. Auch der einst als Beleidigung geschleuderte Begriff "Dyke" wird hier zum Ehrentitel. Die Dichterin Joelle Taylor beschreibt die Dykes als "warrior women": unangepasst, aufrührerisch, schlecht gelaunt, sexy und fantastisch gekleidet. Banden von Leder-Dykes seien damals durch die Straßen gezogen. Was von außen als Abwertung gedacht war, wird zum stolzen Selbstbild.



Rebel Dykes: Aphra and Jo Barwick, Siobhan Fahey and Emily Witham, East Sussex, 2024, by Tim Walker © Tim Walker

Von hier ist es nicht weit zu Camp als queerer Codesprache: übertrieben, künstlich, lustvoll im Spiel mit dem, was etwas zu sein vorgibt. Auch seine eigene Vergangenheit als Modefotograf betrachtet Walker inzwischen aus diesem Blickwinkel. Lange habe er sich für die vermeintliche Oberflächlichkeit der Mode geschämt und nach Tiefe und Wahrheit gesucht  bis er auf einer Reise nach Papua-Neuguinea Paradiesvögel und aufwendig geschmückte Angehörige der Huli beobachtete und darin plötzlich etwas erkannte, das ihm vertraut vorkam: Mode, Verwandlung, Verkleidung, Performance, Balz  und das Bedürfnis, gesehen zu werden. "Es geht um Sex, Glanz und Funkeln", lautet Walkers Quintessenz ("It's about sex, shine and spark").

Das Recht, anstößig zu sein

Damit bekommt auch die Sichtbarkeit, um die es in "Fairyland" von Anfang an geht, zunehmend eine körperliche Dimension. Walker erzählt queere Geschichte nicht nur als Geschichte von Identität, Diskriminierung und Repräsentation. Gerade in Museen kann eine solche Erzählung mitunter merkwürdig keimfrei geraten  als hätte der Kampf um sexuelle Freiheit am Ende nur das Recht hervorgebracht, öffentlich sichtbar zu sein. Walker sperrt sich gegen eine derart domestizierte Vorstellung von Queerness: Für ihn gehören zu queerer Sichtbarkeit auch Lust, Fetisch, sexuelle Fantasie und das Recht, anstößig zu sein.



6. Blick in den Ausstellungsraum mit Altersbeschränkung (Bild: Axel Krämer)

Folgerichtig endet der Ausstellungsparcours in einem nur für Erwachsene empfohlenen Raum. Beth Dittos unverhüllt opulenter Körper zerquetscht dort einen Mann wie ein Möbelstück und kehrt damit jene berüchtigten Skulpturen von Allen Jones um, in denen Frauen zu Einrichtungsgegenständen werden. Nackte Körper, Fetisch und sexuelle Fantasien treffen auf kunsthistorische Anspielungen von Lucas Cranach bis Fragonard.



Das ist keineswegs eine frivole Pointe der Ausstellung, sondern die Konsequenz ihrer Erzählung. Von den Menschen, die er für "Fairyland" fotografiert hat, habe Walker gelernt, wie wesentlich Erotik und Humor für Queerness seien: "The sexual. The weird. The funny." Sein Fairyland soll ein Ort sein, an dem man sehen und gesehen werden, begehren und begehrt werden kann.



Irgendwann stellt sich Erschöpfung ein



Überhaupt ist "Fairyland" keine Ausstellung, die sich auch nur um den Hauch einer Distanz bemüht. Walker tritt nicht als Chronist einer Geschichte auf, die er von außen betrachtet. Er ist Bewunderer, Mitspieler und nicht zuletzt Nutznießer jener Freiheiten, die andere vor ihm erkämpft haben. Das verleiht der Schau etwas Bekenntnishaftes.



Camp sind in der Ausstellung nicht nur die Motive, sondern auch die Präsentation: Tim Walkers Portrait von Harry Browse und Liam Elias, "Tea for Two", London 2022

Vielleicht erklärt das auch ihre größte Schwäche. Mehr als 250 Porträts, dazu historische Dokumente, persönliche Geschichten, Penisse in Hülle und Fülle und immer neue fantastische Inszenierungen: Irgendwann stellt sich Erschöpfung ein. Walker scheint niemanden übergehen, kein Detail unerwähnt und keine Fantasie unausgelebt lassen zu wollen. Weniger wäre an manchen Stellen tatsächlich mehr gewesen.



Andererseits wäre weniger womöglich auch zu wenig Tim Walker. "Fairyland" lebt von einem Überschuss, der sich jeder nüchternen Bestandsaufnahme widersetzt. Vielleicht gehört diese Maßlosigkeit sogar zum Programm: Nach einer Geschichte, in der queere Menschen sich verstecken, zurücknehmen und mit dem ihnen zugestandenen Platz begnügen sollten, erobert sich Walker nun so viel Raum, wie er nur bekommen kann.



Und das ausgerechnet in den heiligen Hallen der National Portrait Gallery.